 مواجهات جديدة بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في باحة الأقصى | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.05.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مواجهات جديدة بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في باحة الأقصى

 اندلعت مواجهات مجددا بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى في القدس، بعد صلاة الجمعة التي شارك فيها آلاف الفلسطينيين بحسب مراسلي فرانس برس والشرطة. يأتي ذلك غداة وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

مواجهات في باحة الأقصى (21 مايو/ أيار 2021)

بعد ساعات من دخول الهدنة بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ، شهدت باحة المسجد الأقصى مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين.

 اندلعت مواجهات مجددا بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، بحسب مراسلي فرانس برس والشرطة. 

مختارات

اشتبك فلسطينيون يرشقون الحجارة مع الشرطة الإسرائيلية الذين استخدموا قنابل الصوت ورصاص مطاطي خارج المسجد الأقصى في القدس، بينما تحتفل إسرائيل بذكرى "يوم توحيد القدس". والأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى وقف عمليات الإخلاء.

استدعت وزارة الخارجية الأردنية الأحد، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان للاحتجاج على "الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة" في القدس الشرقية، بينما أجلت محكمة إسرائيلية النظر في ملف حي الشيخ جراح.

وبدأت المواجهات بعد صلاة الجمعة (21 مايو/ أيار 2021) التي شارك فيها آلاف الفلسطينيين بحسب مراسلي فرانس برس في المكان. وردد مئات المصلين شعارات مؤيدة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، وحملوا أعلاما فلسطينية وأعلام حركة حماس، بحسب المراسلين.  وقال مصور فرانس برس إن الشرطة قامت بإطلاق قنابل صوتية ورصاص مطاطي لتفريق المتظاهرين، وضربت البعض بالهراوات.
وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد إن أفرادا من الشرطة كانوا في وضع الاستعداد عند إحدى البوابات، تعرضوا للرشق بالحجارة. وأضاف "ردت الوحدات ودخلت منطقة جبل الهيكل، وتتصدى لهذه الاضطرابات بهدف احتواء الموقف".

وقال شاهد من رويترز إن فلسطينيين ألقوا حجارة وعبوات حارقة صوب الشرطة قرب مجمع المسجد الأقصى. وألقت الشرطة أيضا قنابل صوتية على مجموعة من الفلسطينيين كانوا في مسيرة بالمنطقة.

ويمثل المكان أحد أشد المواقع حساسية في الصراع بالشرق الأوسط، وأطلقت الاشتباكات التي تصاعدت هناك في وقت سابق من مايو/ أيار شرارة الصراع بين إسرائيل وحماس، الذي استمر 11 يوما وشهد قصفا عنيفا وضحايا بالمئات أغلبهم من الجانب الفلسطيني.

مواجهات جديدة في باحة المسجد الأقصى وعند قبة الصخرة عقب صلاة الجمعة

مواجهات جديدة في باحة المسجد الأقصى وعند قبة الصخرة عقب صلاة الجمعة

 وتوقف القتال بين إسرائيل وفصائل فلسطينية في قطاع غزة اليوم الجمعة،  حيث التزم الجانبان بوقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ بعد منتصف ليلة أمس الخميس/صباح الجمعة. غير أن كل جانب حذر من أنه سيتم رفع وقف إطلاق النار، إذا لم يلتزم الجانب الآخر بالاتفاق.

وكانت حركة حماس قد بدأت في إطلاق الصواريخ في 10 مايو/ أيار ردا على ما وصفته بانتهاك إسرائيل حقوق الفلسطينيين في القدس بما في ذلك ما حدث من مواجهات مع الشرطة عند المسجد الأقصى خلال أيام شهر رمضان. وجاءت تلك المواجهات على خلفية التهديد بطرد عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح. 

ع.ج.م/ ص.ش (أ ف ب، رويترز)

  • Israel | Unruhen in Jerusalem

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    شهدت القدس الاثنين (العاشر من أيار/مايو 2021) اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى واشتباكات بين فلسطينيين من جانب والشرطة ومستوطنين من جانب آخر أسفرت عن مئات الجرحى من الفلسطينيين. وتصاعدت المواجهات بعد اشتباكات الجمعة (7 أيار/مايو) مع توافد المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأخيرة في شهر رمضان.

  • Jerusalem | Sheik Jarrah | Ramadan

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    منذ بداية رمضان (منتصف نيسان/أبريل 2021) تجري اشتباكات ليلية بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية التي تقيم الحواجز لمنع إقامة تجمعات عند باب العامود بالمدينة القديمة بعد الإفطار. ويرى الفلسطينيون في الحواجز قيوداً على حرية التجمع بالنسبة إليهم. وتقول الشرطة إنها تتواجد هناك لحفظ الأمن والنظام.

  • Bewaffnete israelische Siedler in Hebron Archiv

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    كان من المقرر أن تعقد المحكمة العليا في إسرائيل الاثنين (10 أيار/ مايو 2021) جلسة لنظر قضية جارية منذ فترة طويلة حول ما إذا كان سيتم طرد أسر فلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح قرب باب العامود، ومنح تلك المنازل لمستوطنين إسرائيليين. وانتقل بعض المستوطنين بالفعل إلى الشارع المقصود وأصبحوا يقيمون بجوار الفلسطينيين الذين يواجهون احتمال الطرد.

