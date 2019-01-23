 مواقف دولية متباينة حول التطورات في فنزويلا | أخبار | DW | 24.01.2019

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أخبار

مواقف دولية متباينة حول التطورات في فنزويلا

رئيس البرلمان الفنزويلي الخاضع لسيطرة المعارضة، خوان غوايدو، يعلن نفسه "رئيساً بالوكالة"، ليحظي على الفور باعتراف واشنطن ودول أخرى في القارة الاميركية، فيما تبحث ألمانيا وأوروبا موقفا موحدا تجاه التطورات في فينزويلا.

Venezuela Juan Guaido in Caracas (Imago/Agencia EFE)

على وقع مظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص في أنحاء متفرقة من فنزويلا، تطالب برحيل الرئيس نيكولاس مادورو وأخرى داعمة له نظمت من قبل أنصار الحكومة في العاصمة كراكاس، أعلن مادورو ليل الأربعاء (24 يناير/ كانون ثان 2019)،  قطع العلاقات الدبلوماسية مع "حكومة الولايات المتحدة الإمبريالية"، كما منح أعضاء الممثليات الدبلوماسية الشمال أميركية 72 ساعة لمغادرة فنزويلا.

في المقابل اعتبرت الولايات المتحدة أنه ليس من حق مادورو قطع العلاقات معها وطرد دبلوماسييها من كاراكاس. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إن "الولايات المتحدة لا تعترف بنظام مادورو كحكومة لفنزويلا" ، باعتبار أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف في وقت سابق عبر تغريدة برئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) خوان غوايدو الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

وإثر هذا الاعلان، سجلت مواجهات بين قوات الأمن وأنصار المعارضة في كراكاس، لقي فيها 13 شخصا على الأقل حتفهم وفق ما أعلنت عنه منظمة "أوبزرفاتوريو دي كونفليستوس" غير الحكومية عبر تويتر، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بأن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفرق المحتجين.

انقسام دولي بشأن مادورو

وعقب اعتراف ترامب انضمت كولومبيا والبرازيل، حليفتا واشنطن، إلى الموقف الأميركي، إضافة إلى الأرجنتين وتشيلي وبارغواي. كما هنأ لويس ألماغرو، الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية ومقرها واشنطن، غوايدو بقوله "نمنحه اعترافنا الكامل لإعادة الديمقراطية إلى هذا البلد". كذلك، اعترفت كولومبيا والبيرو وكندا بغوايدو "رئيساً بالوكالة".

ودعا الاتحاد الاوروبي الأربعاء إلى الإنصات "لصوت" الشعب الفنزويلي، مطالبا بإجراء انتخابات "حرة وذات صدقية". وبقيت المكسيك وكوبا وبوليفيا الاستثناء الأمريكي، إذ أعرب هذه البلدان عن دعمها له ولـ"السلطات المنتخبة بحسب الدستور الفنزويلي".

كذلك الشأن بالنسبة لتركيا وروسيا اللتان أعربتا عن تضامنهما مع نيكولاس مادورو "ضد التحركات الرامية إلى عزله".

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مادورو يعلن عن مساعدة روسية لبلاده

في المقابل دعت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيرني باسم الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد الى إجراء انتخابات جديدة مشددة على ضرورة احترام "الحقوق المدنية والحرية والأمان لجميع أعضاء الجمعية الوطنية (الفنزويلية)، بمن فيهم رئيسها خوان غوايدو". 

كما صرح وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس على "حساسية الموقف" في فنزويلا وأن بلاده تسعى مع الدول الأوروبية الأعضاء في التكتل الأوروبي إلى "صياغة موقف موحد".

الجيش إلى جانب مادورو

وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى الجيش الفنزويلي كفاعل حاسم لتحديد مصير مادورو، أصدر الأخير بيانا تعهد فيه بالوقوف إلى جانب الريس الفنزويلي، وقال وزير الدفاع  فلاديمير بادرينو في تغريدة عبر تويتر :"اليأس وعدم التسامح يهاجمان سلام الأمة". وأضاف: "نحن جنود الوطن لا نقبل رئيسا يُفرض في ظلال مصالح غامضة".

وتابع الوزير أن الجيش "يدافع عن دستورنا ويضمن السيادة الوطنية". يذكر أن مادورو تمّ تنصيبه رئيسا على فنزويلا في 10 كانون الثاني/يناير لولاية ثانية احتجت عليها المعارضة ولم تعترف بها واشنطن والاتحاد الاوروبي والعديد من دول أميركيا اللاتينية.

و.ب/ه.د (أ ف ب، أ ف ب، رويترز) 

  • Venezuela Proteste Demonstrant mit Gasmaske (Reuters/C.G. Rawlins)

    فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم

    ليس بالعجيب: قناع واق من الغاز

    يحمل االمحتجون الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو مسؤولية الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعاني منها فنزويلا. وتقع بانتظام مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوى الأمن.

