مهندس ألماني يوصي بثروته الطائلة لحزب البديل الشعبوي

أعلن حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي في ألمانيا أن مهندساً ألمانياً من ولاية سكسونيا السفلى ترك كامل ثروته البالغة قيمتها حوالي سبعة ملايين يورو للحزب بعد مماته.
وقال المتحدث باسم الحزب إن المتوفى لم يكن عضوا بالحزب، مشيراً إلى أن الرجل ترك وصية يحدد فيها حزب البديل كوريث وحيد له.
وكان الخبر عن هذه الهبة المالية نشر أولا بصحف "يونغه فرايهايت" و"زود دويتشه تسايتونغ" الألمانيتين وقنوات إذاعة شمال ألماني (إن دي آر) وإذاعة غرب ألمانيا (دبليو دي آر) التلفزيونيتين. وقال الحزب إن الوصية عُثر عليها عام 2018، إلا أن الوقت طال حتى يتمكن الحزب من الحصول على هذه الثروة.
وتتكون الثروة وفقاً لبيان الحزب في المقام الأول من عقارات، وعملات وسبائك ذهبية أيضاً. ووفقاً لرؤية الحزب اليميني جاءت هذه المنحة المالية في وقتها المناسب، إذ يتعرض الحزب لتهديد تسديد غرامات مالية بسبب تلقي تبرعات حزبية غير مشروعة بقيمة حوالي مليون يورو.
وكان قد أُعلن الأربعاء أن مستثمراً من برلين تبرع الأسبوع الماضي بمبلغ 100 ألف يورو لحزب "البديل من أجل ألمانيا" أيضاً.
والجدير ذكره أن الحزب الشعبوي ينهج سياسية مناوئة للجوء والهجرة والأجانب والمسلمين منهم على وجه الخصوص بدعوى الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع الألماني.
ع.غ/ خ.س (د ب أ)
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كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟
اعتماد كبير على التبرعات
تلعب التبرعات –بالإضافة لدعم الدولة الذي تحصل عليه جميع الأحزاب الأخرى- دوراً مهماً في تمويل حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الذي ترأسه المستشارة أنغيلا ميركل. وبلغت التبرعات التي حصل عليها الحزب في عام 2017 وحده، أكثر من مليوني يورو. أما تكاليف الحملة الانتخابية للحزب لانتخابات 2017 فقدرت بنحو 20 مليون يورو، وفقا لبيانات الحزب نفسه.
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كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟
سرية تكاليف الحملة الانتخابية
أما حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي (الحزب البافاري)، الشقيق الأصغر للحزب المسيحي الديمقراطي، والذي يشكل معه ما يعرف بـ"الاتحاد المسيحي"، فلم يكشف عن تكلفة حملته الانتخابية لأسباب استراتيجية داخله. لكن توقعات الخبراء، التي تعتمد على حملة الحزب الأخيرة في عام 2013، تشير إلى أن تكلفة الحملة الانتخابية هذا العام تقدر بنحو تسعة ملايين يورو.
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كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟
الحزب الاشتراكي يكسب أموالاً بنفسه
تكلفة الحملة الانتخابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي خلال انتخابات عام 2013، تفوقت على كافة الأحزاب الأخرى وبلغت تحديداً 23 مليون يورو. وارتفعت إلى 24 مليون يورو خلال الحملة الانتخابية الحالية. وبدلا من الاعتماد بشكل كبير على التبرعات، يكسب الحزب الاشتراكي بنفسه أموالاً من خلال المشاركة في مؤسسات مختلفة، وهو ما يدر على الحزب سنوياً نحو مليوني يورو.
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كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟
اعتماد أساسي على التبرعات
الحزب الديمقراطي الحر هو الآخر يعتمد بشكل كبير على التبرعات مثل الحزب المسيحي الديمقراطي، وتلقى الحزب خلال العام الجاري وحده، أكثر من 1.5 مليون يورو من كبار المتبرعين. ورغم قلة ميزانية الحملة الانتخابية للحزب مقارنة بالأحزاب الأخرى، والتي بلغت نحو خمسة ملايين يورو، إلا أن حملة الحزب هذا العام جذبت الاهتمام بشكل واضح.
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كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟
حملة انتخابية بأقل تكلفة ممكنة
ميزانية الحملة الانتخابية لحزب الخضر كانت ضئيلة أيضا مقارنة بأحزاب أخرى، إذ بلغت هذا العام، بناء على أقوال الحزب ذاته، نحو 5.5 مليون يورو، مقارنة بنحو خمسة ملايين يورو خلال انتخابات 2013.
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كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟
أعضاء الحزب يمولون حملته الانتخابية
اختلاف واضح في طريقة تمويل حزب "اليسار"، الذي لا يعتمد على التبرعات وإنما على مساهمات الأعضاء، والتي تشكل نحو 34 بالمئة من مصادر دخل الحزب. وأنفق "اليسار" نحو 6.5 مليون يورو على الحملة الانتخابية لهذا العام، مقارنة بنحو 4.5 مليون يورو خلال انتخابات 2013.
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كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟
حيلة مذهلة- بيع الذهب لأجل المال!
ابتكر حزب البديل من أجل ألمانيا، طريقة جديدة لتمويل نفسه، تعتمد على بيع الذهب للأعضاء بالحزب؛ بحجة أن الذهب أكثر أمناً من اليورو، الذي يعارضه الحزب أصلاً. وحصل الحزب من خلال عمليات البيع – التي تم منعها مؤخراً- على نحو مليوني يورو، تستخدم في تمويل الحملة الانتخابية، التي تشير تقديرات إلى أنها بلغت نحو ثلاثة ملايين يورو.
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كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟
تبرع غير مباشر
في الوقت نفسه يحقق الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، مكاسب أيضا من خلال "الرعاية". فعن طريقها تحصل أحزاب على دعم مالي من شركات ومؤسسات، يتمثل في توفير مساحات للوحات الدعاية والإعلان للحزب. ينتقد الكثيرون غياب الشفافية في هذه الطريقة. ويتخلى حزب "اليسار" تماماً عن فكرة "الرعاية"، التي تلعب دورا محدودا بالنسبة لأحزاب أخرى مثل الخضر والديمقراطي الحر (الليبرالي).
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كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟
مبلغ مقابل كل صوت!
تشارك الدولة أيضا في تمويل الحملات الانتخابية، لكن بعد انتهاء الانتخابات، إذ يحصل كل حزب على مبلغ معين (83 سنتاً) مقابل كل صوت يحصل عليه في الانتخابات. وهي طريقة يمكن للأحزاب من خلالها تعويض تكلفة الحملات الانتخابية. اعداد: تابيا برونته/ ابتسام فوزي