الجاذبية تموجات تحمل طاقة عبر الكون، وقد تنبأ بوجودها الفيزيائي أنشتاين عام 1916 من خلال نظريته النسبية العامة. وعلى الرغم من أن العلماء توصلوا إلى أدلة تثبت وجود هذه الموجات، لكنهم لم يتمكنوا من رصدها حتى الآن.

تنشأ موجات الجاذبية حين تتسارع الكتل ويُقذف بها بسرعة، وكان عالم الفيزياء ألبرت آينشتاين قد وصف موجات الجاذبية قبل مائة عام في نظريته النسبية. ويمكن للموجات الجاذبية أن تتمدد دون عوائق في الكون. وهذا ما يميزها عن الضوء أو الصوت.