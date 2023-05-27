 مهرجان كان: السعفة الذهبية لمخرجة فرنسية وجائزة التمثيل لتركية وياباني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.05.2023

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مهرجان كان: السعفة الذهبية لمخرجة فرنسية وجائزة التمثيل لتركية وياباني

أمست الفرنسية جوستين ترييه، ثالث مخرجة تفوز بجائزة السعفة الذهبية، الجائزة المرموقة بمهرجان كان السينمائي الدولي. ومُنحت جائزتا أفضل أداء تمثيلي في النسخة 76 من المهرجان لممثل ياباني وممثلة تركية.

توزيع جوائز النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي (27 مايو/ أيار 2023)

المخرجة الفرنسية جوستين ترييه ترفع جائزة السعفة الذهبية التي فازت بها عن فيلم "تشريح سقطة"، الذي يدور جزء كبير من أحداثه في قاعة المحكمة.

في ختام الدورة السادسة والسبعين من مهرجان كان السينمائي الدولي مساء السبت (27 مايو/ أيار 2023)، فازت المخرجة الفرنسية جوستين ترييه بجائزة السعفة الذهبية، الجائزة الأولى بالمهرجان، عن فيلمها "تشريح سقطة" بالنسخة الأصلية الفرنسية (Anatomie d'une chute)، الذي يدور جزء كبير من أحداثه في قاعة المحكمة.

 

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وفاز الفيلم أمام 20 فيلما آخر في المسابقة. وتم اتخاذ القرار من قبل لجنة تحكيم برئاسة الفائز العام الماضي، المخرج السويدي روبن أوستلوند.

وتبرز من خلال أحداث الفيلم قاعة لمحكمة فرنسية تمثل أمامها للمحاكمة كاتبة تدعى "ساندرا هولر" بعد وفاة زوجها، حيث تواجه اتهامات بقتله ولكن القضية غير واضحة ولا يوجد شهود على الجريمة. 

وأمست ترييه ثالث مخرجة تحصل على هذه المكافأة الأرفع في تاريخ مهرجان كان السينمائي. وتخلف جوستين ترييه، البالغة 44 عاما، جين كامبيون ("ذي بيانو" سنة 1993)، وجوليا دوكورنو ("تيتان" عام 2021)، لتؤكد الحركة البطيئة نحو المساواة بين الجنسين في قطاع السينما الذي هيمن عليه الرجال تقليدياً.

جائزة لجنة التحكيم لفيلم عن قائد نازي

وفاز المخرج البريطاني جوناثان غلايزر بجائزة التحكيم الكبرى للدورة السادسة والسبعين للمهرجان عن فيلمه "ذي زون أوف إنترست" (The Zone of Interest)، الذي يروي فيه قصة حياة عائلة قائد معسكر أوشفيتس النازي للاعتقال والإبادة؛ من أجل التذكير بـ"تفاهة الشر".

واعتُبر "ذي زون أوف إنترست" الفيلم الأكثر تطرفاً في المنافسة، إذ أنه تعمّد عدم إظهار مشاهد لمعسكر الموت ليبيّن قدرة البشر على مواصلة التعايش مع الوحشية والرعب بلامبالاة.

جائزة التمثيل لياباني وتركية

الممثل الياباني كوجي ياكوشو

الممثل الياباني كوجي ياكوشو

ومُنحت جائزتا أفضل أداء تمثيلي في المهرجانللياباني كوجي ياكوشو والتركية ميرفه ديزدار. وقال ياكوشو الذي نال جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "بيرفكت دايز" (Perfect days) لفيم فندرز، بتأثر على خشبة المسرح إثر تسلمه المكافأة "أود أن أشكر خصوصاً فيم فندرز والمشارك في كتابة السيناريو (...) لقد صنعتما شخصية رائعة".

وفي هذا الفيلم لمخرج فيلم "باريس، تكساس" الفائز بالسعفة الذهبية عام 1984، يجسد كوجي ياكوشو شخصية هيراياما، وهو موظف في مراحيض عامة في طوكيو صاحب شخصية كتومة ومنعزلة، يبدأ بالانفتاح تدريجاً على الآخرين.

الممثلة الركية ميرفه ديزدار

الممثلة التركية ميرفه ديزدار

وعلى صعيد التمثيل النسائي، مُنحت جائزة أفضل ممثلة للتركية ميرفه ديزدار عن دورها في فيلم "عن الأعشاب اليابسة" (Kuru Otlar Ustune) لمواطنها نوري بيلغه جيلان.

وقالت الممثلة التي تؤدي دور امرأة تقع في حب مدرّس في محافظة تركية نائية "أود أن أهدي هذه الجائزة لجميع النساء اللواتي يكافحن لتخطي الصعوبات في حياتهن في هذا العالم والحفاظ على الأمل".

ص.ش/ف.ي (أ ف ب،  رويترز، د ب أ)

مهرجان كان يختتم فعالياته السبت بتوزيع الجوائز على الفائزين

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