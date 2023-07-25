 مهرجان بايرويت ـ أعمال الموسيقار الألماني فاغنر بالواقع المعزز | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 25.07.2023

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منوعات

مهرجان بايرويت ـ أعمال الموسيقار الألماني فاغنر بالواقع المعزز

يضيف المخرج الأمريكي جاي شيب إحساسا خاصا وروحا مميزة في مهرجان بايرويت لهذا العام في ولاية بافاريا الألمانية، حيث يتم تقديم أوبرا فاغنر بمساعدة التكنولوجيا الافتراضية.

بارسيفال تقنيات حديثة في مهرجان بايرويت

"بارسيفال" تقنيات حديثة في مهرجان بايرويت

تنطلق اليوم الثلاثاء (25 تموز/ يوليو) فعاليات مهرجان فاغنر السنوي في مدينة بايرويت الألمانية بإنتاج جديد لعمل الموسيقار الألماني ريشارد فاغنر الأخير.
ومن المقرر أن يقدم المخرج الأمريكي جاي شيب أوبرا "بارسيفال"، وسيتخلل العرض على خشبة المسرح عناصر افتراضية بواسطة نظارات عالية التقنية. ومع ذلك لن تتوفر لأسباب مالية سوى 330 نظارة معززة للواقع، رغم أن دار الأوبرا بها مساحة تتسع لما يقرب من 2000 ضيف. وسيتولى قيادة الأوركسترا، الإسباني بابلو هيراس-كاسادو.

بمساعدة التكنولوجيا الافتراضية والنظارات ثلاثية الأبعاد الخاصة الموزعة على الجمهور، تتحرك الصور الرمزية الرقمية عبر الفضاء وتتطاير الأشياء حول الجمهور. وفي هذه الأثناء على خشبة المسرح، كما هو الحال دائما، يغني الفنانون الحقيقيون.

تجربة جديدة

الواقع المعزز يعني "الواقع الممتد" ويتيح الانغماس في عوالم افتراضية ثلاثية الأبعاد. على عكس "الواقع الافتراضي" ، لا يتحرك المرء في بيئة مبنية رقميا، ولكنه يرى أيضا القاعة والمسرح من خلال نظارات ثلاثية الأبعاد مغطاة بالصور والمؤثرات الرقمية.

Bayreuther Festspiele 2023 | Parsifal Regisseur Jay Scheib

المخرج جاي شيب يختبر النظارات ثلاثية الأبعاد التي سيتم استخدامها في مهرجان هذا العام

بايرويت تنبض بالحياة

تسعى مديرة المهرجان كاتارينا فاغنر أيضا إلى استخدام المشروع الجديد لجذب الوافدين الجدد المهتمين  إلى المهرجان، وبشكل خاص الجمهور الأصغر سنًا. ومن جهة أخرى فإن جاي شيب، متخصص الواقع الافتراضي، مناسب جدا لتحضير المفاجآت. ويعد أداء شيب أحد أكثر المحاولات طموحا وشهرة لتقديم الواقع المعزز في الأداء الأوبرالي.

Bayreuther Festspiele I Jay Scheib I Siegfried

جاي شيب، متخصص الواقع الافتراضي، مناسب جدا لتحضير المفاجآت

وقد اختار مشهد التنين الشهير، حيث يمكنك قتل التنين بنفسك بسيف سيغفريد من خلال نظارات ثلاثية الأبعاد. وفي حواره مع DW، قال شيب: "الجزء الذي يضرب فيه سيغفريد فافنر (التنين) في القلب كان مهما بالنسبة لي، لأننا نعيش في وقت يتعين علينا فيه هزيمة الكثير من التنانين في الوقت الحالي - مثل دونالد ترامب."

مهرجان بايروت لموسيقى فاغنر

ميركل في مهرجان فاغنر

تقليديا تفرش  مدينة بايرويت  السجادة الحمراء للمشاهير في بداية المهرجان. ومن المتوقع أن تحضر حفل الانطلاق كل من رئيسة المفوضية الأوروبية، الألمانية أورسولا فون دير لاين، وكذلك المستشارة الألمانية السابقة  أنغيلا ميركل . وتعتبر ميركل من أشد المعجبين بموسيقى فاغنر.
وأعلنت وزيرة البحث العلمي الألمانية بيتينا شتارك-فاتسينجر، وزيرة الدولة للشؤون الثقافة كلاوديا روت، وزعيمة حزب الخضر ريكاردا لانج مشاركتهن في حفل الافتتاح أيضا. وسيكون رئيس ولاية بافاريا ماركوس زودر أيضا ضيفا في بايرويت، يرافقه 
العديد من أعضاء مجلس حكومته. واعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى نهاية آب/أغسطس المقبل، من المخطط عرض أعمال فاغنر في المهرجان كل يوم تقريبا، وستكون هناك أيضا عروض في الهواء الطلق في الثاني من آب/أغسطس مع دخول مجاني.

