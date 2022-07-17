موجة حرّ تضرب أوروبا.. حرائق متواصلة ودرجات حرارة قياسية

واصلت العديد من دول أوروبا الغربية مكافحة حرائق الغابات المدمِّرة الأحد (17 يوليو/ تموز 2022)، نتيجة موجة حرّ من المتوقع أن تستمر إلى ما بعد عطلة نهاية الأسبوع، وقد تحطّم العديد من الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وفق التوقّعات.

ففي جنوب غرب فرنسا، لم تضعف تعبئة رجال الإطفاء للتصدي للحرائق، خصوصاً في جيروند حيث غطّى الدخان حوالي 11 ألف هكتار من الغابات منذ الثلاثاء في سياق موجة حر مع توقع بلوغ مستويات 40 درجة مئوية الأحد، وفقاً للأرصاد الجوية الفرنسية التي وضعت الأحد 15 منطقة في غرب البلاد في أعلى درجة تأهب.

وحذّرت المؤسسة العامة للأرصاد الجوية من أنّ "الحرارة تتزايد بينما تنتشر موجة الحر في مختلف أنحاء البلاد".

كما توقّعت الأرصاد الجوية الفرنسية أن يكون يوم غد الاثنين "الأكثر حرّاً في غرب البلاد"، مشيرة إلى أن درجات الحرارة قد تصل إلى أربعين درجة في مناطق عدة.

حرائق مستعرة في إسبانيا

وفي إسبانيا، لا يزال 20 حريقاً مستعراً في الغابات، وخارج نطاق السيطرة في أجزاء مختلفة من البلاد، من الجنوب إلى أقصى الشمال الغربي، حيث دمّرت الحرائق حوالى 4400 هكتار من الأراضي هذا الأسبوع، بحسب السلطات.

وسُمح لـ 300 شخص من أصل ثلاثة آلاف بالعودة إلى منازلهم الأحد، بعدما تمّ إجلاؤهم بشكل وقائي بالقرب من ملقة في أقصى الجنوب.

توقّعت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية درجات حرارة "مرتفعة بشكل ملحوظ" في معظم أنحاء البر الرئيسي للبلاد وجزر البليار في البحر المتوسط الأحد، على أن تصل درجة الحرارة إلى 42 درجة في مدينة لوغرونو الشمالية، و40 درجة في مدريد وإشبيلية، في الجنوب.

في إسبانيا، لا يزال 20 حريقاً مستعراً في الغابات، وخارج نطاق السيطرة في أجزاء مختلفة من البلاد.

هدوء في البرتغال

في المقابل، شهدت البرتغال هدوءاً الأحد على جبهة مواجهة النيران. وللمرة الأولى منذ الثامن من تموز/يوليو لم تتجاوز درجات الحرارة في البرتغال 40 درجة مئوية.

وظلت بؤرة واحدة نشطة بالقرب من بلدة تشافيس في أقصى شمال البلاد، فيما تمّت "السيطرة عملياً" على أكثر من 90 في المئة من محيطها، وفقاً للحماية المدنية البرتغالية.

ومع ذلك، عدّت جميع الأراضي البرتغالية تقريباً معرّضة للحرائق الأحد، بناء على مخاطر "قصوى" أو "عالية جداً" أو "عالية"، ولا سيما المناطق الداخلية الوسطى والشمالية.

وأشار آخر تقرير صادر عن الحماية المدنية البرتغالية إلى أن حرائق الأسبوع الماضي خلّفت قتيلين ونحو ستين جريحاً. ووفقاً لآخر التقديرات، أتت الحرائق على ما بين 12000 و15000 هكتار من الغابات.

في شمال أوروبا، في المملكة المتحدة، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية أول تنبيه "أحمر" من الحرارة الشديدة، محذّرة من "خطر على الحياة". وقال مكتب الأرصاد الجوية إنّ درجات الحرارة في جنوب إنكلترا قد تصل إلى 40 درجة للمرة الأولى، الاثنين أو الثلاثاء.

سُمح لـ 300 شخص من أصل ثلاثة آلاف بالعودة إلى منازلهم الأحد، بعدما تمّ إجلاؤهم

جفاف في ألمانيا

وتكافح ألمانيا أيضا طقسا شديد الجفاف، أدى إلى حرائق غابات ضئيلة في الأيام الماضية. كما حذر خبراء الأرصاد بأنّ درجات الحرارة في ارتفاع وأنها قد تقترب من الأربعين درجة مئوية يوم الثلاثاء. كما حذر اتحاد المدن والبلديات الألمانية من نقص المياه في بعض المناطق في البلاد بسبب الجفاف.

وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، قال الرئيس التنفيذي للاتحاد غيرد لاندسبرغ إن "الطلب المتزايد بشكل حاد على المياه في قطاع الصناعة والزراعة وكذلك لدى الأسر المعيشية يمثل مشكلة".

وحذر لاندسبرغ من إمكانية تحول ري الحدائق وملء حمامات السباحة الكبيرة بمياه الصنبور في فصول الصيف إلى "مشكلة حقيقية".

وقال إن مرشات العشب توزع ما يصل إلى 800 لتر من مياه الشرب في الساعة الواحدة " ومن شأن ذلك أن يصل بالبنية التحتية للإمدادات في بعض المناطق إلى طاقتها القصوى".

وحث لاندسبرغ الأسر المعيشية على تخزين مياه الأمطار في حدود إمكانياتها ورأى أنه سيكون من الضروري أن تفرض البلديات محظورات على استخدام المياه في بعض الحالات.

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب أ)