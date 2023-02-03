موت ثمانية مهاجرين بسبب الجوع والبرد على متن قارب انطلق من تونس

أنقذ خفر السواحل الإيطالي 42 مهاجرا من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وانتشل ثمانية جثث لمهاجرين آخرين توفوا من البرد والجوع على متن مركب بطول ستة أمتار كان انطلق من سواحل صفاقس التونسية منذ يوم 28 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وجرت عملية الإنقاذ ليل الخميس/الجمعة بمنطقة عمليات البحث والإنقاذ المالطية على بعد 42 ميلا من سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وفق ما أفادت به وكالة "أنسا" الايطالية للأنباء.

وقال رئيس بلدية جزيرة لامبيدوزا فيليبو مانينو لوكالة فرانس برس اليوم الجمعة (الثالث من شباط/ فبراير 2023) إنّ خفر السواحل انتشلوا مساء الخميس "ثماني جثث، خمسة رجال وثلاث نساء إحداهن حامل. هناك 42 ناجيا، بينهم امرأتان حاملان".

وأضاف "لم أعد قادرا على إحصاء الموتى. أشغل منصب رئيس البلدية منذ ستة أشهر وتلقيت حتى الآن أربعين قتيلا على الأقل. هذا ليس أمرا طبيعيا وكل أسبوع تقريبا ننتشل جثثا". وشدد على أن "الوضع أصبح مأسويا فعلاوعلى أوروبا أن تفعل شيئا وعلى الحكومة أن تفعل شيئا".

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وينحدر الناجون من دول مالي وكوت ديفوار وغينيا والكاميرون وبوركينا فاسو والنيجر. ونقلت الوكالة عن شهادات من الناجين قولهم إن رضيعا في عمر أربعة أشهر توفي جراء البرد والجوع في المركب وألقته أمه اليائسة في البحر. وأضاف الشهود في روايتهم إن أحد المهاجرين قفز من المركب لانتشال الطفل لكنه لقي حتفه في البحر. وتوفيت الأم لاحقا بالإضافة الى سبعة آخرين في المركب.

وفتح المدعي العام تحقيقا في ملابسات المأساة بتهم تتعلق بالتحريض على الهجرة غير الشرعية والوفاة بسبب جريمة أخرى. وسيجري سماع أقوال 41 مهاجرا من بين 42.

وأفادت وزارة الداخلية الإيطالية أول أمس الأربعاء بوصول 4962 مهاجرا إلى سواحل البلاد هذا العام وحتى نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، في رحلات هجرة غير شرعية. ويُضاف إلى هؤلاء 1300 شخص آخرين قادمين من دول أخرى أو لا يزالون يخضعون لإجراءات تحديد الهوية.

وتسعى إيطاليا إلى التوصل مع شركائها الأوروبيين عبر اجتماع المجلس الأوروبي الاستثنائي الأسبوع المقبل، إلى اتفاق بشأن سياسات جديدة للحد من أعداد المهاجرين القادمين عبر البحر ومكافحة عصابات تهريب البشر. وحث بيان لوزارة الداخلية الإيطالية على تشجيع التعاون متوسط الأجل بين بلدان عبور ومنشأ المهاجرين، باستخدام جميع أدوات الضغط المتاحة.

ع.ج/ ع.ج.م (أ ف ب ، د ب أ)