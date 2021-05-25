 مهرجان كان السينمائي يعود بلائحة أفلام غنية بالنجوم | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 31.05.2021

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ثقافة ومجتمع

مهرجان كان السينمائي يعود بلائحة أفلام غنية بالنجوم

تستعد إدارة مهرجان كان السينمائي للإعلان عن ملامح برنامج أولى دوراته منذ جائحة كوفيد-19، واللائحة المرتقبة للأفلام المؤهلة للمشاركة في مسابقة أكبر حدث للفن السابع في العالم، تبدو غنية بالسينمائيين النجوم.

النسخة 73 لمهرجان كان السينمائي تنطلق في السادس من يوليو/ تموز إلى الـ17 منه.

النسخة 73 لمهرجان كان السينمائي تنطلق في السادس من يوليو/ تموز إلى الـ17 منه.

بعد إلغاء دورة عام 2020 بسبب تداعيات وباء كورونا، سيلتقي نجوم الفن السابع اعتبارا من السادس من يوليو/ تموز عند انطلاق فعاليات النسخة 73 لمهرجان كان السينمائي الممتد إلى غاية 17 تموز/يوليو في قصر المهرجانات عند جادة لاكروازيت. 

وفي حال استمرت عملية رفع القيود وفق ما تخطط له الحكومة الفرنسية في الوقت الراهن، فلن يتم تحديد سقف الحضور في الصالات، لكن سيكون على الراغبين في مشاهدة الأفلام تقديم بطاقة صحية تثبت تلقيهم اللقاح أو نتيجة سلبية لفحص كورونا السريع.

ويترقب المهتمون لائحة الأفلام التي وقع عليها الاختيار لخوض السباق لخلافة فيلم "باراسايت" للكوري الجنوبي بونغ جون، الفائز بالسعفة الذهبية لنسخة 2019. واختيرت هذه اللائحة من ضمن أكثر من 2000 فيلم حضرها المنظمون.

ثلاثة أفلام ضمن القائمة رسميا

ثلاثة أفلام تمّ اختيارها سلفاً من قبل لجنة التحكيم برئاسة المخرج سبايك لي، وهو أول أميركي من أصل إفريقي يتولى هذه المهمة، وذلك وفق تصريحات المندوب العام تييري فريمو.

مختارات

"لا وجود للشر"، فيلم إيراني تم تصويره سرا في تحد لرقابة الحكومة الإيرانية ويحكي قصة أربعة أشخاص جرى اختيارهم لتنفيذ عقوبة الإعدام. والآن حصل الفيلم على جائزة الدب الذهبي لمهرجان برلين السينمائي في دورته السبعين.

دور السينما في السعودية ليست مجرد فضاء للترفيه، بل هي أحد وجوه رؤية المملكة نحو مزيد من الانفتاح الاجتماعي في عهد الأمير محمد بن سلمان الراغب في صناعة سينمائية محلية، غير أن الرقابة تتهدد هذه الأفلام والمسلسلات.

لم يجد منظمو مهرجان برلين السينمائي بدا من الحلّ الافتراضي لإطلاق نسخة هذا العام، في خطوة يشهدها المهرجان الألماني الشهير للمرة الأولى في تاريخه. وبدأت الفعاليات هذا العام بفيلم يسترجع بعض أحداث الحرب الأهلية في لبنان.

وسيكون افتتاح المهرجان لفيلم "أنيت" للمخرج فرنسي لليوس كاراكس، من بطولة ماريون كوتيار وآدم درايفر، مع فرقة "سباركس" الأميركية الشهيرة التي تولت السيناريو والموسيقى.

كما سيشارك فيلم "بينيديتا" للمخرج الهولندي بول فيرهوفن، الذي يتوقع أن يحدث ضجةً إذ يتناول قصة راهبة مثلية الجنس في القرن السابع عشر، تؤدي دورها فيرجيني إيفيرا. أما الأميركي ويس أندرسون فيشارك بفيلمه الجديد بعنوان "ذي فرينش ديسباتش".