  • Venezuela Proteste Demonstrant mit Gasmaske (Reuters/C.G. Rawlins)

    فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم

    حماية محكمة؟

    في كل يوم تقريبا تحصل مواجهات في الشوارع مع الشرطة وقوى الأمن. ويحمي بعض المتظاهرين أنفسهم بأقنعة واقية من الغاز يصنعونها بأنفسهم.

  • Venezuela Proteste Demonstrant mit Gasmaske (Reuters/C.G. Rawlins)

    فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم

    قناع الغضب

    الأقنعة لا تُستخدم فقط للحماية من الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه فقط، وإنما يعبر بها المتظاهرون عن غضبهم أيضا.

  • Venezuela Proteste Demonstrant mit Gasmaske (Reuters/C.G. Rawlins)

    فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم

    رسالة الحرية

    تنشط المعارضة باحتجاجاتها منذ شهور من أجل سحب الثقة من الرئيس مادورو، وتطالب بتنظيم انتخابات جديدة. فيما يتهم الرئيس الاشتراكي المعارضين بتدبير مخططات انقلابية ضده.

  • Venezuela Proteste Demonstrant mit Gasmaske (Reuters/C. Veron)

    فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم

    الرعب في الشوارع

    أدى استخدام العنف خلال الاحتجاجات إلى وفاة أكثر من 50 شخصا حتى الآن. وحتى خلال تأبين الضحايا تقع أعمال عنف.

  • Venezuela Proteste Demonstrant mit Gasmaske (Reuters/C.G. Rawlins)

    فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم

    مستقبل قاتم؟

    بإجراءات حمائية ضد الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ينزل الكثير من المتظاهرين إلى الشارع ـ ويبدعون في ترتيب وتشكيل مظهرهم الخارجي.

  • Venezuela Proteste Demonstrant mit Gasmaske (picture-alliance/AP Photo/F. Llano)

    فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم

    البلاستيك لحماية الأعين!

    المهم هو أن تكون العيون والوجه محميا، كما هو فعل هذا المتظاهر الذي حول عبوة ماء بلاستيكية إلى قناع للوقاية من الغاز.

  • Venezuela Proteste Demonstrant mit Gasmaske (picture-alliance/AP Photo/F. Llano)

    فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم

    في هيئة شبح

    بهذا القناع الواقي من الغاز الذي يرمز إلى الموت يقف هذا المتظاهر أمام عربة أضرم المحتجون النار فيها.

  • Venezuela Proteste Demonstrant mit Gasmaske (Reuters/C. Veron)

    فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم

    المتظاهرون لا يريدون التنازل

    منذ شهور ينزل المحتجون إلى الشوارع وتقع بينهم وبين قوى الأمن، ولا نهاية تلوح في الأفق.


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فنزويلا: زعيم المعارضة يعلن نفسه رئيسا ومادورو يرد

رغم إعلان وزير الدفاع وقوف الجيش خلف الرئيس مادورو فإن الغموض لايزال سيد الموقف في فنزويلا بعد إعلان زعيم المعارضة نفسه رئيسا مؤقتا والاعتراف الذي حظي به من قبل ترامب. مادورو لم يستسلم بل أعلن قطع العلاقات مع واشنطن. (23.01.2019)  

ترامب يعترف برئيس البرلمان "رئيسا بالوكالة" لفنزويلا

في خطوة قد تقلب التوازنات في فنزويلا، اعترف الرئيس الأمريكي ترامب برئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد. وتهيمن المعارضة على البرلمان فيما لا يعرف لغاية الآن موقف الجيش من الأحداث. (23.01.2019)  

فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم

منذ مطلع أبريل/ نيسان ينزل كل يوم تقريبا الآلاف في فنزويلا إلى الشوارع للاحتجاج ضد حكومة الرئيس مادورو. المتظاهرون يحتمون في الاحتجاجات التي تتسم بالعنف بأقنعة واقية من الغاز. ويطالب المتظاهرون بتحسين ظروف المعيشة. (31.05.2017)  

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في خطوة قد تقلب التوازنات في فنزويلا، اعترف الرئيس الأمريكي ترامب برئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد. وتهيمن المعارضة على البرلمان فيما لا يعرف لغاية الآن موقف الجيش من الأحداث.

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رغم إعلان وزير الدفاع وقوف الجيش خلف الرئيس مادورو فإن الغموض لايزال سيد الموقف في فنزويلا بعد إعلان زعيم المعارضة نفسه رئيسا مؤقتا والاعتراف الذي حظي به من قبل ترامب. مادورو لم يستسلم بل أعلن قطع العلاقات مع واشنطن.

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