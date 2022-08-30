 مهرجان البندقية يمنح ″الأسد الذهبي″ لوثائقي عن أزمة الأفيونيات الأميركية | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 11.09.2022

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ثقافة ومجتمع

مهرجان البندقية يمنح "الأسد الذهبي" لوثائقي عن أزمة الأفيونيات الأميركية

مهرجان البندقية السينمائي يتوج فعالياته بمنح جائزة "الأسد الذهبي" لوثائقي عن أزمة الأفيونيات في الولايات المتحدة. وبمنحه جائزة خاصة لمخرج إيراني، وجه مهرجان البندقية السينمائي رسالة سياسية ضد الرقابة والسلطة في إيران.

لمكافأة الأرفع في المهرجان للمخرجة لورا بويتراس (58 عاما) ..البندقية 10 سبتمبر أيلول 2022

لمكافأة الأرفع في المهرجان للمخرجة لورا بويتراس (58 عاما)

سلط مهرجان البندقية السينمائي في ختام دورته التاسعة والسبعين مساء السبت، الضوء على أزمة الأفيونيات في الولايات المتحدة من خلال منح جائزة "الأسد الذهبي" لوثائقي عن المصورة نان غولدين وكفاحها ضد هذه الفضيحة الصحية التي أودت بحياة مئات آلاف الأميركيين.

مختارات

سيطرت النساء على أبرز جوائز الدورة الثانية والسبعين لمهرجان برلين السينمائي الدولي "البرلينالة"، الذي منح جائزته الرئيسة لفيلم "ألكاراس" للمخرجة الإسبانية كاترلا سيمون، من بين 18 فيلما تنافست على "الدب الذهبي".

بعد توقيف المخرجَين محمد رسول آف ومصطفى آل أحمد بتهمة "الاخلال بالنظام العام"، جاء الدور على زميلهما جعفر بناهي، الحائز على جوائز عالمية، منها الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي وجائزة في مهرجان كان.

ومنحت لجنة تحكيم المهرجان برئاسة الممثلة الأميركية جوليان مور، هذه المكافأة الأرفع في المهرجان للمخرجة لورا بويتراس (58 عاما)، في ثالث تتويج على التوالي يُمنح لمخرجة، بعد الفرنسية أودري ديوان المتحدرة من أصل لبناني العام الماضي عن فيلم "ليفنمان"، والصينية الأميركية كلويه جاو عن "نومادلاند" في 2020.

ويكرّم المهرجان خصوصاً مخرجة شغوفة بعملها تستكشف بلا هوادة المواضيع الغامضة في الولايات المتحدة: فبعدما تطرقت في وثائقياتها إلى الاحتلال الأميركي للعراق ثم إلى سجن غوانتانامو، أصبحت بويتراس كاتمة أسرار إدوارد سنودن المبلّغ عن تجاوزات الأجهزة الأمنية الأميركية، وأنتجت معه سنة 2015 "سيتزن فور" الذي نال جائزة أوسكار في فئة أفضل فيلم وثائقي.

 ولا يكشف الوثائقي الفائز السبت بعنوان "أول ذي بيوتي أند ذي بلودشد"، أي معلومات مدوية، لكنه يغوص في سيرة نان غولدين، المصورة البالغة 68 عاماً والمعروفة بتصويرها للأوساط الاجتماعية المهمشة في نيويورك. وقد قاومت غولدين الموت مراراً، لأسباب مختلفة من الإيدز وصولاً إلى معركتها الأخيرة ضد إدمان الأفيونيات.

فقد خاضت نان غولدين التي غادرت البندقية قبل إعلان الفائزين بالجوائز، معركة شرسة غير متكافئة ضد منتجي الأفيونيات، وهي مسكّنات تسببت بإدمان قاتل أودى بحياة نصف مليون أميركي على مدى العقدين الماضيين.

قصة أزمة الأفيونيات الأميركية

ويتطرق الفيلم الوثائقي إلى هذه الأزمة مطولاً: فقد كرّست المصورة التي اقتربت من الموت بسبب إدمانها، شهرتها في خدمة الكفاح ضد عائلة ساكلر الثرية التي كانت تنتج أفيونيات الأوكسيكودون بموازاة رعايتها  لأبرز المؤسسات الثقافية العالمية.

