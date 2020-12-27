مواجهات قوية في نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم

أوقف مانشستر يونايتد الإنجليزي مغامرة ضيفه غرناطة الإسباني ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2 / صفر اليوم الخميس في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية.

وكرر يونايتد تفوقه على منافسه الأندلسي، بعدما تغلب عليه بالنتيجة ذاتها في مباراة الذهاب بإسبانيا يوم الخميس الماضي، ليأتي صعوده للدور قبل النهائي في البطولة، منهيا مسيرة غرناطة في المسابقة التي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه.

وافتتح النجم الأوروجواياني المخضرم إدينسون كافاني التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة السادسة، قبل أن يأتي الهدف الثاني عن طريق النيران الصديقة، بعدما سجل خيسوس فاييخو لاعب غرناطة هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وواصل روما الإيطالي حملته الناجحة بعدما تأهل للدور قبل النهائي في المسابقة، عقب تعادله 1 / 1 مع ضيفه أياكس أمستردام الهولندي اليوم الخميس في الإياب بروما. واستفاد روما من فوزه ذهابا 2 / 1 على أياكس، ليفوز 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وبادر أياكس بالتسجيل عن طريق بريان بروبي في الدقيقة 49، لكن البوسني إيدين دزيكو أحرز هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 72.

وفي مباراة أخرى تأهل فريق أرسنال الإنجليزي إلى الدور قبل النهائي، بعدما اكتسح مضيفه سلافيا براغ التشيكي 4 / صفر.

وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت في العاصمة الإنجليزية لندن، قد انتهت بالتعادل 1 / 1، وبنتيجة مباراة اليوم يتفوق أرسنال 5 / 1 في مجموع المباراتين.

وتقدم أرسنال في الدقيقة 18 عن طريق الإيفواري نيكولاس بيبي، قبل أن يعزز الفرنسي أليكساندر لاكازيت تقدم الفريق الإنجليزي بالهدف الثاني في الدقيقة 21 من ضربة جزاء. وفي الدقيقة 24 أضاف بوكايو ساكا الهدف الثالث لأرسنال، قبل أن يختتم لاكازيت رباعية فريقه في الدقيقة 77.

وسيواجه أرسنال في الدور قبل النهائي، فريق فياريال الإسباني الذي فاز بدوره على دينامو زغرب الكرواتي 3 / 1 بمجموع المباراتين، حيث انتهى لقاء الذهاب 1 / صفر للفريق الإسباني الذي كرر فوزه إيابا بنتيجة 2 / 1.

وتقام مباراة الذهاب بين الفرق الأربعة يوم 29 من الشهر الجاري، على أن تقام مباراة العودة في السادس من أيار / مايو المقبل.

إ.ع/ف.ي (رويترز، د ب أ)