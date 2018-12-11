يعد مهرجان قرطاج أحد أعرق المهرجانات الموسيقية في العالم العربي. كما يُعتبر محطة أساسية في حياة الكثير من الفنانين، لأن المشاركة فيه تشكل اعترافا بنجوميتهم. وتقام أغلب فعاليات المهرجان داخل مسرح قرطاج الأثري في تونس.

تأسس مهرجان قرطاج سنة 1964 ومنذ ذلك الحين تنظم الحفلات الموسيقية كل سنة في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب. يعد مهرجان قرطاج واحدا من أهم المهرجانات ليس فقط على المستوى العربي وإنما على المستوى الأفريقي أيضا. وقف على مسرح قرطاج أسماء وازنة في تاريخ الغناء العربي وعلى رأسهم أم كلثوم وفيروز وعبد الحليم حافظ ووردة الجزائرية، إلى جانب نجوم الأغنية العالمية كداليدا وشار آزانفور ولويس ارمسترونغ وجيمس براون. وإلى جانب مهرجان قرطاج الموسيقي تنظم تونس مهرجانات أخرى تحمل اسم المدينة الأثرية كأيام قرطاج السينمائية أو أيام قرطاج المسرحية.