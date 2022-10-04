 مهسا أميني .. تضامن ناشطات ونشطاء عرب واستحضار لذكرى البوعزيزي | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 11.10.2022

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سياسة واقتصاد

مهسا أميني .. تضامن ناشطات ونشطاء عرب واستحضار لذكرى البوعزيزي

أعلنت ناشطات ونشطاء عرب على منصات التواصل التضامن مع الاحتجاجات على موت الشابة مهسا أميني مع دعوات لتعزيز حقوق المرأة العربية، وتساءل نشطاء: هل يمكن أن تشعل وفاة أميني الربيع الإيراني مثل أيقونة الربيع العربي البوعزيزي؟

إيران، رسم على الحائط للاحتجاج على وفاة الشابة مهسا أميني التي احتجزتها شرطة الأخلاق

الاحتجاجات بدأت في إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني، التي احتجزتها شرطة الأخلاق بسبب الحجاب

لم تكن أصداء الاحتجاجات المستمرة في إيران على وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعدما احتجزتها ما تُعرف بـ"شرطة الأخلاق"، بعيدة عن العالم العربي، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ كانت حالة التضامن واضحة بين رواد التواصل الاجتماعي في البلدان العربية.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر / أيلول الماضي احتجاجات على وفاة أميني البالغة من العمر 22 عاما، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها قواعد  اللباس الإسلامي.

وأسفرت المظاهرات عن مقتل العشرات خاصة مع استخدام قوات الأمن للقوة في محاولة لقمع الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد.

توضيح الواقعة

مع اتساع رقعة الاحتجاجات، شرعت ناشطات ورواد لمواقع التواصل الاجتماعي في دول عربية إلى تسليط الضوء على واقعة "مقتل" مهسا أميني، خاصة سبب توقيفها من قبل ما تُعرف بـ "شرطة الأخلاق"، التي باتت موضع انتقاد من داخل إيران حتى من بين الأصوات المحافظة.

ولم يتوقف الأمر على توضيح ملابسات واقعة التوقيف، بل امتد التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي إلى التأكيد على أن الشابة الكردية كاتت ترتدي الحجاب عند اعتقالها.

وكتب حساب على فيسبوك باسم "Newroz" يقول إن "القيامة قامت بإيران" وأضاف الحساب: "عدد من النساء نشروا فيديوات عم يحرقوا الحجاب ويقصوا شعرن تضامناً مع مهسا.. وكذلك عدد من الرجال عملوا هيك.."

تضامن واسع النطاق

لكن اللافت في تفاعل النشطاء والناشطات في البلدان العربية على موت مهسا أميني وموجة الاحتجاجات، كان حالة التضامن الكبيرة مع تبادل صور ومقاطع فيديو تُظهر أشكال عديدة من الاحتجاجات النسائية في إيران.

وتفاعل كثيرون مع واقعة اختراق البث الإخباري المباشر للتلفزيون الحكومي الإيراني ووضع إشارة تصويب وألسنة لهب على وجه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

وانضمت منظمات حقوقية عربية إلى الأصوات المتضامنة مع الاحتجاجات الإيرانية التي تقودها المرأة ضد قواعد لباس المرأة الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

ففي بيان مشترك، طالبت منظمات حقوقية دولية، كان منها كيانات عربية، بـ"ضرورة دعم النساء الإيرانيات ومطالبهن المشروعة بالحقوق والاستقلال الجسدي من خلال الاحتجاجات والتجمعات السلمية والبيانات وإنتاج الأعمال الفنية وغيرها من الوسائل".

تذكير بأوضاع المرأة العربية

وفي ظل زخم التضامن العالمي مع موجة الاحتجاجات الإيرانية، سعى نشطاء إلى استغلال الأمر لتسليط الضوء على الوضع الحقوقي للمرأة في بعض البلدان العربية مع اطلاق دعوات لضرورة تعزيز حقوق المرأة وإنهاء التشريعات التي يرونها "تنتقص من حقوق المرأة العربية".

ودعا كثيرون إلى ضرورة إنهاء كافة جرائم العنف ضد المرأة في بعض البلدان العربية، لا سيما في ظل انتشار حوادث مقتل فتيات ونساء عربيات فيما عُرف بـ "ضحايا الرفض"، التي كانت بدايتها واقعة مقتل الشابة المصرية نيرة أشرف طعنا وذبحا في يونيو/ حزيران الماضي على يد زميلها، الذي رفضت الارتباط به.

