 مهنة جديدة في منتصف العمر - من مغني أوبرا إلى ممرض | تقارير جديدة | DW | 23.11.2022

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تقارير جديدة

مهنة جديدة في منتصف العمر - من مغني أوبرا إلى ممرض

بعد أن عمل لأكثر من عشرين عاما كمغني، قرر بوريس غرابه ترك الغناء وتعلم مهنة التمريض وهو في سن الخامسة والأربعين من عمره.

Dokumentation Vom Opernsänger zum Pfleger

Dokumentation Vom Opernsänger zum Pfleger


كثير من الناس يتعرضون لأزمات في حياتهم، فيطرحون أسئلة تتعلق يما بخططهم والمهنة التي يرغبون في ممارستها بقية حياتهم. كما يتساءلون هل المهنة التي يمارسونها توافق هواهم؟ وهل هم سعداء بالطريقة التي يعيشون بها؟ 


Dokumentation Vom Opernsänger zum Pfleger


غير أن قرار تغيير مسار حياتهم يحتاج إلى عزيمة قوية. هذا ما ينطبق على الفنان السابق بوريس غرابه الذي قرر تعلم مهنة الطب والاستفادة من ماضيه الموسيقي. يرافق هذا الفيلم بوريس خلال حياته اليومية الجديدة.
 

مواعيد البث
DW  عربية

السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 14:00 UTC
السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 18:03 UTC
السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 20:30 UTC
الأحد 11 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 08:00 UTC
الأحد 11 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 12:00 UTC
الإثنين 12 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 02:00 UTC
الإثنين 12 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 10:00 UTC
الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 04:00 UTC
الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 14:30 UTC
الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 00:00 UTC
لأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 08:30 UTC
الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 02:30 UTC
الجمعة 17 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 06:30 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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