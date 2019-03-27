 مواجهات مع النازيين الجدد تغلق محطة القطارات ببون الألمانية | أخبار | DW | 17.11.2019

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أخبار

مواجهات مع النازيين الجدد تغلق محطة القطارات ببون الألمانية

أدت مواجهات عنيفة بين متظاهرين من النازيين الجدد وعناصر من اليسار المتطرف إلى إغلاق محطة بون الألمانية للقطارات لفترة قصيرة، بعدما استعادت قوات الأمن السيطرة على الموقف.

Deutschland Massenschlägerei nach Neonazi-Demo - Bonner Bahnhof kurz gesperrt (picture-alliance/dpa/T. Kraus)

أغلقت السلطات محطة القطارات الرئيسية في مدينة بون الألمانية مساء أمس (السبت 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) بسبب مشاجرة جماعية نشبت بها. وقال متحدث باسم الشرطة إن أعضاء "منتممون لجماعات يمينية ويسارية" اشتبكوا بعد مظاهرة لليمينيين المتطرفين في بلدة ريماغن.

ودفعت الشرطة بأعداد كبيرة من أفرادها، كما قال المتحدث. وأضاف المتحدث أن كثيرين نزلوا إلى قضبان السكة الحديدية، مشيرا إلى حدوث مشاهد اضطراب وعنف.

وتم إغلاق المحطة الرئيسية لوقت قصير بسبب المشاجرة. ولم يصب أحد بجروح، وتتولى الشرطة التحقيقات على خلفية الإخلال الجسيم بالأمن العام.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ)

  • Skulptur über der Außenmauer der KZ-Gedenkstätte Dachau

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    بدأت أعمال العنف ضد اليهود في ألمانيا والنمسا بمذبحة التاسع من نوفمبر 1938. وبدأ حينها المعسكر الذي يبعد عن ميونيخ بـ20 كلم يستقبل الأفواج الأولى من اليهود والمعارضين للنظام النازي.

  • Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    كانت فيلا "مارلييه" ببحيرة "فانزيه" ببرلين أحد مراكز التخطيط للمحرقة ضد اليهود. في 20 يناير 1942 اجتمع أعضاء من حكومة الرايخ داخل الفيلا لمناقشة إجراءات إبادة اليهود. ويوجد حاليا داخل إحدى غرف الفيلا نصب تذكاري لذلك اللقاء.

  • Kongresshalle auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    ابتداء من 1933 حتى بداية الحرب العالمية الثانية كان مبنى الكونغرس النازي بمدينة نورنبيرغ مسرحا لأكبر خطابات وحملات الدعايىة للنازيبن. وكانت تنظم داخل المبنى الشاسع مسيرات ومؤتمرات الحزب النازي التي يحضرها ما يصل إلى مئتي ألف شخص.

  • Gedenkstätte Bergen-Belsen

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    معسكر الاعتقال بيرغن - بيلسن بولاية ساكسونيا السفلى كان أول معسكر مخصص لأسرى الحرب. وفي السنوات الأخيرة من الحرب استقبل المعسكر السجناء المرضى من معسكرات أخرى. من بين المعتقلين الأكثر شهرة الفتاة اليهودية آن فرانك التي كانت من بين 50 ألف حالة وفاة. واكتسبت فرانك شهرة عالمية بسبب مذكراتها التي نشرت بعد موتها.

  • Deutschland ehemaliges Konzentrationslager Buchenwald (Getty Images/J. Schlueter)

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    معسكر "بوخنفالد" القريب من مدينة فايمار بولاية تورينغن كان من بين أكبر معسكرات الاعتقال في ألمانيا. ففي الفترة ما بين 1937 وأبريل 1945 اختطف النازيون حوالي 270 شخص من جميع أنحاء أوروبا وتم الزج بهم في المعتقل. وكانت حصيلة الذين قتلوا منهم 64 ألفا.

  • Bendlerblock - Ehrenhof der Gedenkstätte Deutscher Widerstand

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    في العاصمة الألمانية برلين شيد داخل فناء مبنى "بندلر بلوك " تذكار يخلد ذكرى المقاومة الألمانية المسلحة ضد النازية. ففي الـ 20 من يوليو/تموز 1944 فشل العقيد غراف فون شتافنبرغ وضباط آخرون في محاولة اغتيال هيتلر. وفي نفس الليلة تم إعدام بعض المتورطين رميا بالرصاص داخل المبنى.

  • Gedenkstätte Hadamar

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    ابتداء من عام 1941 بدأ النازيون في بلدة هادمار الواقعة بولاية هيسن كان النازيون بقتل المصابين بالأمراض العقلية وذوي الاحتياجات الخاصة. واعتبر النازيون أن حوالي 15 ألف شخص "لا يستحقون البقاء على قيد الحياة". ووصل عدد قتلى ما كان يُطلق عليه "القتل الرحيم" إلى 70 ألف شخص. ويخلد هذا التذكار في هادمار تلك الجرائم الانسانية.

  • Holocaust Denkmal Berlin

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    النصب التذكاري لضحايا النازية من اليهود في العاصمة برلين، يعد من أهم النصب التذكارية. تم افتتاح هذا النصب التذكاري القريب من بوابة براندنبورغ في 10 مايو 2005. وصممه المهندس المعماري بيتر إيزنمان حيث يشبه مقبرة وفيه 2711 لوحًا خرسانيًا بأحجام مختلفة.

  • Gedenkstätte für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen Berlin

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    في برلين أقيم أيضا نصب تذكاري للمثليين الذين تعرضوا للاضطهاد على يد النازيين. النصب التذكاري الذي افتتح في 27 مايو 2008 يتوفر على شاشة تُظهر مثليين يتبادلون القبل.

  • Gedenkstätte für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Berlin

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    قرب مبنى "الرايخستاغ" في برلين شيد عام 2012 تذكار على شكل حديقة تكريما لأرواح 500 ألف من القتلى الغجر خلال فترة الحكم النازي. وعلى حافة نافورة الحديقة يمكن للزوار قراءة قصيدة تذكر بتلك المأساة بعنوان "أوشفيتز" للشاعر سانتينو سبينيللي بالإنجليزية والألمانية وبالغة الرومانية.

  • Stolperstein in Hamburg

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    في تسعينيات القرن الماضي أطلق الفنان الألماني غونتر ديمنيغ مشروعًا خاصا لتخليد ذكرى ضحايا الهولوكوست. ووضع أمام البيوت التي كان يسكنها الضحايا أحجارا نحاسية نقشت عليها أسماء الضحايا وتاريخ ولادتهم ووفاتهم. وتجاوز عدد هذه الأحجار النحاسية في ألمانيا 45 ألفا.

  • Der ehemalige Führerbau

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    في 30 أبريل 2015 ـ وبمناسبة ذكرى تحرير ميونيخ من النازيين ـ تم افتتاح مركز توثيق جديد لجرائم النازيين في قصر ميونيخ التاريخي المعروف ب "البيت البني". القصر كان إحدى مقرات الحزب وكان يضم مكتب أدولف هتلر. الكاتب: ايله سيمون/ عبد الرحمان عمار


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