ولم يتوقف دعم الناشطات في البلدان العربية على منصات التواصل الاجتماعي، بل قامت ناشطات بالتظاهر في الشوارع للتنديد بمقتل مهسا أميني والتأكيد على تضامنهن مع الإيرانيات.

ففي العاصمة التونسية، ذكرت وسائل إعلام محلية أن ناشطات تونسيات تظاهرن أمام المركز الثقافي الإيراني للتنديد بقمع المرأة الإيرانية، حيث رددت المتظاهرات شعارات "حريات" للتعبير عن التضامن مع المتظاهرات الإيرانيات.

النسخة الإيرانية من "البوعيزي"

ويبدو أن موجة الربيع العربي كانت حاضرة في ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البلدان العربية على موت مهسا أميني، حيث ذهب البعض إلى القول بأن مقتل الفتاة الكردية قد تثير مظاهرات واسعة النطاق على غرار ماحدث بعد موت أيقونة الربيع العربي، الشاب التونسي محمد البوعزيزي، الذي أضمر النار في نفسه نهاية عام 2010.

ولم يكن التشابه بين الحادثتين موضع اهتمام رواد التواصل الاجتماعي في العالم العربي فحسب، بل كان أيضا محط اهتمام من النشطاء والناشطات الإيرانيات.

وشهدت حالة التضامن العربي مع المتظاهرات الإيرانيات انضمام مشاهير، حيث غردت المطربة اللبنانية كارول سماحة قائلة: "فكري وقلبي مع النساء الإيرانيات اللي عم يتعرضوا لأبشع أساليب الاضطهاد والذل".

ووسط حالة التضامن بين رواد المنصات التواصل الاجتماعي في البلدان العربية، تحدث آخرون عن مخاوفهم من حدوث مآسٍ مماثلة في بعض الدول العربية، خاصة مع سن تشريعات مثيرة للجدل.

فعلى المثال، شهدت الكويت خلال الشهر المنصرم تصاعدا في حدة الجدل حول ما يُطلق عليها "وثيقة القيم"، التي تتضمن 12 بندا أبزرها "رفض المسابح والنوادي المختلطة في الفنادق وغيرها" و"رفض المهرجانات الهابطة" و"تفعيل قانون اللباس المحتشم في الجامعة".

محمد فرحان

  • Iran Teheran Porteste (Getty Images/AFP/STR)

    في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد

    قتلى وجرحى

    تبدأ إيران عامها الجديد على وقع اضطرابات واحتجاجات أدت إلى مقتل 12 شخصاً على الأقل وجرح العشرات. ورغم التدخل الأمني وتحذيرات السلطات، إلّا أن المحتجين لا يزالون يتبادلون منشورات للمزيد من التظاهر. بدأت الاحتجاجات أولاً في مدينة مشهد، ثاني أكبر مدن إيران من حيث الكثافة السكانية، وانتقلت المظاهرات بعد ذلك إلى جلّ أنحاء البلاد، كشاهين وسنندج وكرمنشاه وتشابهار وإيلام وإيذه والعاصمة طهران.

  • Iran Proteste gegen Regierung in Teheran (picture-alliance/AP Photo)

    في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد

    "يسقط الدكتاتور"

    بدأت الاحتجاجات بشكل عفوي ضد ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة البطالة، لكنها بدات بعد ذلك بأخذ منحى سياسي. وصلت الاحتجاجات درجة انتقاد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، عبر شعارات كـ "يسقط الدكتاتور" و"اترك البلاد وشأنها يا خامنئي"، بينما هتف البعض بحياة محمد رضا بهلوي، آخر شاه حكم إيران قبل أن تطيح به الثورة الإسلامية، فيما مزق آخرون صورة قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.

  • Hassan Rohani (picture-alliance/Iranian Presidency Office)

    في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد

    تهديد ووعيد

    أكد الرئيس حسن روحاني على حرية الاحتجاج، لكنه حذر من خرق النظام العام وإثارة القلائل. اعتقلت قوات الأمن المئات واستخدمت مدافع المياه. واتخذت الحكومة قراراً بالحدّ من استخدام تطبيقي تلغرام وانستغرام، فيما قال نشطاء إن الانترنت الجوال قُطع في بعض المناطق. وصرّح المدعي العام بطهران أن اعتقال بعض المحتجين أتى بسبب إضرامهم النار في مبانٍ عامة، متحدثاً عن أن إيران لن تعود إلى عهد "الظلام لحكم بهلوي".

