مهم لكنه غير معروف.. مجلس أوروبا يعقد أول قمة منذ عقدين!

غالبا ما يظهر كمحذّر، حيث يدين الجهود غير الكافية ضد الفساد في ألمانيا، ويلح على الامتثال لمبادئ حقوق الإنسان وينتقد عمليات الصد على الحدود الخارجية لأوروبا: إنه "مجلس أوروبا".

وليس المقصود هنا المجلس الأوروبي لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومقره بروكسل. الكلام هنا عن مجلس أوروبا ومقره ستراسبورغ. إنه أقدم منظمة للدول الأوروبية، وغالبا ما يتم الخلط بينهما بسبب التشابه بين الاسمين.

وربما يكون الذنب ذنبه. لأنه سمح في عام 1986 للاتحاد الأوروبي باستخدام علمه. مع أنه ليس مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي. لقد تأسس مجلس أوروبا في عام 1949، كإحدى مفرزات ما بعد الحرب العالمية الثانية. أي أنه تأسس قبل "المجموعة الاقتصادية الأوروبية"، التي تعتبر المنظمة التي انبثق عنها الاتحاد الأوروبي.

ومن بين الآباء المؤسسين لمجلس أوروبا رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والمستشار الألماني كونراد أديناور.

مجلس أوروبا - مهم ولكنه غير معروف

ومنذ تأسيسه التزم مجلس أوروبا بالدعوة لاحترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. وأدواته هي: أكثر من 200 معاهدة دولية واتفاقية، ومجموعات خبراء، وجمعية برلمانية، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. عدد أعضاء المجلس: 46 دولة أوروبية. ومن أعظم إنجازاته: إنشاء منطقة جغرافية، يعيش فيها 700 مليون شخص، خالية من عقوبة الإعدام.

"الجميع يحتاجه، لكن لا أحد يعرفه"، يقول أستاذ العلوم السياسية كلاوس برُمّر من الجامعة الكاثوليكية في آيششتيت-إنغولشتات.

وفي استطلاع رأي أجري بتكليف من "الحركة الأوروبية في ألمانيا"، في بداية مايو/أيار، كان خمسة بالمائة فقط ممن تم استطلاع رأيهم يعرفون أن هناك قمة لمجلس أوروبا ستعقد في العاصمة الايسلندية ريكيافيك يومي 16 و17 مايو/أيار الجاري.

تأسس مجلس أوروبا قبل 74 عاما، ليكون أقدم منظمة في القارة حاليا

ويعتقد النائب في البرلماني الألماني فولكر أولريش أن مجلس أوروبا لا يحظى بالاهتمام الذي يستحقه. السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي هو عضو في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والتي تضم 306 عضوا من برلمانات الدول الأعضاء. وهم ينتخبون المسؤولين الرئيسيين في مجلس أوروبا، ويراقبون الانتخابات ويدرسون القضايا الحالية المطروحة أمام المجلس.

أوكرانيا يفترض أن تكون الموضوع الرئيسي للقمة

للمرة الرابعة منذ تأسيس المنظمة قبل 74 عاما، سترأس ايسلندا قمة مجلس أوروبا. ويخشى كلاوس برُمّر من أن بعض رؤساء الدول والحكومات سيمتنعون عن التوجه إلى ريكيافيك، رغم وجود العديد من القضايا التي تجب مناقشتها.

من المنتظر أن تكون النقطة المركزية في القمة هي مسألة دعم أوكرانيا. وقبل القمة قال مجلس أوروبا إنه يجب إنشاء نوع من السجل للدعاوى القضائية المستقبلية من أوكرانيا. كما يفترض أن تناقش القمة مسألة الأطفال الأوكرانيين المفقودين.

الخبير في شؤون مجلس أوروبا برُمّر يتوقع من القمة لفتة رمزية وتأكيدا على التمسك بالقيم الأوروبية. لأنه "فيما يتعلق بالجانب العملي لدعم أوكرانيا في إعادة الإعمار أو حتى عسكريا، فإن مجلس أوروبا ليس لديه صلاحيات أو سلطات" لذلك، كما يقول البروفيسور برُمّر في حديث لـDW.

المعارض الروسي البارز ألكسيي نافالني توجّه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الماضي وحصل على حكم لصالحه.

