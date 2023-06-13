 مهرجان آنسي السينمائي ـ مستقبل الرسوم المتحركة في العصر الرقمي | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 14.06.2023

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منوعات

مهرجان آنسي السينمائي ـ مستقبل الرسوم المتحركة في العصر الرقمي

من "سوبر ماريو" إلى "سبايدر مان"، تعد أفلام الرسوم المتحركة من بين أكبر الأفلام الناجحة لعام 2023. يعتبر مهرجان آنسي لأفلام الكارتون منصة هامة لتبادل الأفكار والتجارب بين صانعي الرسوم المتحركة والجمهور.

تم استعراض أمثلة عديدة على أفلام الرسوم المتحركة التي ناقشت قضايا اجتماعية هامة مثل التنوع والتسامح والمساواة.

تم استعراض أمثلة عديدة على أفلام الرسوم المتحركة التي ناقشت قضايا اجتماعية هامة مثل التنوع والتسامح والمساواة.

يعد مهرجان آنسي منبرًا هامًا للاحتفال بالرسوم المتحركة، وأفلام الكارتون، وتبادل الأفكار والتجارب. من خلال هذا المهرجان، يتم تعزيز التعاون والتواصل بين صناع الرسوم المتحركة من جميع أنحاء العالم، مما يساهم في تطوير وتعزيز هذا الفن الجميل وإبقائه حيويًا وذلك منذ علم 1960.

ويتضمن البرنامج هذا العام 468 فيلما، ويضم إنتاجات استوديو ضخمة وأفلاما قصيرة ومشاريع أطروحات طلابية ومن المقرر أيضا تقديم عروض سينمائية حصرية.

مختارات

يسرد فيلم الرسوم المتحركة الغنائي "إنكانتو" Encanto من إنتاج شركة ديزني العملاقة، قصة عائلة من السكان الأصليين في جبال كولومبيا. وقد اتهمت ديزني في الماضي بتقديم الثقافات الأخرى بشكل غير مناسب، فما صحة هذه الاتهامات؟

شغف فنان ياباني بمسلسل الرسوم المتحركة الشهير "توم وجيري" جعله يبدع في إعادة مشاهد طريفة فيه عن طريق تحويلها إلى أعمال فنية. الأعمال الفنية كانت مذهلة لدرجة أنه لا يمكن تمييزها عن مشاهد الأفلام الحقيقية.

بيد أن هذا العام، طغى على افتتاح المهرجان هجوم دموي بسكين على الأطفال في مدينة آنسي. عندما أصبح من الواضح أن الحادث كان معزولا، وبعد التشاور مع السلطات وعمدة آنسي، افتتح المهرجان رسميا كما هو مخطط له في 11 يونيو/حزيران.

ومن أجل دعم عائلات وضحايا هجوم، قرر المنظمون تأجيل بدء العروض الخارجية حتى 12 يونيو. ووفقا للبيان الصحفي، "ستقام عروض المهرجان تحت راية القيم التي دافعنا عنها دائما: المجتمع والتضامن والأخوة".

المزيد من أفلام الرسوم المتحركة

"يتم إنتاج المزيد ومن الأفلام الروائية، وتزداد تنوعا في كل عام.  وقال مارسيل جان، المدير الفني للمهرجان، لـ DW. وينعكس ذلك في الاختيار الرسمي لمهرجان هذا العام، والذي يضم أفلاما من الكاميرون والأردن والدنمارك والمجر واليابان وكندا والصين والعديد من البلدان الأخرى. وتعتبر أفلام الرسوم المتحركة المكسيكية هي واحدة من التجارب التي ستكون محط الاهتمام لهذا العام. حيث سيتمكن رواد المهرجان من مشاهدة العديد من الأفلام المكسيكية الجديدة والقديمة.

كما تشارك هنغاريا بأربعة أفلام من فئتي الأفلام الروائية الطويلة. "من بينها فيلم "تولدي"، وهو فيلم لمارسيل يانكوفيكس، الذي توفي العام الماضي.

فيلم إيراني مشارك في المسابقة يتحدث عن مصير عائلة إيرانية في فترة حرب الخليج الأولى.

فيلم إيراني مشارك في المسابقة يتحدث عن مصير عائلة إيرانية في فترة حرب الخليج الأولى.

تم تسليط الضوء في هذا المهرجان على أهمية التقنيات الحديثة مثل الواقع الافتراضي وتقنية 3D ثلاثي الأبعاد. وتأثيرها على صناعة الرسوم المتحركة. فقد أصبحت هذه التقنيات جزءًا مهمًا من تطوير الأفلام والألعاب والتجارب التفاعلية، مما يوفر فرصًا جديدة ومبتكرة للفنانين والمصممين.

ويبرز فيلم واحد في البرنامج في هذا الصدد: فيلم 3D الأوكراني "Mavka: Guardian of the Forest". تم صنعه خلال الحرب في أوكرانيا وتم إنتاجه في ملجأ للقنابل.

