مهرجان برلين السينمائي.. سيطرة نسائية على أبرز الجوائز

أعلن مهرجان برلين السينمائي الدولي اليوم الأربعاء (16 فبراير/شباط 2022) عن جوائز الدورة الثانية والسبعين التي أقيمت بالصيغة الحضورية لكنها اختُصرت بسبب الجائحة، وشهدت منافسة محتدمة كانت الغلبة فيها للنساء.

وقد منحت جائزة الدب الذهبي لفيلم "ألكاراس" للمخرجة الإسبانية كاترلا سيمون، وهو يروي بطريقة ناعمة وعميقة قصة عائلة مزارعين أربكت الحداثة حياتها. وأهدت المخرجة التي استعانت في فيلمها بممثلين غير محترفين، الجائزة إلى "الناس الذين يزرعون الأرض"، مشددة على أهمية الزراعة للمجتمع.

وباتت سيمون بذلك ثالث مخرجة شابة يفوز فيلمها بالجائزة الكبرى في أحدث دورات المهرجانات السينمائية الأوروبية الكبرى، بعد حصول الفرنسية جوليا دوكورنو على السعفة الذهبية في مهرجان كان ومواطنتها من أصل لبناني أودري ديوان على الأسد الذهبي في مهرجان البندقية.

وفازت بجائزة الدب الفضي الممثلة الألمانية، تركية الأصل، ملتم كابتان عن دورها في فيلم "رابي كورناز ضد جورج دبليو بوش". كما نالت كاتبة سيناريو الفيلم، ليلى شتيلر، جائزة الدب الفضي.

ويروي الفيلم قصة والدة مراد كورناز الذي جرى احتجازه لسنوات طويلة في معتقل غوانتانامو الأمريكي في كوبا، ومحاولتها لتحرير ابنها من اعتقاله.

وفازت بجائزة الدب الفضي الممثلة الألمانية، تركية الأصل، ملتم كابتان عن دورها في فيلم "رابي كورناز ضد جورج دبليو بوش".

يذكر أن كورناز، الألماني من أصول تركية، والذي نشأ في مدينة بريمن، اُعتقل في غوانتانامو خلال الفترة بين عامي 2002 و2006 بدون توجيه تهمة إليه. ويروي المخرج الألماني اندرياس دريزن قصته في الفيلم من وجهة نظر أم كورناز (رابي).

كما فازت المخرجة الفرنسية كلير دينيس بجائزة الدب الفضي لأحسن إخراج عن فيلمها "أفيك آمور إيه اشارنمون(بمحبة وتصميم)" بطولة جوليت بينوش وفينسان ليندون. ويحكي الفيلم عن امرأة تتعرض حياتها للاضطراب بعد ظهور شريك سابق لها مرة أخرى.

فازت المخرجة الفرنسية كلير دينيس بجائزة الدب الفضي لأحسن إخراج عن فيلمها "أفيك آمور إيه اشارنمون"

أما جائزة لجنة التحكيم الكبرى فذهبت لقصة فيلم "فيلم الروائية" للمخرج الكوري الجنوبي هونج سانج-سو.

وتدور قصة الفيلم عن كاتبة تقابل أناسا مختلفين على مدار اليوم. وكان سونج سانج-سو فاز في نسخة العام الماضي بجائزة أحسن سيناريو عن فيلمه الأبيض والأسود "انتروداكشن" (مقدمة).

أما جائزة لجنة التحكيم الكبرى فذهبت لقصة فيلم "فيلم الروائية" للمخرج الكوري الجنوبي هونج سانج-سو.

وتم عرض 18 فيلماً ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان الذي خُفضت مدته إلى أسبوع بهدف الحد من احتمالات انتشار العدوى خلاله. يذكر أن رئيس لجنة التحكيم في المهرجان هو نجم هوليوود، المخرج إم نايت شيمالان.

ويفتح مهرجان "برليناله" أبوابه في هذه النسخة للجمهور لكن في ظل تعليمات صارمة تقصر الحضور على 50 في المئة من السعة المكانية للمسارح، وعلى الملقحين ضد كورونا أو المتعافين حديثا من مرض كوفيد19. وستبدأ أيام الجمهور بعد حفل توزيع الجوائز وسينتهي المهرجان يوم الأحد المقبل.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)