روسيا خارج المنظمة .. ما الدروس المستفادة؟

الدول الأعضاء في مجلس أوروبا هي في نفس الوقت أعضاء في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. إذا وجد المواطنون أن حقوقهم تنتهك من قبل الدول الأعضاء، فيمكنهم التوجه بشكواهم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ.

ووفقا للمحكمة، هناك ما يقرب من 16 ألف قضية من روسيا حتى نهاية مارس/آذار لم يتم البت بها، أي حوالي خُمس جميع القضايا التي لم تبت فيها المحكمة بعد.

السياسي المعارض ألكسيي نافالني توجّه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الماضي وحصل على حكم لصالحه. ولكن روسيا، ومنذ بدء غزوها لأوكرانيا، لم تعد عضوا في مجلس أوروبا، وبالتالي لم يعد من الممكن تنفيذ العديد من الأحكام التي تم فرضها بالفعل على روسيا، على الرغم من أن موسكو ملزمة قانونا بذلك.

يعتقد فولكر أولريش أن خروج موسكو من المنظمة هو الشيء الصحيح، رغم وجود "قطرة مرارة" تتمثل في فقدان الـ130 مليون مواطن روسي للحماية من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ولكن الخروج الروسي أحدث فجوة في ميزانية المؤسسة.

ففي عام 2022، كانت ميزانية مجلس أوروبا 477 مليون يورو، وبلغت مساهمة روسيا ما يزيد قليلاً عن 34 مليون يورو، أي حوالي سبعة في المائة من إجمالي الميزانية. علما أن موسكو توقفت عن سداد المدفوعات حتى قبل مغادرتها. ولا يزال من غير الواضح كيف سيتم سد فجوة التمويل.

ولكن ما تأثير رحيل روسيا على بقية الدول الأعضاء؟ "هناك عدد كبير من الدول التي لديها مشاكل منهجية فيما يتعلق باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون"، كما يحذر الخبير برُمّر.

الخبير في شؤون مجلس أوروبا كلاوس برُمّر يتوقع من القمة لفتة رمزية وتأكيدا على التمسك بالقيم الأوروبية.

كما يرى فولكر أولريش أن هناك حاجة إلى تنفيذ أكبر لهذه المبادئ الأساسية في الدول التي لا تزال في طور التحول. ويقول النائب المحافظ في حديث لـDW: "في السنوات الأخيرة، كان مجلس أوروبا دائما مقصدا للدول التي تريد الاقتراب من الاتحاد الأوروبي. وانطلاقا من هذه الخلفية، من المهم أن يظهر مجلس أوروبا ثقة بالنفس".

حدث منافس في كيشيناو؟

تأتي المنافسة المحتملة لهذه القمة في ريكيافيك من حدث آخر سينظم بعد أسبوعين، حيث يجتمع 44 من بين الـ46 رئيس دولة وحكومة مرة أخرى. ولكن هذه المرة في إطار "منتدى المجتمع السياسي الأوروبي" في العاصمة المولدوفية كيشيناو. هذه الصيغة أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهدف تعزيز التعاون السياسي والأمن والاستقرار والازدهار في القارة.

ينظر برُمّر إلى هذا المنتدى الجديد نظرة نقدية ويعتبره في الواقع غير ضروري، نظرا لوجود مجلس أوروبا. وهذا ما يتفق معه فولكر أولريش، الذي يرى ضرورة توضيح العلاقة بين الصيغتين.

العديد من القضايا التي لم يتم حلها وقلة الاهتمام الإعلامي والآن وجود حدث موازٍ. المضيفة وهي رئيسة الوزراء الايسلندية كاترين يوناسدوتير، قالت في يناير/كانون الثاني الماضي،، إنه من المهم صياغة رؤية لمستقبل مجلس أوروبا. لدى رؤساء الدول والحكومات الآن الفرصة للقيام بذلك - إذا حضروا.

من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية منشآت الطاقة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتبر وزير العدل الألماني ماركو بوشمان أن الضربات الروسية التي "تدمر بشكل منهجي امدادات الكهرباء والتدفئة" قبل أبرد أشهر الشتاء تشكل "جريمة حرب رهيبة". وأشار بوشمان إلى أن السلطات الأوكرانية سجلت حتى الآن نحو 50 ألف حالة جرائم حرب مفترضة. كما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "أي ضربة ضد المنشآت المدنية تشكل جريمة حرب ولا يمكن أن تبقى بدون عقاب".

