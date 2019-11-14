 مهمة فضائية مشتركة هدفها حماية الأرض من خطر الكويكبات | عالم المنوعات | DW | 14.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

مهمة فضائية مشتركة هدفها حماية الأرض من خطر الكويكبات

اصطدام محتمل لأجرام سماوية بالأرض قد يكون له عواقب وخيمة على الكوكب الأزرق. علماء الفضاء يريدون من خلال إرسال مسبارين فضائيين، حماية الأرض من خطر اصطدام كويكبات وأجرام فضائية.

Illustration eines Asteroides, der die Oberfläche des Planeten trifft (Imago Images/Science Photo Library)

منذ سنوات عديدة ووكالات الفضاء تراقب حركة الأجرام السماوية التي يمكن أن تشكل خطرا على كوكبنا الأرض. ففي حالة اصطدام أي جرم بالأرض فالعواقب ستكون وخيمة على كوكبنا وسكانه. وإذا اصطدم كويكب قطره 100 متر مثلا بالأرض وسقط في المحيط سيخلف موجات تسونامي ضخمة من شأنها أن تدمر السواحل وتزهق العديد من الأرواح، وفق ما جاء في الموقع الألماني "فوكوس أولاين".

مختارات

قامت مجموعة من الباحثين الألمان مؤخرا بالتقاط صورة لجسم سماوي بعيد يُعتقد أنه كوكب، وإذا ما تم التأكد من ذلك فستكون هذه الصورة بمثابة أحد اهم الانجازات في علم الفضاء وبداية مرحلة جديدة في البحث عن جرم سماوي يشبه الأرض. (06.04.2005)

يدور جدل في الدوائر العلمية بعد أن التقط تلسكوب روسي يعمل بموجات الراديو إشارة من الفضاء، ما أحيى آمال البعض بإمكانية وجود كائنات فضائية ذكية تحاول القيام بما نحاول القيام به، ألا وهو استكشاف الفضاء. (31.08.2016)

حتى الآن لا تمتلك البشرية أي تقنيات لمواجهة أي اصطدام محتمل للكويكبات مع الأرض، رغم أن الخبراء يناقشون منذ سنوات كيفية تحويل جرم طائر عن مداره. لكن الأمر يمكن أن يتغير في المستقبل القريب كما ذكر موقع "فيلت" الألماني. الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا" ووكالة الفضاء الأوروبية "إيسا" والمركز الألماني للفضاء يخططون للمهمة الفضائية "Aida"، المهمة ستكون في بادئ الأمر اختبارية في محاولة لإبعاد كويكب صغير عن مساره في الفضاء.

وسيتم في المهمة الفضائية "Aida" إرسال مسباري " Dart" و"Hera" للكويكب المزدوج "ديديموس" الذي يتكون من جرمين يبلغ قطرهما حوالي 780 مترا و160 مترا. وسيقوم مسبار "Dart" للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا" في أكتوبر عام 2022 بالاصطدام بالجرمين، بسرعة تقدر بستة كيلومترات في الثانية، لإبعادهما عن مسارهما. فيما سيقوم مسبار "Hera" لوكالة الفضاء الأوروبية "إيسا" بعد ثلاث سنوات بمعاينة عملية إبعاد الكويكب المزدوج "ديديموس" وقياسه.     

ع.اع. / ع.أ.ج 

  • Teneriffa - ESA Optical Ground Station

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    نظام إنذار مبكر أوروبي: ثمة حوالي 10 آلاف كويكب صغير تحوم قريباً من الأرض وقد تكون خطيرة على البشر وكل ما هو على سطح الأرض. ولذلك تقوم وكالة الفضاء الأوروبية ببناء نظام إنذار مبكر في منطقة فراسكاتي الإيطالية. وسيتم تجميع البيانات والمعلومات من تلسكوبات مثل الذي في الصورة والموجود في جزيرة تينيريفي الإسبانية الموجودة في المحيط الأطلسي.

  • Dashboard Kamera filmt Meteoriten-Einschlag

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    أهمية نظام الإنذار المبكر الراصد للكويكبات: لمعرفة أهمية نظام الإنذار المبكر الذي يرصد الكويكبات المقتربة من الأرض فلا بد من معرفة القوة التدميرية للنيزك الذي ضرب الأرض في القرب من منطقة تشيليابنسك الروسية بتاريخ 15 / 02 / 2013، والتي تكافئ القوة التدميرية لـ 100 إلى 1000 كيلو طن من مادة تي إن تي المتفجرة وقد أصيب نحو 1500 شخص في هذا الانفجار.

  • Meteoriteneinschlag am See Tschebarkul in Russland

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    قبل احتراقه في الغلاف الجوي للأرض قُدِّرَ قُطر نيزك تشيليابنسك بـ 20 متراً، وكل ما تبقى منه هو صخرة واحدة فقط تزن كيلوغراماً واحداً سقطت على الأرض ونَجَمَتْ عنها فجوة واسعة عمقها 6 أمتار في الجليد الأرضي.

