موانع الحمل

لموانع الحمل وسائل متعددة أبرزها تناول حبوب منع الحمل. غير أن ذلك قد يتسبب في حدوث تبعات صحية سلبية على المرأة وعلى خصوبتها. ولهذا يفضل الحد من استخدامها واتباع تعليمات الطبيب بهذا الشأن.

يوجد الكثير من وسائل منع الحمل، لكن حتى الآن لم يتمكن العلماء من إيجاد وسيلة مثلى لمنعه، بحيث تكون ناجعة بنسبة مائة بالمائة وخالية من الأعراض الجانبية والأخطار الصحية، فضلا عن أن هناك اعتقادات أخطاء شائعة مرتبطة باستخدام هذه الوسائل، مما يوقع الكثير من النساء في حمل غير مرغوب فيه. ومن هذه الأخطاء الاعتقاد بأن الحبوب هي الأكثر أماناً لكن الحقيقة هي أنه يمكن أن تفشل الحبوب في منع الحمل مثلا حال نسيان تناولها في أحد الأيام، أو في حال مخالفة التعليمات الخاصة بها. جدير بالذكر أن المضادات الحيوية تبقى نشطة داخل الجسم لمدة طويلة، وهو ما يمكن أن يقضي على مفعول حبوب منع الحمل أيضا.