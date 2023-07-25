مهرجان بايرويت ـ أعمال الموسيقار الألماني فاغنر بالواقع المعزز

تنطلق اليوم الثلاثاء (25 تموز/ يوليو) فعاليات مهرجان فاغنر السنوي في مدينة بايرويت الألمانية بإنتاج جديد لعمل الموسيقار الألماني ريشارد فاغنر الأخير.

ومن المقرر أن يقدم المخرج الأمريكي جاي شيب أوبرا "بارسيفال"، وسيتخلل العرض على خشبة المسرح عناصر افتراضية بواسطة نظارات عالية التقنية. ومع ذلك لن تتوفر لأسباب مالية سوى 330 نظارة معززة للواقع، رغم أن دار الأوبرا بها مساحة تتسع لما يقرب من 2000 ضيف. وسيتولى قيادة الأوركسترا، الإسباني بابلو هيراس-كاسادو.

بمساعدة التكنولوجيا الافتراضية والنظارات ثلاثية الأبعاد الخاصة الموزعة على الجمهور، تتحرك الصور الرمزية الرقمية عبر الفضاء وتتطاير الأشياء حول الجمهور. وفي هذه الأثناء على خشبة المسرح، كما هو الحال دائما، يغني الفنانون الحقيقيون.

تجربة جديدة

الواقع المعزز يعني "الواقع الممتد" ويتيح الانغماس في عوالم افتراضية ثلاثية الأبعاد. على عكس "الواقع الافتراضي" ، لا يتحرك المرء في بيئة مبنية رقميا، ولكنه يرى أيضا القاعة والمسرح من خلال نظارات ثلاثية الأبعاد مغطاة بالصور والمؤثرات الرقمية.

المخرج جاي شيب يختبر النظارات ثلاثية الأبعاد التي سيتم استخدامها في مهرجان هذا العام

بايرويت تنبض بالحياة

تسعى مديرة المهرجان كاتارينا فاغنر أيضا إلى استخدام المشروع الجديد لجذب الوافدين الجدد المهتمين إلى المهرجان، وبشكل خاص الجمهور الأصغر سنًا. ومن جهة أخرى فإن جاي شيب، متخصص الواقع الافتراضي، مناسب جدا لتحضير المفاجآت. ويعد أداء شيب أحد أكثر المحاولات طموحا وشهرة لتقديم الواقع المعزز في الأداء الأوبرالي.

جاي شيب، متخصص الواقع الافتراضي، مناسب جدا لتحضير المفاجآت

وقد اختار مشهد التنين الشهير، حيث يمكنك قتل التنين بنفسك بسيف سيغفريد من خلال نظارات ثلاثية الأبعاد. وفي حواره مع DW، قال شيب: "الجزء الذي يضرب فيه سيغفريد فافنر (التنين) في القلب كان مهما بالنسبة لي، لأننا نعيش في وقت يتعين علينا فيه هزيمة الكثير من التنانين في الوقت الحالي - مثل دونالد ترامب."

مهرجان بايروت لموسيقى فاغنر

ميركل في مهرجان فاغنر

تقليديا تفرش مدينة بايرويت السجادة الحمراء للمشاهير في بداية المهرجان. ومن المتوقع أن تحضر حفل الانطلاق كل من رئيسة المفوضية الأوروبية، الألمانية أورسولا فون دير لاين، وكذلك المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل . وتعتبر ميركل من أشد المعجبين بموسيقى فاغنر.

وأعلنت وزيرة البحث العلمي الألمانية بيتينا شتارك-فاتسينجر، وزيرة الدولة للشؤون الثقافة كلاوديا روت، وزعيمة حزب الخضر ريكاردا لانج مشاركتهن في حفل الافتتاح أيضا. وسيكون رئيس ولاية بافاريا ماركوس زودر أيضا ضيفا في بايرويت، يرافقه

العديد من أعضاء مجلس حكومته. واعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى نهاية آب/أغسطس المقبل، من المخطط عرض أعمال فاغنر في المهرجان كل يوم تقريبا، وستكون هناك أيضا عروض في الهواء الطلق في الثاني من آب/أغسطس مع دخول مجاني.

ر.ض