  • Asteroid fliegt knapp an Erde vorbei

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    كان هناك كويكب اسمه "2012 دي أيه 14" كان أكثر خطورة بكثير. فقد كان وزنه 130 ألف طن وقد مر هذا الكويكب طائراً على بُعد 27 ألف كيلومتر فقط من الأرض في اليوم نفسه الذي ضرب فيه نيزك تشيليابنسك الأرض. وهذه المسافة جعلته أقرب إلى الأرض من بعض الأقمار الصناعية الدائرة حولها.

  • Sternschnuppe Flash-Galerie

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    من المتوقع أن تقترب من الأرض كويكبات ومذنبات عديدة أخرى خلال عام. والعلماء يرصدونها ويراقبونها عن كثب، وذلك لأن أصغر الصخور القادمة من هذه المذنبات والكويكبات يمكن أن تكون خطيرة على البشر.

  • Flash-Galerie Ein neuer Komet schmückt den Nachthimmel

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    المذنبات والشُّهب.. رصاصات نجمية نارية فهي تتكون من سحابة غازية ومن ذيل غازي ضخم ومن الحجارة وجزيئات غبارية. وحين تدخل الحبيبات التابعة للمذنبات إلى مجال الأرض الجوي فإنها تصبح ساخنة إلى درجة حرارة كبيرة تصل إلى 3000 درجة مئوية، وتبدأ بالتوهج وتصبح مثل رصاصات نجمية نارية.

  • Flash-Galerie Meteoriten

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    شُهب البرشاويات وهي عبارة عن زخّات كثيفة من الشهب تبلغ ذروتها في فصل الصيف، ويمكن رؤيتها بالعين المجردة وهي تخترق بشكل كبير ووافر مجال الأرض ومصدَرها هو المذنب "سويفت تاتِل" الذي اكتُشِف في القرن التاسع عشر. وكل صيف تعبر هذه الشُّهب مجال الأرض الجوي واسمها "شُهب البرشاويات" هو نسبة إلى كويكبة "برساوس" أو "برشاوس" أي "حامل رأس الغول" في الأساطير اليونانية القديمة.

  • Flash-Galerie USA Arizona Barringer Meteor Krater

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    غبار النيازك يحترق في غلاف الأرض الجوي، ومعظم النيازك المخترقة له هي غير خطيرة وغالباً ما تصل إلى الأرض وحجمها أقل بقليل من حَجَر صغير، لكن النيازك الكبيرة يمكن أن تسبب الكثير من الضرر. وإحدى أكبر الفوهات، الناجمة عن سقوط نيزك على سطح الأرض، موجودة في ولاية آريزونا الأمريكية، وقطرها يبلغ ألف متر وعمرها 50 ألف سنة.

  • Flash-Galerie Meteorit

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    قبل نحو 65 مليون عام سقط نيزك عملاق في أمريكا الوسطى في شبه جزيرة يوكاتان (انظر محاكاة سقوط النيزك على يمين الصورة)، وأدى ذلك إلى إنشاء فوهة قطرها أكثر من 180 كيلومتراً على الأرض. ويعتقد الخبراء أن ذلك أدى إلى انقراض الديناصورات. وثمة مؤشرات نُشِرَت مؤخراً، تقول إن انقراض الديناصورات يعود إلى تصادم اثنين من الكويكبات قبل 160 مليون سنة.

  • Flash-Galerie Meteoriten

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    النيازك تبدو وكأنها صخور محترقة وتتشكل القشرة المحروقة للنيزك عند دخوله عبر الغلاف الجوي للأرض حيث ينشأ الاحتراق بسبب الاحتكاك والسرعة. النيازك تضرب أيضاً كواكب أخرى غير الأرض، وقد اكتشف مسبارُ " أبورتيونيتي روفَر" التابع لوكالة ناسا الفضائية أولَ النيازك التي ضربت كوكباً خارج كوكب الأرض وذلك على سطح المريخ عام 2015.

  • Flash-Galerie Meteoriten

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    ليس فقط غبار المذنبات هو الذي يصل إلى الأرض ولكن المذنبات نفسها تصل إلى هذا الكوكب. ويعتقد الخبراء أن المذنبات هي عبارة عن بقايا تكُّون الكواكب وقد نشأت عند تشكل هذه الأخيرة، وقد تختفي في طياتها أسرار حول بدايات تكون النظام الشمسي.

  • Asteroid Flash-Galerie

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    معظم النيازك (99.8% من 30 ألف نيزك) التي عُثِرَ عليها على الأرض وُجِدَ أن مصدرها هي الكويكبات. وتنشأ الكويكبات أثناء تشكُّل الكواكب، لكن ليس للكواكب غلاف جوي محيط بها، وتكاد جاذبيتها تكون معدومة.

  • Flash-Galerie Weltraumkongress Bremen

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    وبعد ذلك كله يُقال إن احتمال أن يضرب كويكبٌ كوكبَ الأرض في السنوات الـ 100 المقبلة هو احتمال صغير للغاية.

    الكاتب: شميت / هارتِل / علي المخلافي


مختارات

كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

من المؤكد مرور كويكب في جوار الأرض خلال أعياد الميلاد، لكنه لا يمتلك ذيلا وهّاجا كنجوم الزينة الصناعية في مدينة مهد المسيح بيت لحم في فترة الأعياد. ومن الصعب على الناس وهواة علم الفلك رصده، نظرا لعدم قربه كثيرا من الأرض. (26.12.2015)  

إعلان
Themenbild Facebook

 