ر.ض 

  • Wagner Figuren Künstler Ottmar Hörl Kulisse Festspielhaus Bayreuth Bayreuther Festspiele Bayern

    افتتاح مهرجان بايرويت لموسيقى فاغنر 2013

    انطلاق فعاليات مهرجان بايرويت

    سنويا، يقام مهرجان بايرويت المخصص لأعمال الموسيقار الألماني ريتشارد فاغنر. وتتزامن دورة هذا العام مع احتفالات الذكرى المائتين لميلاد الموسيقار الكبير.

  • Arbeiter rollen einen roten Teppich vor dem Bayreuther Festspielhaus aus . Photo: Daniel Karmann/ dpa

    افتتاح مهرجان بايرويت لموسيقى فاغنر 2013

    نجوم وجمهور وسجاد أحمر

    كما في كل عام، يحضر المهرجان نجوم ومشاهير من عالم الفن والموسيقى والسياسية والاقتصاد. في ما اصطف مئات المعجبين لساعات طوال أمام السجادة الحمراء، لعلّهم يحصلون على توقيع أو صورة مع هذا النجم أو ذاك.

  • Angela Merkel (und ihr Ehemann Joachim Sauer auf em roten Teppich Photo: Tobias Hase/dpa

    افتتاح مهرجان بايرويت لموسيقى فاغنر 2013

    موسيقى فاغنر: استراحة من السياسية

    ولأن المستشارة الألمانية، أنغلا ميركل، من أشد المعجبين بأعمال فاغنر، فإنها من الزوار الدائمين للمهرجان. وبدت برفقة زوجها يوآخيم زاور وكأنها نسيت هموم السياسية وتركتها ولو للحظات وراء ظهرها.

  • Angela Merkel

    افتتاح مهرجان بايرويت لموسيقى فاغنر 2013

    أناقة المستشارة

    وبعد أن سقطت ميركل فريسة لانتقادات الصحفيين الألمان عام 2008، بسبب فستان سهرة عاري الصدر ارتدته آنذاك في حفل افتتاح المهرجان. بدت ميركل هذا العام بلباس أنيق محتشم وأكسسوارات بسيطة.

  • Guido Westerwelle mit Michael Mronz REUTERS/Michaela Rehle

    افتتاح مهرجان بايرويت لموسيقى فاغنر 2013

    وصول وزير الخارجية

    وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله بدوره من الزوار الدائمين للمهرجان. وعادة ما يحضر في حفل الافتتاح رفقة صديقه ميشائيل مرونتس.

  • Präsident Joachim Gauck mit Freundin Daniela Schadt. Photo: Tobias Hase/dpa

    افتتاح مهرجان بايرويت لموسيقى فاغنر 2013

    رئيس ألمانيا بين الحضور

    وبالطبع لم يتخلف الرئيس الاتحادي في المانيا، يوآخيم غاوك، عن الموعد، وحضر برفقة زوجته دانييلا شات. وكانت مناسبة جيدة بالنسبة له لمصافحة عشرات المعجبين، ممن كانوا بانتظاره واستقبلوه بحفاوة.

  • Philipp Roesler, Vice Chancellor and Chairman of the German Free Democrats (FDP) and his wife Wiebke, Hans-Dietrich Genscher and his wife Barbara attend the Bayreuth Festival opening on July 25, 2013 in Bayreuth, Germany. (Photo by Andreas Rentz/Getty Images)

    افتتاح مهرجان بايرويت لموسيقى فاغنر 2013

    وزير الاقتصاد الجديد وسلفه

    وزير الخارجية القديم، هانس ديدرش غينشر وزوجته إلى جانب وزير الاقتصاد الحالي ورئيس حزب الأحرار فيليب روسلر وعقيلته. والأربعة يحيون الجمهور من على شرفة مبنى المهرجان.

  • Probenfoto: Der fliegende Holländer

    افتتاح مهرجان بايرويت لموسيقى فاغنر 2013

    حفل الافتتاح

    في حفل الافتتاح تمّ إعادة عرض أوبرا فاغنر "الهولندي الطائر" من إخراج يان فيليب غلوغار، عوض النسخة التي لطالما انتظرها الجمهور للمخرج المثير للجدل فرانك غستورف، والتي أجلت لموعد لاحق.

  • Premierengäste stehen am Abend der Eröffnung der Bayreuther Festpiele vor dem Festspielhaus. dpa - Bildfunk

    افتتاح مهرجان بايرويت لموسيقى فاغنر 2013

    جديد المهرجان

    ورغم أن الأمطار تساقطت بقوة، إلا أنها لم تؤثر على جمالية المهرجان. وذلك بشهادة الحضور من المشاهير. والجميع يترقب ذروة المهرجان التي يتمثل في العرض الأول لأوبرا "ذهب الراين" أو "راينغولد.

    الكاتب: سوزانه كوردس/ و.ب


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