وكتب المنظمون على صفحة المهرجان الرسمية في تويتر: "سيقدم العرض الأول لهذا الفيلم الذي كان من المقرر أن يعرض في مهرجان كان 2020" الذي ألغي بسبب الإغلاق الأول في فرنسا "في نسخة كان 2021".

ويجمع الفيلم الذي صوّر في أنغوليم في جنوب غرب فرنسا، مجموعة من النجوم أبرزهم بيل موري، الممثل المفضل للمخرج وتيلدا سوينتون تيموثي شالامي وأدريان برودي وليا سيدو وماثيو أمالريك.

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عرض فيلم الرجل الذي باع ظهره في تونس وترشحه للأوسكار

الأفلام المرشحة للسباق

من شبه المؤكد أن يكون الإيطالي ناني موريتي الفائز بالسعفة الذهبية عام 2001 حاضراً من خلال فيلمه "تري بياني". ومن الأفلام التي يحتمل أن تكون ضمن سباق جائزة السعفة الذهبية، فيلم "ماكبث" بالأبيض والأسود لجويل كوين، أكبر الأخوين كوين، من بطولة دينزل واشنطن. كذلك ينافس أبيشاتبونغ ويراسيتاكول (السعفة الذهبية عام 2010) بفيلمه الأول باللغة الإنكليزية خارج تايلاند ("ميموريا") ... وقد تشهد المسابقة عودة كاترين دينوف (في "دون سون فيفان")، أو ربما تتضمن اللائحة أحدث فيلم لجين كامبيون ("ذي باور أوف ذي دوغ")، علماً أنها المرأة الوحيدة التي فازت بالسعفة الذهبية عام 1993.

كما من المرجح أيضا عرض فيلم جديد للمخرجة الأميركية كلوي غاو الفائزة مؤخرا بجائزة الأوسكار عن فيلم "نومادلاند".

التدابير الصحية

وستستمر الشكوك المتعلقة بكوفيد-19 في الإلقاء بظلها على تنظيم المهرجان، ولو أن مؤشرات الوباء في فرنسا في الوقت الراهن تحمل على الاعتقاد بأن الصيف سيكون هادئاً، إذ لن يُغني ذلك عن إجراءات صحية يعلنها المنظمون الخميس.

وينبغي طمأنة النجوم الأجانب إلى الاحتياطات المتخذة. وقد أمكن إقامة مهرجان البندقية السينمائي في أيلول/سبتمبر، مع سجادة حمراء بعيدا عن أنظار العامة لتجنب الحشود، ولكن كان في إمكان النجوم الوقوف عليها من دون كمامات. أما مهرجان برلين فقرر في آذار/مارس تنظيم دورته عبر الإنترنت.

ومن المحتمل أن يكون المؤتمر الصحافي أيضًا فرصة للمهرجان لتوضيح مشاريعه والتزاماته من حيث تعزيز المساواة والتنوع وحماية البيئة، وهي مواضيع أصبحت الآن ضرورية لهذا القطاع.

و.ب/ع.ش (أ ف ب)

  • Film still 'Bad Luck Banging or Loony Porn': a group of people wearing masks in a pink lighting

    في صور ـ الأفلام الفائزة بجوائز مهرجان برلين السينمائي الدولي 2021

     "باد لاك بانغينغ أور لوني بورن"

    توّج المخرج الروماني رادو جوده في البرليناله بجائزة "الدب الذهبي" عن فيلمه "Bad Luck Banging or Loony Porn"، ويتناول التنمر على امرأة بسبب فيديو إباحي في الإنترنت.  يظهر الممثلون وهم يضعون الكمامات ويهدف موضوع الفيلم الانتقادي إلى نزع القناع عن النفاق الاجتماعي. وقال جوده إن "المشاهدين مدعوون إلى إجراء مقارنة بين فاحشة الفيديو الإباحي والفحش العام والنفاق في المجتمع".

  • Film still 'Wheel of Fortune and Fantasy': two women on a bridge

    في صور ـ الأفلام الفائزة بجوائز مهرجان برلين السينمائي الدولي 2021

    الدب الفضي: "ويل أوف فورتشن أند فانتاسي"

    نال المخرج الياباني ريوسوكي هاماغوتشي الجائزة الكبرى للجنة التحكيم، "الدب الفضي" على فيلم: "ويل أوف فورتشن أند فانتاسي"،"عجلة الحظ والفانتازيا"، الذي يتكون من ثلاث حلقات تركز على شخصيات نسائية..

