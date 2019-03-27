مواجهات مع النازيين الجدد تغلق محطة القطارات ببون الألمانية

أغلقت السلطات محطة القطارات الرئيسية في مدينة بون الألمانية مساء أمس (السبت 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) بسبب مشاجرة جماعية نشبت بها. وقال متحدث باسم الشرطة إن أعضاء "منتممون لجماعات يمينية ويسارية" اشتبكوا بعد مظاهرة لليمينيين المتطرفين في بلدة ريماغن.

ودفعت الشرطة بأعداد كبيرة من أفرادها، كما قال المتحدث. وأضاف المتحدث أن كثيرين نزلوا إلى قضبان السكة الحديدية، مشيرا إلى حدوث مشاهد اضطراب وعنف.

وتم إغلاق المحطة الرئيسية لوقت قصير بسبب المشاجرة. ولم يصب أحد بجروح، وتتولى الشرطة التحقيقات على خلفية الإخلال الجسيم بالأمن العام.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ)