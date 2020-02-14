مهندس ألماني يوصي بثروته الطائلة لحزب البديل الشعبوي

أعلن حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي في ألمانيا أن مهندساً ألمانياً من ولاية سكسونيا السفلى ترك كامل ثروته البالغة قيمتها حوالي سبعة ملايين يورو للحزب بعد مماته.

وقال المتحدث باسم الحزب إن المتوفى لم يكن عضوا بالحزب، مشيراً إلى أن الرجل ترك وصية يحدد فيها حزب البديل كوريث وحيد له.

وكان الخبر عن هذه الهبة المالية نشر أولا بصحف "يونغه فرايهايت" و"زود دويتشه تسايتونغ" الألمانيتين وقنوات إذاعة شمال ألماني (إن دي آر) وإذاعة غرب ألمانيا (دبليو دي آر) التلفزيونيتين. وقال الحزب إن الوصية عُثر عليها عام 2018، إلا أن الوقت طال حتى يتمكن الحزب من الحصول على هذه الثروة.

وتتكون الثروة وفقاً لبيان الحزب في المقام الأول من عقارات، وعملات وسبائك ذهبية أيضاً. ووفقاً لرؤية الحزب اليميني جاءت هذه المنحة المالية في وقتها المناسب، إذ يتعرض الحزب لتهديد تسديد غرامات مالية بسبب تلقي تبرعات حزبية غير مشروعة بقيمة حوالي مليون يورو.

وكان قد أُعلن الأربعاء أن مستثمراً من برلين تبرع الأسبوع الماضي بمبلغ 100 ألف يورو لحزب "البديل من أجل ألمانيا" أيضاً.

والجدير ذكره أن الحزب الشعبوي ينهج سياسية مناوئة للجوء والهجرة والأجانب والمسلمين منهم على وجه الخصوص بدعوى الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع الألماني.

ع.غ/ خ.س (د ب أ)