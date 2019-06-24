موجة حر تجتاح أوروبا ـ أعلى درجات حرارة منذ 70 عاما

يتم تداول معلومات اليوم الثلاثاء (25 حزيران/ يونيو 2019) نقلا عن علماء الطقس إن موجة الحر الجديدة القادمة من الصحراء الكبرى ستبلغ ذروتها يومي الخميس والجمعة القادمين. ويحذر هؤلاء من أن ظاهرة ارتفاع حرارة الأرض بسبب انبعاثات غازات الدفيئة التي كانت استثنائية في الماضي، باتت ظاهرة متكررة.

وقالت سابين كروغر، من خدمة الأرصاد الجوية الألمانية، إن "الشمس يمكن أن تسطع بشكل متواصل، وهناك الكثير من الهواء الحار القادم إلينا من أفريقيا" مشيرة إلى تأثير الظاهرة بشكل خاص على دول جنوب أوروبا.

أعلى درجات حرارة في ألمانيا منذ 70 عاما

ويعتقد هؤلاء العلماء أن ألمانيا يمكن أن تشهد وسط الأسبوع درجات حرارة بين أعلى ما سجل منذ أكثر من 70 عاما. والرقم

القياسي المسجل في شهر حزيران/يونيو يعود إلى 1947 حيث سجل في فرانكفورت 38,2 درجة. ويرى معهد بوتسدام المتخصص في المناخ أن فصول الصيف الأشد حرارة في أوروبا منذ سنة 1500 سجلت كلها في القرن الحادي والعشرين وكانت من الأعلى إلى الأدنى في سنوات 2018 و2010 و2003 و2016 و2002.

وفي النمسا حذرت الأرصاد من مخاطر زوابع عنيفة مع درجات حرارة تصل إلى 37 درجة وتصل موجة الحر جنوب سكندينافيا بداية من اليوم الثلاثاء مع درجات تبلغ نحو 30 في الدنمارك وجنوب السويد نهارا. كما صدرت تحذيرات من "زوابع عنيفة" في المملكة المتحدة.

بدورها أطلقت هيئة الأرصاد الفرنسية إنذارا من الحر من المستوى "البرتقالي" في أكثر من نصف فرنسا وضمنها المنطقة الباريسية. وفي حين يتذكر الفرنسيون موجة حر 2003 التي أودت بحياة 15 الف شخص، أكد الرئيس إيمانويل ماكرون حشد "الحكومة كلها" لمواجهة الظاهرة.

حيل ألمانية للهروب من قيظ الصيف طقس سيء بحسب الأرصاد الجوية ستشهد معظم المناطق الألمانية ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة، وسيكون الطقس حاراً جداً وغير مقبول للكثيرين. إذ ستتجاوز الحرارة الـ30 درجة مئوية ويصبح حتى المشي مهمة صعبة. ويطلق الألمان على الطقس السيء بشكل عام مصطلح " Hundewetter ".

حيل ألمانية للهروب من قيظ الصيف كلب متعب يبدو هذا الكلب المسكين متعباً جداً من الحرارة المرتفعة التي تجاوزت الـ30 درجة يوم الأحد الماضي، فأخذ قسطا من الراحة في الشرفة. على أي حال، يواجه الناس - وربما الحيوانات أيضاً - صعوبة بالغة في النوم ليلاً نظراً لارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام.

حيل ألمانية للهروب من قيظ الصيف احتفالات على الرغم من أن درجات الحرارة لم تتجاوز الـ30 درجة مئوية باستثناء يوم الأحد خلال عطلة نهاية الأسبوع، غير أن الطقس كان حاراً جداً بالنسبة لكثيرين. مثل زوار مهرجان " Hurricane" في شمال ألمانيا بين مدينتي بريمن وهامبورغ، حيث يحتفل حوالي 65 ألف زائر. ولا يقتصر الاحتفال على الفرق الموسيقية فحسب، وإنما على الرغوة التي تغمر المحتفلين وتجلب بعض البرودة.

حيل ألمانية للهروب من قيظ الصيف تبريد من نوع خاص في المهرجانات التي تقام في الهواء الطلق، تطبق قواعد خاصة. وقد يكون حمام البيرة أحد أنواع التبريد المقبول. غير أن حضور حفلات لفرق موسيقية مشهورة عالمياً مثل "Foo Fighters" و "The Cure" و "Mumford & Sons" أو مغنين مثل "Macklemore" يتطلب الالتزام ببعض القواعد العامة لأي مهرجان.