المخرجة الأمريكية لورا بويتراس الفائزة بالأسد الذهبي مع أبطال الفيلم

المخرجة الأمريكية لورا بويتراس الفائزة بالأسد الذهبي مع أبطال الفيلم

 وقالت المخرجة الأميركية خلال تسلمها جائزتها "عرفتُ أشخاصاً كثيرين يتمتعون بالشجاعة خلال حياتي، لكن لم أعرف أبداً أحداً مثل (نان غولدين) التي كافحت ضد هذه العائلة البالغة النفوذ".

رسالة مهرجان البندقية ضد الرقابة في إيران

كما وجه مهرجان البندقية السينمائي رسالة سياسية ضد الرقابة والسلطة في إيران، من خلال منح جائزة خاصة من لجنة التحكيم للمخرج الإيراني جعفر بناهي، تأكيداً على الرغبة في عدم ترك المخرج المسجون منذ تموز/يوليو لمصيره.

ويعرض بناهي، أحد أبرز الأسماء في السينما الإيرانية، في فيلم "الدببة غير موجودة" الذي تعذر عليه تقديمه شخصياً في "الموسترا" بسبب وجوده في السجن، قصة مبدع محتجز في بلاده، بما يتماهى مع واقعه، للتنديد بشكل أفضل بالقمع.

وكان بناهي (62 عاماً) الذي بدأ مسيرته المهنية كمساعد لعباس كيارستمي، فاز بجائزة الأسد الذهبي في البندقية عام 2000 عن فيلم "الدائرة"، وجائزة السيناريو في مهرجان كان السينمائي عام 2018 عن فيلم "ثلاثة وجوه"، بعد ثلاث سنوات من نيله جائزة الدب الذهبي في برلين عن فيلمه "تاكسي طهران".

جائزة خاصة لفيلم الدببة غير موجودة للمخرج الإيراني جعفر بناهي

جائزة خاصة لفيلم "الدببة غير موجودة" للمخرج الإيراني جعفر بناهي

 غير أن المهرجان الإيطالي الذي غالباً ما يُنظر إليه كمنصة إطلاق لسباق الأوسكار بعد "قصص النجاح" لأفلام مثل "نومادلاند" لكلويه جاو الحائزة جائزة الأسد الذهبي سنة 2020، أو "روما" لألفونسو كوارون في 2018، لم يبتعد عن أجواء البهرجة التي يُعرف بها عادة.

فقد منح القائمون على هذا الحدث السينمائي جائزتي التمثيل لنجمين هوليوودين معتادين على السجادة الحمراء، هما كايت بلانشيت عن دورها في فيلم "تار"، وكولين فاريل عن دوره في "ذي بانشيز أوف إينشرين".

كما نال الإيطالي لوكا غوادانينو جائزة الأسد الفضي في فئة أفضل مخرج، عن فيلمه "بونز أند أول".

إلا أن سجل الجوائز يسدد في المقابل صفعة إلى شبكة نتفليكس العملاقة في مجال البحث التدفقي، التي كانت تسعى للاستحصال على اعتراف بجدارتها في الإنتاج السينمائي خلال "الموسترا". فقد خرجت المنصة التي حُرمت سابقاً هذا العام المنافسة في مهرجان كان بسبب عدم عرض أعمالها في الصالات الفرنسية، خالية الوفاض من المهرجان الإيطالي حيث قدّمت ما لا يقل عن أربعة أفلام.

Internationale Filmfestspiele in Venedig

ولم تقتنع لجنة التحكيم بأداء أنا دي أرماس لشخصية مارلين مونرو في فيلم السيرة "بلوند" الذي تبدأ نتفليكس عرضه نهاية الشهر الحالي، ولا بالسرد المضخم لوقائع عملية تمرد في إحدى الضواحي في فيلم "أتينا" للمخرج الفرنسي رومان غافراس.

والأمر سيّان بالنسبة للمخرج المكسيكي أليخاندرو غونزاليس إينياريتو الذي ضيّع الجمهور في متاهات فيلمه "باردو"، والأميركي نواه بومباك الذي لم يسترجع سحر أفلامه السابقة مع عمله الجديد "وايت نويز".

