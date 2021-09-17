 مهندس بيانات يدخل تاريخ الفضاء بمرحه خلال انعدام الجاذبية | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 18.09.2021

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علوم وتكنولوجيا

مهندس بيانات يدخل تاريخ الفضاء بمرحه خلال انعدام الجاذبية

ضمن مهندس بيانات يبلغ من العمر 42 عاماً، كان ضمن أول طاقم رواد فضاء من المدنيين يصل للفضاء الخارجي أمس، دخول تاريخ الطيران في الفضاء، من خلال تصرف مرح أثناء طيرانهم بسرعة 28 ألف كيلومتر في الساعة فوق أوروبا. فماذا فعل؟

Passagiere der Inspiration4 in der Dragon-Kapsel an ihrem ersten Tag im All

أول طاقم رواد فضاء كله من المدنيين يصل إلى الفضاء الخارجي

دخل مهندس بيانات يبلغ من العمر 42 عاماً تاريخ الطيران في الفضاء يوم الجمعة (17 أيلول/ سبتمبر 2021) بعزفه على قيثارة خلال انعدام الجاذبية، ضمن أول طاقم رواد فضاء كله من المدنيين يصل إلى الفضاء الخارجي، في مركبة تابعة لشركة "سبيس إكس" على ارتفاع مئات الأميال فوق سطح الأرض.
وقام كريس سيمبروسكي، الذي يعمل في شركة "لوكهيد مارتن" وأحد قدامى محاربي سلاح الجو الأمريكي، بالعزف للمشاهدين في منازلهم خلال جلسة استغرقت عشر دقائق لفريق "إنسبيريشن 4"، المكون من أربعة أعضاء، أثناء طيرانهم بسرعة 28 ألف كيلومتر في الساعة فوق أوروبا.

مختارات

نجحت الإمارات في وضع مسبار "الأمل" الإماراتي في مدار كوكب المريخ بعد رحلة استغرقت سبعة أشهر، لتصبح بذلك أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر. وبرنامج المريخ جزء من جهود الإمارات لتطوير قدراتها وتقليل اعتمادها على النفط.

أول أوروبي يسافر إلى محطة الفضاء الدولية داخل كبسولة، في إنجاز جديد لإيلون ماسك مؤسس شركة "سبايس إكس"، فيما تمكن المهتمون من متابعة الرحلة عبر تصوير مباشر من داخل المركبة.

أعلنت شركة "فيرجين غالاكتيك"، المملوكة للملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، أن مركبته الخاصة "في إس إس يونتي" قد عادت إلى الأرض بسلام بعد رحلة تجريبية قصيرة وصلت خلالها إلى حافة الفضاء.

وأعلنت شركة "سبيس إكس"، التي يملكها إيلون ماسك، قطب التكنولوجيا المتطورة والرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، بعد ذلك أن من المتوقع أن يعود الطاقم إلى الأرض اليوم السبت (18 أيلول/ سبتمبر 2021). ومن المقرر هبوط المركبة بعد الساعة السابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة بقليل في المحيط الأطلسي قبالة ساحل فلوريدا.

وقال مسؤولو البعثة إن رواد الفضاء قضوا معظم الـ48 ساعة الأولى لهم في الفضاء في تواصل اجتماعي، بما في ذلك اتصالات هاتفية مع العائلة والأصدقاء والداعمين، مثل ماسك ونجم هوليوود توم كروز. وظهر الرواد أيضاً عبر رابط فيديو في بورصة نيويورك أمس لقرع جرس الإغلاق.

ودفع الملياردير جاريد آيزاكمان، الرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية "شيفت فور بيتمنس"، مبلغاً لم يتم كشف النقاب عنه لماسك مقابل الرحلة. وقدرت مجلة "تايم" أن تكلفة أولى رحلات "سبيس إكس" للسياحة الفضائية بلغت نحو 200 مليون دولار. 

