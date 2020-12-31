مهنة جديدة في منتصف العمر - من مغني أوبرا إلى ممرض



كثير من الناس يتعرضون لأزمات في حياتهم، فيطرحون أسئلة تتعلق يما بخططهم والمهنة التي يرغبون في ممارستها بقية حياتهم. كما يتساءلون هل المهنة التي يمارسونها توافق هواهم؟ وهل هم سعداء بالطريقة التي يعيشون بها؟









غير أن قرار تغيير مسار حياتهم يحتاج إلى عزيمة قوية. هذا ما ينطبق على الفنان السابق بوريس غرابه الذي قرر تعلم مهنة الطب والاستفادة من ماضيه الموسيقي. يرافق هذا الفيلم بوريس خلال حياته اليومية الجديدة.





مواعيد البث

DW عربية

السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 14:00 UTC

السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 18:03 UTC

السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 20:30 UTC

الأحد 11 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 08:00 UTC

الأحد 11 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 12:00 UTC

الإثنين 12 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 02:00 UTC

الإثنين 12 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 10:00 UTC

الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 04:00 UTC

الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 14:30 UTC

الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 00:00 UTC

لأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 08:30 UTC

الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 02:30 UTC

الجمعة 17 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 06:30 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة UTC + 2

دبي UTC + 4

UTC تعني توقيت عالمي منسق