  • وحدات من الباسيج

    في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد

    الباسيج.. اليد الطولى لسحق أي احتجاج

    وُجهت اتهامات لقوات "الباسيج"، وكذا لجماعة أنصار حزب الله، وهي ميليشيات مسلحة تدعمها الدولة لـ"حماية الثورة"، بالتدخل في حق الطلبة في احتجاجات عام 1999.

  • Bildergalerie NOPO (Tasnim)

    في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد

    انتفاض طلاب جامعة طهران عام 1999

    خرجت مظاهرات من جامعة طهران في 9 تموز/يوليو 1999 بسبب إغلاق جريدة تقدمية تحمل اسم "سلام". تدخلت قوات شبه عسكرية في حي جامعي قتل خلالها رسمياً طالب (يقول الطلبة إن عدة طلبة قُتلوا) ممّا أدى إلى تطوّر الاحتجاجات على مدار ستة أيام اعتقل خلالها أكثر من ألف طالب، وقتل خلالها 3 أشخاص على الأقل. رفع المتظاهرون شعارات ضد المرشد الأعلى. صدرت أحكام بالإعدام والسجن في متظاهرين.

  • JAHRESRÜCKBLICK 2003 JUNI FRANKREICH IRAN OPPOSITION (AP)

    في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد

    الطلبة من جديد عام 2003

    مرة أخرى، احتج الطلبة في تموز/يونيو 2003 ضد قرار ضد خصخصة عدة جامعات. تطور الاحتجاج بعد دخول قوات الأمن للحي الجامعي في جامعة طهران، وشارك فيه إثر ذلك الآلاف بعدة مدن. وُجهت الشعارات ضد الوجوه الدينية العليا في البلد وضد الرئيس محمد خاتمي. وجه علي خامنئي لوما قاسيا للطلبة، واتهمهم بجذب المخرّبين. اشتهرت هذه الاحتجاجات بقيام بعض الإيرانيين بإحراق أجسادهم في باريس ولندن احتجاجاً على التعامل الأمني.

  • Flash-Galerie Iran Frauen Jahrestag Proteste Wahlen 2009 (AP)

    في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد

    "الثورة الخضراء" في 2009

    في أخطر احتجاجات تشهدها إيران منذ الثورة الإسلامية، قُتل 36 شخصاً على الأقل واعتقل أكثر من ألف في احتجاجات حزيران/يونيو 2009 التي عرفت باسم "الثورة الخضراء". السبب الرئيسي كانت نتيجة اتهامات المعارضة للسلطات بتزوير الانتخابات الرئاسية التي انتهت لصالح ولاية ثانية لمحمود أحمدي نجاد. أعلن المرشد العام فتح تحقيق في اتهامات المعارضة، وتدخلت مرة أخرى قوات الباسيج وجماعة أنصار حزب الله ضد المحتجين.

  • Iran Protest Wahlen Grüne Revolution 2009 (Atta Kenare/AFP/Getty Images)

    في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد

    نظرية المؤامرة

    اتهم خامئني أطرافاً خارجية بتحريض المواطنين على الاحتجاج عام 2009، متحدثاً عن أن هذه الأطراف وجهت المظاهرات دون علم المعارضة، فيما دخل مثقفون في إضرابات عن الطعام للاحتجاج على التدخل الأمني. عُرفت الاحتجاجات بـ"ثورة تويتر" نتيجة استخدام هذا الموقع في التواصل بين النشطاء. من تداعيات الحدث، فرض الإقامة الجبرية على قائدي المعارضة مير موسوي ومهدي كروبي.

  • Iran Ayatollah Ali Khamenei, Oberster Religionsführer | Gespräch mit Studenten (Reuters/Leader.ir)

    في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد

    فقيه بصلاحيات واسعة

    المرشد الأعلى في إيران هو هرم السلطة، فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وللحرس الثوري وقوى الأمن، وهو من يعين ويعزل نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور، وهو رئيس السلطة القضائية ومؤسسة التلفزيون والإذاعة، كما يمكنه إقالة رئيس البلاد وتوجيه عمله. يتم انتخابه من قبل مجلس الخبراء، ويستمر في مهامه مدى حياته عكس الرئيس الذي ينتخب لأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. إعداد: إسماعيل عزام

    الكاتب: إسماعيل عزام


 

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