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موجات الجاذبية

الجاذبية تموجات تحمل طاقة عبر الكون، وقد تنبأ بوجودها الفيزيائي أنشتاين عام 1916 من خلال نظريته النسبية العامة. وعلى الرغم من أن العلماء توصلوا إلى أدلة تثبت وجود هذه الموجات، لكنهم لم يتمكنوا من رصدها حتى الآن.

تنشأ موجات الجاذبية حين تتسارع الكتل ويُقذف بها بسرعة، وكان عالم الفيزياء ألبرت آينشتاين قد وصف موجات الجاذبية قبل مائة عام في نظريته النسبية. ويمكن للموجات الجاذبية أن تتمدد دون عوائق في الكون. وهذا ما يميزها عن الضوء أو الصوت.

03.10.2017 +++ The names of Rainer Weiss, Barry C. Barish and Kip S. Thorne are displayed on the screen during the announcement of the winners of the Nobel Prize in Physics 2017, in Stockholm, Sweden, October 3, 2017. TT News Agency/Jessica Gow via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN

جائزة نوبل للفيزياء لعلماء تابعوا تموجات في النسيج الكوني 03.10.2017

تقاسم ثلاثة علماء جائزة نوبل للفيزياء لهذا العام تثميناً لدورهم في تعقب تموجات ثقالية تمخر عباب الكون، وهي نفس موجات الجاذبية التي تنبأ بها قبل قرن عالم الفيزياء الأشهر ألبرت آينشتاين، والتي تكشف عن فهم أكثر حداثة للكون.

هذا العالم الألماني أثبت نظرية لآينشتاين عمرها نحو قرن 07.09.2017

بعد أكثر من مائة عام، أكد عالم ألماني نظرية العالم ألبرت آينشتاين حول أمواج الجاذبية الكونية! فاز العالم دانزمان بجائزة كوربر المرموقة في العلوم لجهوده في أبحاث مجال تطوير موجات الجاذبية وتسجيلها، الأمر الذي سيساهم في فتح أفق جديد أمام تطوير أبحاث اكتشاف الكون وعلومه.
ARCHIV - Ein Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts für Gravitationsphysik in Potsdam erläutert am 04.04.2005 anhand einer Projektion einer Computersimulation die Ausbreitung von Gravitationswellen. Foto: Michael Hanschke dpa (zu dpa: Gerüchte nähren Spekulationen über Entdeckung von Gravitationswellen vom 16.01.2016) +++(c) picture-alliance/dpa/M. Hanschke

موجات الجاذبية.. 6 أشياء تحتاج لمعرفتها 12.02.2016

نجح علماء أمريكيون بإثبات وجود موجات الجاذبية. حدث مثير، لأنهم تمكنوا وللمرة الأولى من البرهنة على صحة نظرية آينشتاين، التي وضعها قبل مائة عام. هنا أهم الحقائق عن الجاذبية.
*** NUR AKTUELLE BERICHTERSTATTUNG NACHWEIS GRAVITATIONSWELLEN **** HANDOUT - Numerische Simulationen visualisieren, wie zwei Schwarze Löcher verschmelzen - unter Abstrahlung von Gravitationswellen (undatiertes Bild). ACHTUNG *** Nur zur einmaligen redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der Berichterstattung und bei vollständiger Nennung der Quelle: S. Ossokine/A. Buonanno/Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik/W. Benger/Airborne Hydro Mapping GmbH/dpa (Zu dpa Gerüchte über Beweis für Gravitationswellen häufen sich) +++(c) dpa - Bildfunk+++ *** BILD AUSGETAUSCHT WEGEN FEHLENDER RECHTE/ ALTERNATIVBILD *** (c) S. Ossokine/A. Buonanno/Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik/W. Benger/Airborne Hydro Mapping GmbH/dpa

اكتشاف القرن الفيزيائي - علماء ينجحون في رصد موجات الجاذبية لأول مرة 11.02.2016

صرح باحثون أمريكيون أنهم اكتشفوا بشكل مباشر موجات الجاذبية التي وصفها الفيزيائي ألبرت أينشتاين لأول مرة قبل 100 عام بأنها "تموّجات صغيرة في نسيج الفضاء".
This long-exposure photograph taken on August 12, 2013 shows the Milky Way in the clear night sky near Yangon. The Perseid meteor shower occurs every year in August when the Earth passes through the debris and dust of the Swift-Tuttle comet. AFP PHOTO / Ye Aung Thu (Photo credit should read Ye Aung Thu/AFP/Getty Images)

2015 .. عام الرحلات والاكتشافات الفضائية 31.12.2015

تصوير بلوتو عن قرب واكتشاف سر أنهار المريخ ورصد أوكسجين في الجانب الأخر من المجموعة الشمسية وإرسال مسبار لتفقد موجات الجاذبية في المجموعة الشمسية من بين أهم الأحداث العلمية في عالم الفلك وأبحاث الفضاء خلال عام 2015.
03.09.2015 *** Bildunterschrift:KOUROU, FRENCH GUIANA - DECEMBER 03: In this undated handout photo provided by the European Space Agency an artist's impression shows the LISA Pathfinder orbiting over the Earth. ESA launched the LISA pathfinder on December 3, 2015 from its space station in French Guiana. The LISA Pathfinder is a probe that will test technologies required for the gravitational wave observatory, which is another probe scheduled for launch in 2034. (Photo by ESA via Getty Images) Copyright: Getty Images/ESA

قمر صناعي أوروبي لقياس موجات الجاذبية في الفضاء 03.12.2015

يواصل العلماء محاولاتهم إثبات المزيد من تفاصيل نظرية النسبية لعالم الفيزياء الألماني ألبرت أينشتاين حيث أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية "ايزا" قمرا صناعيا جديدا في إطار مشروع عملاق يهدف لقياس موجات الجاذبية في الفضاء.