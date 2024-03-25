مهم لإنقاص الوزن.. ابتعد عن تناول البيض في هذا الوقت!

يوفر البيض الكثير من البروتين والمواد المغذية الصحية. كثيرون يفضلون تناوله على وجبة الإفطار، لكن إن كنت ترغب في إنقاص الوزن، فمن الأفضل تناول البيض في وقت آخر من اليوم. فما هو؟ ولماذا؟

يمكن إنقاص الوزن بشكل أسرع من خلال اتباع نظام غذائي غني بالبروتين. فالبروتين يحفز عملية التمثيل الغذائي ويساهم، في الحفاظ على العضلات وبنائها. البيض يعد مصدراً غنياً للبروتين، وتحتوي البيضة الواحدة على حوالي ستة غرامات من البروتين. لكن تناوله على الإفطار ليس الخيار الأفضل لمن يحاول إنقاص وزنه، وفق ما نقل موقع "فوكوس أونلاين" الألماني.

البيض صحي ويمكن تحضيره بعدة طرق: سواء كان على شكل بيض مسلوق، عجة (بيض بالخضروات) أو بيض مخفوق مقلي. كثيرون يفضلون تناول هذه الوجبة في الصباح. لكن يمكن أن يكون للبيض تأثير أكثر إيجابية في وقت مختلف من اليوم.

أفضل وقت لإنقاص الوزن!

بحسب ما توصلت إليه نتائج دراسة أمريكية، يجب تناول البيض في المساء لإنقاص الوزن. فمن ناحية، يعتبر البروتين الحيواني أسهل في الهضم من البروتين النباتي وتناوله في المساء يضمن النوم بشكل جيد ليلاً.

ومن ناحية أخرى، يحتاج الجسم إلى الكثير من الطاقة لتكسير البروتين، خاصة عند النوم. وهذا يحفز حرق الدهون ويساهم في إنقاص الوزن. يساعدك البيض أيضاً على النوم بشكل عميق وهادىء، لأن الكمية الكبيرة من البروتين الموجودة في البيض تضمن عدم تقلب مستوى السكر في الدم.

ويتمتع البيض منذ فترة طويلة بسمعة سيئة كونه يرفع مستويات الكوليسترول في الدم. لكن الباحثين تمكنوا الآن من دحض هذا الاعتقاد الخاطىء.

ترتفع مستويات الكوليسترول لأن البيض غالبًا ما يتم دمجه مع أطعمة أخرى غير صحية، وهذه الأطعمة بدورها تزيد من مستويات الكوليسترول، لكن البيض يعتبر بديلاً للوجبات الخفيفة الغنية بالكربوهيدرات مثل الخبز أو الحلويات.

إ.م