  • Jerusalem Palästinenser SIcherheitskräfte

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    مع اقتراب موعد الجلسة بدأ فلسطينيون ويساريون إسرائيليون في تنظيم مظاهرات كبيرة قائلين إن المزيد من عمليات الطرد قد يكون لها تأثير واسع في أنحاء الحي الذي يمثل الفلسطينيون الأغلبية العظمى من سكانه. كما يضم حي الشيخ جراح موقعا يقدسه اليهود باعتباره قبر الحاخام سمعان العادل، مما كان سبباً في توتر دائم بين الفلسطينيين الذين يقيمون هناك والمتدينين اليهود الذين يأتون لزيارة الموقع.

  • Israel Zusammenstöße auf dem Tempelberg am Jerusalemtag

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    قصت محكمة أدنى درجة بأن الأرض المتنازع عليها كانت تخص يهوداً في القدس الشرقية قبل عام 1948، وأثارت تلك القضية اهتماماً محلياً ودولياً وسط انتقادات للاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية. تأجلت جلسة المحكمة العليا بشأن عمليات الإخلاء الأحد (التاسع من أيار/ مايو 2021)، مما أدى إلى إرجاء نقطة اشتعال واحدة على الأقل لما بعد شهر رمضان وإتاحة مزيد من الوقت للتوصل إلى حل، لكن التوتر استمر.

  • @dw_stories - Jüdisches Viertel in der Jerusalemer Altstadt

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    يعتقد اليهود أن المسجد الأقصى بني على موقع معبد يهودي (الهيكل) دمره الرومان سنة 70 ميلادية ولم يبق من أثاره سوى الحائط الغربي المعروف بحائط المبكى أو البراق. ويضم الحرم القدس بالإضافة إلى المسجد الأقصى، ثالث الحرمين الشريفين، قبة الصخرة. كما يقدس المسيحيون البلدة القديمة باعتبارها الموطن الذي يعتقدون أنه شهد مواعظ وموت وقيامة السيد المسيح.

  • Israel - Jerusalem 1967 - Sechstagekrieg

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    يوافق الاثنين (10 أيار/مايو 2021) يوم القدس وهو الذكرى السنوية لسيطرة إسرائيل على القدس الشرقية خلال حرب عام 1967. وعادة ما يشهد هذا الحدث مسيرة بأنحاء البلدة القديمة من قبل زائرين يهود، منهم قوميون متطرفون، بيد أن التوترات حملت السلطات الإسرائيلية على إلغاء الإثنين مسيرة الأعلام الخاصة بإعلان توحيد القدس بعد ضمها والتي كانت من المقرر أن تصل إلى البلدة القديمة.

  • USA Washington - Bill Clinton,Ehud Bara und Yasser Arafat

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    فشلت قمة كامب ديفيد في تموز/ يوليو من عام 2000، والتي جمعت بين رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك بوساطة من الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، في التوصل لاتفاق بشأن وضع القدس وقضايا أخرى، ما مهد الطريق لاندلاع الانتفاضة الثانية.

  • Ariel Scharon auf dem Tempelberg im Jahr 2000

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون إلى باحة المسجد الأقصى في أيلول/ سبتمبر 2000 كانت شرارة اندلاع الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى) والتي استمرت سنوات وتميزت عن سابقتها في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات بتفاقم المواجهات المسلحة. راح ضحيتها عشرات الآلاف من الفلسطينيين بين قتيل وجريح ومئات الإسرائيليين من جنود ومستوطنين.

  • Jerusalem Besuch US Präsident Trump Klagemauer

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    تعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمة موحدة لها، بما فيها القدس الشرقية التي ضمتها في تحرك لم يحظ باعتراف دولي مهم إلا من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي نقل سفارة بلاده إلى القدس. ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. إعداد: خالد سلامة


مواضيع ذات صلة

Palästina Feuerpause in Gaza

++تغطية مستمرة++ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس يدخل حيّز التنفيذ 21.05.2021

دخل في وقت مبكر صباح اليوم حيّز التنفيذ اتّفاق لوقف إطلاق النار توصّلت إليه بوساطة مصرية إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعد 11 يوماً من تصعيد عسكري هو الأعنف بينهما منذ 2014.

Palästina Feuerpause in Gaza

ترحيب دولي وأممي بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس 21.05.2021

بعد أسوأ قتال منذ سنوات بين إسرائيل وفصائل فلسطينية في غزة بدأت في ساعة مبكرة من الجمعة هدنة بين الطرفين. وأشاد قادة عالميون بوقف إطلاق النار، داعين كل الأطراف للعمل على صموده وإنهاء دائرة العنف وفقدان حياة المدنيين.

Jerusalem Feuer auf dem Tempelberg

آخر أخبار مواجهات القدس: تجدد الاشتباكات داخل المسجد الأقصى 10.05.2021

إسرائيل ترد على حماس بضربة جوية على غزة تسفر عن مقتل 20 فلسطينيا، ومجلس الوزراء الأمني يوافق على توجيه ضربة مكثفة للقطاع. القدس وما حولها في حالة تصعيد مستمر فيما تطالب دول بالتهدئة. آخر أخبار التصعيد المستمر بالقدس.