ولم يكن سيمبروسكي وحده في إظهار ما يملكه من مهارات خلال وجوده في الفضاء. فقد عرضت عالمة الجيولوجيا والمرشحة السابقة للعمل رائدة فضاء في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، شيان بروكتور (51 عاماً)، قطعة من عملها الفني أثناء وجودها في الفضاء، وهي عبارة عن رسم وصفته بأنه يصور تنيناً حقيقياً يسحب المركبة،ا لتي تحمل اسم "دراجون"، بعيداً عن الأرض.

وقامت هايلي أرسينو (29 عاماً)، وهي مساعدة طبيب في مركز سانت جود لأبحاث الأطفال في ولاية تينيسي الأمريكية، والتي كانت مريضة سرطان في طفولتها، بالدوران حول المقصورة لإعطاء المشاهدين إحساساً بانعدام الجاذبية.

وقالت بروكتور إن "هايلي بطلة في الدوران. إنها تدور حول نفسها منذ اللحظة التي دخلنا فيها المدار".

ر.ض/ ي.أ (رويترز)

  • Fußabdruck am Mond.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    " خطوة صغيرة لكنها عملاقة"

    الخطوات الأولى على سطح القمر.. عندما وضع نيل أرمسترونغ قدميه يوم 20 يوليو 1969 على سطح القمر قال واحدة من أكثر الجمل شهرة على الإطلاق: "هذه خطوة صغيرة للإنسان لكنها قفزة عملاقة للبشرية".

  • Apollo-Direktor Phillips überwacht Apollo 11 Pre-Launch-Aktivitäten vor dem Start.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    العد التنازلي للدقيقة صفر

    من غرفة التحكم في مركز كينيدي للفضاء يشرف مدير برنامج Apollo، صمويل سي. فيليبس، على التجهيزات قبل موعد الإطلاق في 16 من أبريل 1969. "أبولو 11" كانت أول بعثة لمهمة الهبوط على سطح القمر، انطلقت المركبة بحامل الصواريخ "Saturn V" وعلى متنها نيل أرمسترونغ وإدوين بوز- ألدرين ومايكل كولينز.

  • Menschen campieren am Strand, um den Start von Apollo 11 zu verfolgen.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    في انتظار اللحظة التاريخية

    هؤلاء الثلاثة (في الصورة) كانوا من بين آلاف الأشخاص الذين عاشوا بخيامهم على الشواطئ والطرق بجوار مركز كينيدي للفضاء التابع للناسا في فلوريدا لمتابعة إطلاق مركبة "أبولو 11" عن قرب. وزار حوالي مليون شخص مركز كينيدي للفضاء لمتابعة هذه الرحلة التاريخية.

  • Tausende von Nachrichtenreportern sehen zu, wie Apollo 11 startet.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    متابعة واهتمام عالمي

    هذا الحدث التاريخي لم يتابعه آلاف الأشخاص المتحمسين فحسب، بل وأيضا آلاف المراسلين لتقديم تقارير إعلامية عن "أبولو 11". 3 آلاف وخمسمئة صحفي اجتمعوا في المكان المخصص للصحفيين بمركز كينيدي للفضاء. وفي 16 من يوليو 1969 أنطلق الصاروخ الحامل لمركبة "أبولو 11".

  • Die Apollo 11-Crew (v.l.n.r.): Neil Armstrong, Michael Collins, Buzz Aldrin.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    زملاء الرحلة

    أحد أفراد الطاقم لم يُسمح له بمرافقة الفريق الذي هبط على سطح القمر وكان عليه البقاء في المِسبار الفضائي. قال مايكل كولينز عام 2009: "شعرت بأنني جزء مما حدث على سطح القمر. وربما يقال عني أني كاذب أو أحمق إذا قلت إنني حصلت على أفضل ثلاثة مقاعد في مركبة "أبولو 11". ولكن يمكنني أن أقول بصراحة أنني راض جدا عن مشاركتي في هذه المهمة".