حيل ألمانية للهروب من قيظ الصيف مظلة ضد الشمس الزوار في فعالية أو "مهرجان" يقام في دورتموند في الوقت ذاته يختلفون عن غيرهم. ففي يوم الكنيسة البروتستانتية الألمانية في دورتموند كانت هناك كمية أقل من المشروبات الكحولية، والموسيقى أقل صخباً، غير أن عدد الزوار أكثر. إذ تستقبل هذه الفعالية أكثر من 120 ألف زائر، هنا لا يحمي الزائرون أنفسهم من أشعة الشمس بالرغوة وإنما بالمظلة.

حيل ألمانية للهروب من قيظ الصيف مسبح للنباتات والمشروبات في "بركة" سباحة قابلة للنفخ يتم تبريد المشروبات مع لعب الحيوانات الظريفة القابلة للنفخ أيضاً. وتوضع أحياناً بعض النباتات في هذه البركة المنفوخة، لربما كانت هي الأخرى بحاجة للتبريد والاسترخاء من الطقس الحار!

حيل ألمانية للهروب من قيظ الصيف بركة سباحة وسط النهر إذا كنت تعيش في برلين، فيمكنك الاسترخاء في بركة سباحة تطفو في نهر "شبريه". وقد يكون هذا رائعاً في الأيام المقبلة. فقد أكدت مصلحة الأرصاد الجوية الألمانية (DWD) على أن درجات الحرارة ستسجل مستويات قياسية في شهر حزيران/ يونيو وستكون في أقصاها يوم الأربعاء القادم على أبعد تقدير. ومن المتوقع أن تحطم الرقم القياسي السابق 38.2 درجة مئوية الذي بلغته في مثل هذا اليوم عام 1947 في فرانكفورت.

حيل ألمانية للهروب من قيظ الصيف بحيرة البجع لاشك بأن هذين الزوجين في حي كروزبرغ في برلين يرغبان بالسباحة هرباً من حرارة الطقس. غير أن وجود البجع في المياه لا يشجعهما على ذلك. إذ لا ينصح بالاقتراب من البجع وخصوصاً في المياه، وفي هذه الحالة يكون الاسترخاء في مناطق الظل حل أفضل.

حيل ألمانية للهروب من قيظ الصيف طريقة غريبة لتبريد الجسم في كل المدن الألمانية هناك نافورات. هذا الصبي لم يتمكن من الصمود أمام برودة المياه فقفز إلى نافورة في حي كارل ماركس ببرلين. انتبه إذ لا يسمح بالسباحة عادة في نافورات المياه في ألمانيا.

حيل ألمانية للهروب من قيظ الصيف شمس حارقة! عليك ارتداء ملابس مناسبة تحمي بشرتك من أشعة الشمس الحارقة وخصوصاً إذا كنت تعاني من حساسية من أشعة الشمس. أو أن تخرج في المساء فقط كما يفعل هؤلاء الشبان احتفالاً بقدوم الصيف بنهاره الطويل وليله القصير. ماركو مولر/ ريم ضوا.



مخاطر اندلاع حرائق في إسبانيا

وفي إسبانيا أعلنت وكالة الأرصاد تحذيرا من "موجة حر" بداية من يوم غد الأربعاء متوقعة درجات تصل حتى 42 في شمال شرق البلاد. ونشرت الأرصاد الإسبانية سلسلة من النصائح، كالإكثار من شرب الماء وتغطية الرأس والامتناع عن الجهد البدني نهارا. كما حذرت من "مخاطر شديدة" لحدوث حرائق في بعض أجزاء البلاد.

ويعني مصطلح موجة حر استمرار الحرارة العالية لثلاثة أيام ليلا نهارا. وتم تأجيل امتحان شهادة التعليم الإعدادي الذي كان مقررا الخميس والجمعة، إلى بداية الأسبوع القادم.

وفي ساحة تروكاديرو بباريس يستخدم السياح المظلات والقبعات في محيط برج إيفل. ونشرت إدارة البرج تغريدة كتبت فيها "موجة حر: أيها الأصدقاء الزوار ستكون الحرارة عالية جدا هذا الأسبوع، احتموا من الشمس واشربوا الكثير من الماء وخذوا قسطا من الراحة خلال زيارتكم" البرج.

أ.ح/ح.ع.ح (أ ف ب)