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مهرجان برلين السينمائي

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أخبار

٢١ فبراير ٢٠٢٤

انسحاب بعض الفنانين من مهرجان برلين بسبب حرب غزة

٩ فبراير ٢٠٢٤

بعد إلغاء دعوته لحضور البرليناله.. حزب البديل يصفه بالإقصاء

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تقارير وتحليلات

Berlin Berlinale 2024

حرب غزة حاضرة في الجدل السياسي للبرلينالة

حرب غزة حاضرة في الجدل السياسي للبرلينالة

حرب غزة حاضرة في الجدل السياسي للبرلينالة
فنون١٥ فبراير ٢٠٢٤02:03 دقيقة
تنطلق الدورة الرابعة والسبعون لمهرجان برلين من الفترة ما بين 15 إلى 25 فبراير / شباط الجاري

أبرز الأفلام المشاركة في مهرجان برلين السينمائي العالمي 2024

أبرز الأفلام المشاركة في مهرجان برلين السينمائي العالمي 2024

تتسم الأفلام المشاركة في مهرجان برلين السينمائي في دروته الحالية بالتنوع من شتى بقاع العالم، بما في ذاك الشرق الأوسط.
ثقافة١٤ فبراير ٢٠٢٤
تنطلق الدورة الرابعة والسبعون لمهرجان برلين من الفترة ما بين 15 إلى 25 فبراير / شباط الجاري

الجدل السياسي يخيم على مهرجان برلين السينمائي

الجدل السياسي يخيم على مهرجان برلين السينمائي

تخيّم الأحداث الراهنة على مهرجان برلين السينمائي الذي يهدف إلى أن يكون "مساحةً للحوار والاندماج" في عالم حافل بالصراعات.
منوعات١٢ فبراير ٢٠٢٤
الممثلة الألمانية ساندرا هولر خلال تكريمها بجائزة الفيلم الأوروبي كأفضل ممثلة

نجوم ألمان مرشحون لجائزة الأوسكار.. زاندرا هولر على رأسهم

نجوم ألمان مرشحون لجائزة الأوسكار.. زاندرا هولر على رأسهم

رشحت أكاديمية الأفلام المخرجين الألمانيين فيندرز وكاتاك لجائزة أحسن فيلم، والممثلة زاندرا هولر لجائزة أفضل ممثلة.
منوعات٢٣ يناير ٢٠٢٤
أسماء المدير خلال تتويجها بجائزة مهرجان مراكش الدولي للسينما

حصاد 2023.. شباب عرب يتألقون في السينما وعُمان تحتفي بالبوكر

حصاد 2023.. شباب عرب يتألقون في السينما وعُمان تحتفي بالبوكر

لم تتألق السينما العربية كثيراً في عام 2023، ولم تحصد جوائز كبيرة رغم المشاركة في عدة مهرجانات.
ثقافة٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣
وزيرة الثقافة الألمانية كلاوديا روت (أرشيف)

انتقادات لوزيرة الثقافة الألمانية بسبب "البرليناله"

انتقادات لوزيرة الثقافة الألمانية بسبب "البرليناله"

انتقد عشرات من صناع السينما بينهم المخرج مارتن سكوزسيزي، خطط تغيير شكل هيكل مهرجان برلين السينمائي الدولي (البرليناله).
ثقافة٧ سبتمبر ٢٠٢٣
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