  • Armstrong und Aldrin mit US-Flagge auf dem Mond.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    هبوط الصقر

    في 20 من يوليو 1969، على الساعة الـ8 و17 دقيقة و58 ثانية مساء، كانت أولى كلمات أرمسترونغ إلى مركز المراقبة والعالم الذي يشاهده: "هيوستن، قاعدة الهدوء هنا، هبط الصقر". ولكن مر وقت كبير حتى وضع أمسترونغ وألدرين أقدامهما على سطح القمر. فقد توجَّب على الطاقم أولا تحضير رحلة العودة، وبعد ذلك جاءت اللحظة التاريخية الكبيرة ووضع نيل أرمسترونغ قدمه على سطح القمر.

  • Das Apollo 11 Lunar Module mit Mond und Erde im Hintergrund.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    صورة تاريخية

    التقط هذه الصورة مايكل كولينز في 21 من يوليو 1969، ويظهر فيها "الصقر" أثناء رحلة العودة من القمر، وراءها سطح القمر وفي أفقها الأرض. في الوقت الذي كان أرمسترونغ وألدرين يضعان أقدامهما على سطح القمر كان كولينز مكلفا بوحدة القيادة "كولومبيا".

  • Eine der ersten Mondgesteinprobe.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    عينات من سطح القمر

    خلال عملية الاستكشاف التي استمرت ساعتين ونصف جمع أرمسترونغ وألدرين أكثر من 21 كيلوغراما من مواد من القمر أخذت إلى الأرض، هذه القطعة الصغيرة واحدة منها. تم التقاط هذه الصورة في 27 من يوليو بعد العودة. خلال المرات الست التي هبط فيها الإنسان على سطح القمر جمع رواد الفضاء 2415 عينة؛ أي ما يقارب 400 كيلوغرام تم جمعها في أرشيف خاص بالقمر.

  • Goldbrosche, die Neil Armstrong auf dem Mond gelassen hat.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    تذكارات فلكية غريبة

    زوار القمر تركوا خلفهم كذلك أشياء كثيرة هناك. دبوس الزينة الظاهر في الصورة، والذي يعد أحد الأشياء الأكثر رمزية، تركه نيل أرمسترونغ على سطح القمر. وهو عبارة عن غصن زيتون يبلغ طوله 15 سنتيمترا ويرمز للسلام. زوار الفضاء في المستقبل يمكنهم كذلك أن يعثروا على كرات الغولف وصورة عائلية مع كاميرا وأعمال للفنان أندي وارهول أو ريشة لصقر.

  • Apollo 11-Crew im Schlauchboot vor der Bergung.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    العودة إلى الأرض

    في 24 من يوليو على الساعة الـ4 و50 دقيقة بعد الزوال بالتوقيت العالمي هبط طاقم "أبولو 11" في المحيط الهادئ على بعد 21 كيلومترا من حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هورنيت"، وعلى بعد 1480 كيلومترا جنوب غرب هاواي. ولتفادي إمكانية جلب رواد الفضاء لأي مسببات الأمراض معهم، تم وضع الطاقم تحت الحجر الصحي.

  • Die Apollo 11-Astronauten mitten in einer Parade in Mexiko-Stadt.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    نجوم غير عاديين

    رواد المهمة الفضائية "أبولو 11" دون بدلاتهم الفضائية المعتادة، عوض ذلك يحتفلون مع الجماهير بزي وعباءات وقبعات مكسيكية. جولة حول العالم قادت رواد الفضاء 45 يوما في 24 دولة و27 مدينة. أرادت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه الجولة التأكيد على استعدادها لتبادل المعرفة الفضائية مع باقي العالم. وكما نرى هنا تم الاحتفال برواد الفضاء مثل النجوم في مدينة مكسيكو سيتي. إعداد: ه. فوكس / ترجمة: ع. اعمارا