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مهرجان برلين السينمائي
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أخبار
2024/2/21
٢١ فبراير ٢٠٢٤
انسحاب بعض الفنانين من مهرجان برلين بسبب حرب غزة
2024/2/9
٩ فبراير ٢٠٢٤
بعد إلغاء دعوته لحضور البرليناله.. حزب البديل يصفه بالإقصاء
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تقارير وتحليلات
حرب غزة حاضرة في الجدل السياسي للبرلينالة
حرب غزة حاضرة في الجدل السياسي للبرلينالة
حرب غزة حاضرة في الجدل السياسي للبرلينالة
فنون
2024/2/15
١٥ فبراير ٢٠٢٤
02:03 دقيقة
أبرز الأفلام المشاركة في مهرجان برلين السينمائي العالمي 2024
أبرز الأفلام المشاركة في مهرجان برلين السينمائي العالمي 2024
تتسم الأفلام المشاركة في مهرجان برلين السينمائي في دروته الحالية بالتنوع من شتى بقاع العالم، بما في ذاك الشرق الأوسط.
ثقافة
2024/2/14
١٤ فبراير ٢٠٢٤
الجدل السياسي يخيم على مهرجان برلين السينمائي
الجدل السياسي يخيم على مهرجان برلين السينمائي
تخيّم الأحداث الراهنة على مهرجان برلين السينمائي الذي يهدف إلى أن يكون "مساحةً للحوار والاندماج" في عالم حافل بالصراعات.
منوعات
2024/2/12
١٢ فبراير ٢٠٢٤
نجوم ألمان مرشحون لجائزة الأوسكار.. زاندرا هولر على رأسهم
نجوم ألمان مرشحون لجائزة الأوسكار.. زاندرا هولر على رأسهم
رشحت أكاديمية الأفلام المخرجين الألمانيين فيندرز وكاتاك لجائزة أحسن فيلم، والممثلة زاندرا هولر لجائزة أفضل ممثلة.
منوعات
2024/1/23
٢٣ يناير ٢٠٢٤
حصاد 2023.. شباب عرب يتألقون في السينما وعُمان تحتفي بالبوكر
حصاد 2023.. شباب عرب يتألقون في السينما وعُمان تحتفي بالبوكر
لم تتألق السينما العربية كثيراً في عام 2023، ولم تحصد جوائز كبيرة رغم المشاركة في عدة مهرجانات.
ثقافة
2023/12/24
٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣
انتقادات لوزيرة الثقافة الألمانية بسبب "البرليناله"
انتقادات لوزيرة الثقافة الألمانية بسبب "البرليناله"
انتقد عشرات من صناع السينما بينهم المخرج مارتن سكوزسيزي، خطط تغيير شكل هيكل مهرجان برلين السينمائي الدولي (البرليناله).
ثقافة
2023/9/7
٧ سبتمبر ٢٠٢٣
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