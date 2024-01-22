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مهرجان برليناله ينشئ منصة حوار بشأن نزاع الشرق الأوسط

٢٢ يناير ٢٠٢٤

قالت رئاسة مهرجان مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله) إنها ستطلق منصة تحت اسم "البيت الصغير" بهدف تبادل الآراء بشكل سلمي بشأن الصراع في الشرق الأوسط إضافة إلى فعاليات آخرى حول الموضوع خلال فترة المهرجان.

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ماريته ريسنبيك وكارلو شاتريا رئيسا مهرجان برليناله
أكد رئيسا المهرجان تعاطفهما مع جميع ضحايا الأزمات الإنسانية في الشرق الأوسط وخارجهصورة من: Jens Kalaene/picture alliance/dpa

أعلنت القيادة الثنائية لمهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله) عن إنشاء منصة للحوار السلمي بشأن صراع الشرق الأوسط خلال فعاليات المهرجان.

وقال رئيسا المهرجان ماريته ريسنبيك وكارلو شاتريان في بيان مشترك صدر اليوم الاثنين (22 يناير/كانون الثاني 2024) خلال تقديم برنامج برليناله إن المهرجانات السينمائية "هي أماكن للتلاقي والتبادل وتقديم مساهمات مهمة في تعزيز التفاهم الدولي. نعتقد أن بمقدورنا من خلال قوة الأفلام والمناقشات المفتوحة المساهمة في تعزيز التعاطف والوعي والتفاهم- وخاصة في الأوقات الصعبة مثل هذه الأوقات".

وأضافت ريسنبيك وشاتريان أن من المنتظر أن يكون هناك خلال فعاليات مهرجان برلين السينمائي مجال لمناقشة الحرب في إسرائيل وغزة، وأشارا إلى أنه يجري التخطيط على سبيل المثال لعقد جلسة نقاش حول موضوع "صناعة الأفلام في أوقات الأزمات الدولية والآفاق المستقبلية"، وبالإضافة إلى ذلك ستقام منصة لتبادل الآراء في ما يسمى بـ "البيت الصغير". وأفادت القيادة الثنائية بأن هذه المنصة سيتم تشغيلها من قبل فريق يتكون من إسرائيليين وفلسطينيين.

وأكدت ريسنبيك وشاتريان تعاطفهما مع جميع ضحايا الأزمات الإنسانية في الشرق الأوسط وخارجه، وقالت: "نرغب في أن يتم إدراك معاناة الجميع وأن نفتح من خلال برنامجنا آفاقا مختلفة حول تعقيدات العالم".

وتابع رئيسا المهرجان أن برليناله كمؤسسة ثقافية يقف ضد التمييز - مثل معاداة السامية المنتشرة والمشاعر المعادية للمسلمين، وأن هدف هذه المؤسسة هو "التفاهم بين الثقافات".

ع.ح/ح.ز (د.ب.أ)

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