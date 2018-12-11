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مهرجان قرطاج

يعد مهرجان قرطاج أحد أعرق المهرجانات الموسيقية في العالم العربي. كما يُعتبر محطة أساسية في حياة الكثير من الفنانين، لأن المشاركة فيه تشكل اعترافا بنجوميتهم. وتقام أغلب فعاليات المهرجان داخل مسرح قرطاج الأثري في تونس.

تأسس مهرجان قرطاج سنة 1964 ومنذ ذلك الحين تنظم الحفلات الموسيقية كل سنة في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب. يعد مهرجان قرطاج واحدا من أهم المهرجانات ليس فقط على المستوى العربي وإنما على المستوى الأفريقي أيضا. وقف على مسرح قرطاج أسماء وازنة في تاريخ الغناء العربي وعلى رأسهم أم كلثوم وفيروز وعبد الحليم حافظ ووردة الجزائرية، إلى جانب نجوم الأغنية العالمية كداليدا وشار آزانفور ولويس ارمسترونغ وجيمس براون. وإلى جانب مهرجان قرطاج الموسيقي تنظم تونس مهرجانات أخرى تحمل اسم المدينة الأثرية كأيام قرطاج السينمائية أو أيام قرطاج المسرحية.

Mülheim - Theater an der Ruhr, ‘YA-KEBIR’, von Amal Omran und Rafat Alzakout, Regie: Rafat Alzakout, Dramaturgie: Immanuel Bartz, Buehne: Emilie Cognard, Kostueme: Arianna Fantin. Szene mit Houssein Almoreey (als der Brtuder).

السر وراء ظهور ممثل سوري عارياً على خشبة مسرح تونس! 11.12.2018

هز مشهد من مسرحية "يا كبير" وهو عمل ألماني - سوري خلال عرضه في تونس، منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ظهور الممثل عارياً في أحد المشاهد. مخرج المسرحية أوضح لـDW عربية الرسالة خلف مشهد العري!
Premiere des tunesischen Filmes Conflit in Deutschland Schlagworte: Tunesien, Kino, Conflit, tunesische Filme Der tunesische Regisseur Moncef Barbouch Foto: Moncef Slimi Copyright: DW/M.Slimi 09.01.2015 in Bonn

المخرج بربوش: الثورة انتصرت لكن بن علي هزمنا 14.01.2015

يطرح الفيلم المثير للجدل "صراع" للمخرج التونسي المنصف بربوش قضية التعذيب في زمن بن علي. في حوار مع DW، يتحدث بربوش عن دوافع إنتاج الفيلم وحرية الإبداع في العالم الإسلامي ويعتبر أن "الثورة انتصرت لكن بن علي هزمنا كأشخاص".
Adel Imam beim Marrakesch Film Festival

"الزعيم" وجيرمي أيرونز في ضيافة مهرجان مراكش 11.12.2014

شهدت الدورة الرابعة عشرة من مهرجان مراكش السينمائي، التي افتتحت في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول وتستمر حتى الثالث عشر منه، تكريم عدد من الفنانين والسينمائيين العرب والعالميين.
FILE - This file photo released by Adopt Films shows Adam Bakri in a scene from the film Omar. The drama, set amid the Israeli-Palestinian conflict, was nominated for an Academy Award for best foreign picture on Thursday, Jan. 16, 2014. After hearing the news of his latest nomination, director Hany Abu-Assad said Thursday that having the academy refer to his entry as being from Palestine was a step in the right direction. (AP Photo/Adopt Films, File)

فيلم "عمر" يحصد جائزة مهرجان قرطاج السينمائي 07.12.2014

أعلنت لجنة تحكيم مهرجان قرطاج السينمائي أمس عن فوز فيلم "عمر" للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، بجائزة "التانيت الذهبي" لأفضل فيلم في المسابقة الرسمية. الفيلم حصل أيضا على جائزة أفضل سيناريو.
#49555474 - Film reel with filmstrip © Sashkin

انطلاق الدورة 25 لمهرجان قرطاج السينمائي الدولي 30.11.2014

تحت شعار "نافذة على العالم" افتتح أمس السبت مهرجان قرطاج السينمائي الدولي الذي يحتفل بدورته 25 هذا العام بعرض فيلم "تومبوكتو" للمخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو بحضور نجوم من الدول العربية والإفريقية والغربية.
TUNIS, TUNISA - JULY 11: Indian 'Bollywood Express' dance group perform during the 50th International Carthage Festival on July 11, 2014 in Tunis, Tunisia. Yassine Gaidi / Anadolu Agency

اختتام مهرجان قرطاج بمقطوعات من روائع موزارت 17.08.2014

اختتمت فعاليات الدورة الخمسين لمهرجان قرطاج الدولي في تونس وسط حضور جماهيري كبير، اعتبره مراقبون رسالة تحدّ من التونسيين ضد الجماعات الإرهابية. وتميّز حفل الختام بحفل موسيقي عالمي بعنوان "موزارت أوبرا روك".
TUNIS, TUNISA - JULY 11: Indian 'Bollywood Express' dance group perform during the 50th International Carthage Festival on July 11, 2014 in Tunis, Tunisia. Yassine Gaidi / Anadolu Agency

عزف موسيقي رائع في افتتاح اليوبيل الذهبي لمهرجان قرطاج 12.07.2014

يحتقل مهرجان قرطان في دورة هذا العام بذكراه الخمسين، بحضور كوكبة من النجوم وعلى رأسهم الموسيقار العالمي أنور براهم الذي افتتح المهرجان بموسيقاه الرائعة مستذكرا أهم محطات تاريخ تونس.
Photos Mouhamed Ali Kamoun in his show Tunisology in Carthage festival Place space Najma Zahra Date02-02-2011 Photos Karim Kamoun

مهرجان قرطاج الدولي بطعم الثورة التونسية 05.08.2011

خيمت أجواء الظلمة والهدوء هذه السنة على جنبات المسرح الأثري بقرطاج لأول مرة منذ سبعة وأربعين عاما. فقد توزعت سهراته على أربعة فضاءات أخرى حيث أن الملفت في هذه الدورة عقب الثورة التونسية هو انبعاث الأغنية الملتزمة
Veranstaltungsort Städtisches Theater in Karthago, Journées cinématographiques de Carthage (JCC)

رحيل مؤسس مهرجان قرطاج 07.11.2010
Kino Zoo-Palast in Berlin # Der kleine Kinosaal Atelier im Kino Zoopalast an der Berliner Hardenbergstraße, aufgenommen am 2.2.2007. Die Inneneinrichtung des Saals stammt noch aus den 50er Jahren. Derzeit sind die beiden Säle, die abgerissen werden sollen, ebenso denkmalgeschützt wie das Foyer und die Fassade. Das Foyer soll in seiner vollen Größe bleiben, der große Saal von derzeit 1070 Plätzen auf 700 reduziert werden und das Atelier mit den 438 Plätzen zugunsten einer Ladenzeile weggerissen werden. Foto: doris spiekermann-klaas

افتتاح مهرجان قرطاج 27.10.2008