من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية تهجير وفصل أطفال عن أسرهم في تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت منظمة العفو الدولية أن روسيا ربما تكون ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بإجبارها المدنيين في المناطق التي تحتلها على الانتقال إلى مناطق أخرى، مع فصل الأطفال عن عائلاتهم في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. ويأتي هذا التقرير لمنظمة العفو بعد تقرير آخر في آب/أغسطس أغضب كييف لاتهامه أوكرانيا بتعريض حياة المدنيين للخطر من خلال إنشاء قواعد عسكرية في المدارس والمستشفيات.

من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية اغتصابات في 14 تشرين الأول/أكتوبر، دانت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية التي تتهم القوات الروسية بارتكابها في أوكرانيا، معتبرة أنها تمثل بشكل واضح "استراتيجية عسكرية" و"تكتيكاً متعمداً لتجريد الضحايا من إنسانيتهم". وطالبت السيدة الأوكرانية الأولى أولينا زيلينسكا بـ"رد عالمي" على استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب قائلة إن مدعين في كييف يحققون بأكثر من مئة جريمة محتملة.

من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية إعدام أسرى في 27 أيلول/ سبتمبر، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إن القوات الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها تُخضع أسرى أوكرانيين لعمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعنف جنسي وانتهاكات أخرى. وقالت ماتيلدا بوغنر، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، "إنهم يتعرضون لمعاملة قاسية ومهينة من قوات الأمن الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها بدت أنها منهجية".

من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية أربع مناطق وفي 23 أيلول/سبتمبر، اتهم محققو الأمم المتحدة موسكو بارتكاب "جرائم حرب"، عارضين تقريراً يخالف الاحتراس الذي أبدته المنظمة الدولية بهذا الصدد حتى ذلك التاريخ. في المقابل، اعتبر المحققون أنه لا يزال مبكراً جداً الحديث عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بخلاف ما تؤكده أوكرانيا ومنظمات غير حكومية. وحسب التقرير، وقعت الانتهاكات في مناطق كييف وتشيرنيغيف وخاركيف وسومي.

من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية خيرسون في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، خلص باحثون من جامعة ييل في تقرير مدعوم من وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن المئات اعتقلوا أو فُقدوا في منطقة خيرسون وأن العشرات ربما تعرضوا للتعذيب. وقال التقرير إن 55 على الأقل من حالات الاعتقال أو الاختفاء تضمنت مزاعم بالتعرض لمعاملة يمكن أن ترقى إلى التعذيب وفقاً للقانون الدولي، مثل الضرب والإيهام بالإعدام والروليت الروسي والصدمات الكهربائية وتعذيب الأقارب.

من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية خاركيف في حزيران/يونيو، اتهمت منظمة العفو الدولية روسيا بارتكاب جرائم حرب من خلال الهجمات على خاركيف التي استُخدِمت في كثير منها قنابل عنقودية محظورة أدت إلى مقتل مئات المدنيين. وقالت منظمة العفو إنها كشفت عن أدلة في خاركيف على الاستخدام المتكرر من جانب القوات الروسية للقنابل العنقودية 9N210 و9N235 والألغام الأرضية المتناثرة وكلها محظورة بموجب الاتفاقات الدولية.

من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية إيزيوم في أيلول/سبتمبر أعلنت السلطات الأوكرانية العثور على "450 جثة لمدنيين تحمل آثار موت عنيف وتعذيب" مدفونة في غابة عند مشارف إيزيوم في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا. وتمكن مراسل لفرانس برس في الموقع من مشاهدة جثة واحدة على الأقل مكبلة اليدين بواسطة حبل. إثر ذلك دعت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي إلى إنشاء محكمة دولية خاصة بجرائم الحرب في أوكرانيا.

من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية بوتشا أضحت مدينة بوتشا، إحدى ضواحي شمال غرب كييف، في نظر الغرب رمزاً لـ"جرائم الحرب" الروسية في أوكرانيا. وعثر في أوائل نيسان/أبريل الماضي على مئات الجثث في بوتشا بعد انسحاب القوات الروسية. وتم اتهام جنود روس بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين هناك. إعداد: خالد سلامة الكاتب: خالد سلامة



لوسيا شولتن/ف.ي