م.س/ح.ز (أ ف ب)

  • Johnny Depp in The Tourist (picture-alliance/dpa/proctpress/LaPresse)

    أفلام لا تنسى صُورت في البندقية

    كان من المتوقع لفيلم "السائح" من بطولة جوني ديب وأنجلينا جولي، أن يعرف نجاحا باهرا. غير أن الفيلم المنتج في عام 2010 من إخراج الألماني فلوريان هينكل فون دونرزمارك، لاقى فشلاً ذريعاً، إبعدما انتقد النقاد السينمائيون عمل الممثلين ووصفهم لحبكة أحداث الفيلم بالسطحية. ولم تشفع المناظر الخلابة للبندقية، حيث صور للفيلم لتحقيق النجاح المنشود.

  • Filmszene Casino Royale Daniel Craig als James Bond in Venedig (Imago/ZUMA Press)

    أفلام لا تنسى صُورت في البندقية

    في فيلم "كازينو رويال"، لعب دانيال كريغ دور العميل البريطاني جيمس بوند، حيث أثبت نجاحاً كبيراً معلناً عن حقبة جديدة ناجحة لسلسلة العميل 007 في عام 2006. صور كريغ جيمس بوند على أنه المقاتل الشديد. غير أنه يحتفظ بالقليل من اللطافة لحبيبته فيسبر (إيفا غرين)، التي تخونه في نهاية المطاف.

  • Donald Sutherland in Don't Look Now, 1973 (Imago/United Archives)

    أفلام لا تنسى صُورت في البندقية

    كانت مدينة البندقية الرومانسية موقعاً لتصوير أفلام الرعب الكلاسيكية، حيث لعب دونالد سوذرلاند دور جون الزوج الذي تغرق ابنته في فيلم "لا تنظر الآن" في عام 1973. ويقابل مع زوجته لورا في مدينة البندقية شقيقتين تدعيان بأنهما تملكان قدرات خاصة، الأمر الذي لا يصدقه جون مما جعله يختبر بعض المشاهد الغامضة بنفسه.

  • Film still from Death in Venice, 1971 (Death in Venice) (picture-alliance/Mary Evans Picture Library)

    أفلام لا تنسى صُورت في البندقية

    في عام 1971، أُخرج الفيلم المقتبس من رواية توماس مان "الموت في البندقية" التي نشرت عام 1911، وتدور أحداثه حول مؤلف موسيقي يأمل باستعادة الإلهام الموسيقي في البندقية، حيث يقابل شاباً وسيماً يصبح لاحقاً ملهمه. غير أن هذه العلاقة تتحول إلى هاجس لا يتمكن المؤلف الموسيقي من السيطرة عليه.

  • Licia Maglietta in Bread and Tulips (picture-alliance/KPA)

    أفلام لا تنسى صُورت في البندقية

    بعد زيارة مدينة بايستوم التي تزخر بالتراث الإغريقي في جنوب إيطاليا، تفوت روزالبا (ليسيا ماجليتا) ركوب حافلتها. لذا تحاول الاستفادة قدر المستطاع من الوضع، وتقرر زيارة البندقية برحلة قصيرة، التي تتحول فيما بعد إلى رحلة أطول من المتوقع، على الرغم من أن عائلتها بانتظارها. الكوميديا الخفيفة، "الخبز والتوليب" (2000)، تصور البندقية باعتبارها المكان المثالي لكسر الروتين اليومي.

  • Joseph Fiennes in The Merchant of Venice (picture-alliance/United Archives/Impress)

    أفلام لا تنسى صُورت في البندقية

    لعب الممثل جوزيف فاينس دور البطولة في الفيلم المقتبس عن مسرحية شكسبير "تاجر البندقية" عام 2004. ويضطر انطونيو تاجر البندقية أن يقترض المال لصديقه بسانيو للزواج من حبيبته بورشيا التي تنتمي لعائلة نبيلة. نجوم الفيلم: ألباتشينو وجيرمي أيرونز.

  • Film still from The Thief Lord (picture-alliance/kpa)

    أفلام لا تنسى صُورت في البندقية

    دليل آخر على أن الأدب ساهم في سمعة البندقية كمدينة سينمائية هو الفيلم "السيد اللص" من إنتاج ألماني، الذي يستند إلى كتاب الروائية الألمانية كورنيليا فونكه. بعد وفاة والدتهما، يهرب الأخوان بو وبروسبير إلى البندقية للابتعاد عن عمتهما وزوجها. مرة أخرى، تصبح البندقية نقطة تحول مهمة في الحياة. تورستن لاندبرغ/ ريم ضوا.


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