  • Film still 'Mr Bachmann and His Class': a group of children sitting in a circle in class with their teacher

    في صور ـ الأفلام الفائزة بجوائز مهرجان برلين السينمائي الدولي 2021

    جائزة لجنة تحكيم الدب الفضي: "السيد باخمان وتلامذته"

    من أبرز الأعمال الألمانية في المهرجان وثائقي يتناول الاندماج الصعب للتلاميذ من أصول أجنبية بعنوان "مستر باخمان أند هيز كلاس". ويبلغ طول هذا الفيلم الوثائقي لماريا سبيث ما يقرب من أربع ساعات، في إطار يبعث على الأمل حول كيف بإمكان التعليم أن يغير كل شيء.

  • Filmstill Természetes fény | Natural Light

    في صور ـ الأفلام الفائزة بجوائز مهرجان برلين السينمائي الدولي 2021

    جائزة الدب الفضي لأفضل مخرج: "ناتشرال لايت"

    يستكشف المخرج المجري دينيس ناجي الروح البشرية من خلال هذه الدراما من الحرب العالمية الثانية التي تدور أحداثها في عام 1943. يركز فيلم "Natural Light" على المعضلة الأخلاقية لجندي مجري متحالف مع ألمانيا النازية تم استدعاءه لتولي قيادة فرقته بعد كمين.

  • Film still 'A Cop Movie' crime scene, a man lying on a tiled floor.

    في صور ـ الأفلام الفائزة بجوائز مهرجان برلين السينمائي الدولي 2021

    جائزة الدب الفضي لأفضل مساهمة فنية، مونتاج: "فيلم شرطي"

    قوة الشرطة هي واحدة من أكثر المؤسسات إثارة للجدل في المكسيك. يستكشف المخرج ألونسو رويزبالاسيوس معنى أن تكون شرطياً في مكسيكو سيتي في هذا الإنتاج من نتفلكس.

  • Berlinale 2021 | Film Ich bin dein Mensch

    في صور ـ الأفلام الفائزة بجوائز مهرجان برلين السينمائي الدولي 2021

    قصة حب مع روبوت

    جائزة الدب الفضي لأفضل أداء تمثيلي: الألمانية مارين إيغرت عن دورها في "أيم يور مان" ( I’m Your Man) للمخرجة ماريا شريدر التي برزت في مسلسل "أنورثوذكس" عبر "نتفليكس". الفيلم يتناول قصة حب بين رجل آلي يشبه الإنسان (يؤدي دوره دان ستيفنز) وباحثة عزباء.

  • Lilla Kizlinger in 'Forest – I See You Everywhere'

    في صور ـ الأفلام الفائزة بجوائز مهرجان برلين السينمائي الدولي 2021

    "فوريست - آي سي يو إيفريوير"

    جائزة الدب الفضي لأفضل أداء تمثيلي في دور ثانوي: المجرية ليلا كيزلينغر عن دورها في "فوريست - آي سي يو إيفريوير" (I See You Everywhere) ، إذ فتنت اللجنة بأدائها الذي كان "قوياً ولا يُنسى ".

  • Film still 'Introduction': A couple looking at each other, black-and-white photo.

    في صور ـ الأفلام الفائزة بجوائز مهرجان برلين السينمائي الدولي 2021

    جائزة الدب الفضي لأفضل سيناريو: "إنتروداكشن"

    جائزة الدب الفضي لأفضل سيناريو: "إنتروداكشن" (Introduction) لهونغ سانغسو (كوريا الجنوبية) على الرغم من أن قصة "المقدمة" بسيطة نسبياً، إلا أن اللجنة كانت مفتونة برواية القصص، والتي من خلالها "يتم الكشف عن حقيقة خفية للحياة البشرية بشكل مفاجئ وواضح". ريم ضوا/ إليزابيث غرنيير


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