مستقبل أفلام الكارتون

تتناول الأفلام المعروضة أيضًا تأثير الرسوم المتحركة في المجتمع والثقافة، حيث يمكن للأفلام والمسلسلات الرسوم المتحركة أن تنقل رسائل قوية وتؤثر في التوعية وتغيير الوعي الاجتماعي. تم استعراض أمثلة عديدة على أفلام الرسوم المتحركة التي ناقشت قضايا اجتماعية هامة مثل التنوع والتسامح والمساواة.

بالإضافة إلى عروض أفلام الرسوم المتحركة المختلفة والمنافسة، يعد مهرجان آنسي السينمائي أيضا أكبر سوق دولي لأفلام الرسوم المتحركة. تحقيقا لهذه الغاية، ستستضيف عروضا تقديمية حول الموضوعات التي ستتطور بسرعة في صناعة الرسوم المتحركة في السنوات القادمة، بما في ذلك الرسوم المتحركة في الوقت الفعلي الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الجديدة.

على الرغم من التحديات، فإن صناعة الرسوم المتحركةتشهد نموًا كبيرًا وازدهارًا مستمرًا. تزايدت شعبية الأفلام والمسلسلات الرسوم المتحركة لدى الجمهور، وزاد الطلب على المحتوى المتحرك في مجالات مثل الإعلانات وألعاب الفيديو والتعليم.

من المتوقع أن يستمر تطور صناعة الرسوم المتحركة في المستقبل، حيث ستستمر التقنيات المتقدمة في تحسين جودة الصور وتوسيع إمكانيات الإبداع. قد يشهد المستقبل اندماجًا أكبر بين الرسوم المتحركة والواقع المعزز والواقع الافتراضي، مما يفتح المجال لتجارب تفاعلية وتفاعلية أكثر تطورًا

تم تسليط الضوء أيضًا على تأثير العولمة والتكنولوجيا في صناعة الرسوم المتحركة. فقد أصبحت الأعمال الرقمية متاحة وقابلة للمشاركة عبر الإنترنت، مما يمنح الفنانين فرصًا أوسع للتعبير عن أفكارهم والوصول إلى جمهور عالمي.

يشكل تطور التقنيات الجديدة تحديًا وفرصة في آن واحد لمصممي الرسوم المتحركة. فهم يستخدمون أدوات متقدمة مثل التصوير بالحركة وتقنيات التجسيد الحاسوبي والرسوم المتحركة بالأبعاد الثلاثية لإنشاء أعمال فنية مذهلة ومبتكرة. ستسمح رحلات الواقع الافتراضي للمشاهدين بالدخول إلى نفسية الفنانة غير المستقرة عقليًا، أو العقل المعقد لمناهضة الإجهاض التي أجهضت طفلها، أو طيار بريطاني يحاول تدمير مقر "الجستابو" خلال الحرب العالمية الثانية.

مستقبل صناعة الرسوم المتحركة يبدو واعدًا ومليئًا بالابتكارات والفرص الجديدة. تقنيات متقدمة مثل الواقع المعزز والواقع الافتراضي تعزز قدرات الفنانين والمصممين وتوفر تجارب جديدة للجمهور. تواصل الرسوم المتحركة تأثيرها على المجتمع وتعزز التواصل والتفاعل الاجتماعي من خلال رسائلها القوية وقدرتها على تغيير الوعي العام.  ويستمر مهرجان أنسي السينمائي حتى 17 يونيو 2023.

ع.أ.ج/ع.ج (DW)

 

  • Eine Szene aus dem Zeichentrickfilm Aladin und die Wunderlampe (picture-alliance/United Archives)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    علاء الدين والمصباح السحري 1992

    إلى جانب "الحورية الصغيرة" سنة 1989 و"الجميلة والوحش" سنة 1991، يندرج كذلك فيلم "علاء الدين والمصباح السحري" ضمن قائمة الأفلام، التي ساهمت فيما يسمى بـ "نهضة ديزني". وقد تمت الإشادة كثيراً بهذا الفيلم المستوحى من التراث العربي، بفضل قيمته الترفيهية الكبيرة، كما أنه فاز بجائزتين للأوسكار.

  • Szene aus der Realverfilmung von Aladin und die Wunderlampe 2019 (imago/ZUMA Press)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    علاء الدين والمصباح السحري 2019

    قبل أيام، صدر فيلم "علاء الدين والمصباح السحري" في الولايات المتحدة الأمريكية. وتولى جاي ريتشي مهمة إخراج الفيلم، في حين أدى الممثل الشهير ويل سميت دور الجني الأزرق، أما دور البطولة فكان مناصفة بين الممثلة الكندية ناعومي سكوت والممثل مينا مسعود.

  • Neuverfilmung von Alice im Wunderland aus dem Jahr 2010 (Imago)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    أليس في بلاد العجائب 2010

    كان المخرج تيم بيرتون مسؤولا عن إعادة إنتاج فيلم "أليس في بلاد العجائب" سنة 2010. وتولى دور البطولة كل من جوني ديب وهيلينا بونهام. حقق الفيلم نجاحاً كبيرا، ما دفع شركة ديزني إلى إنتاج "أليس في بلاد المرآة" سنة 2016، وهو تتمة لفيلم "أليس في بلاد العجائب".

  • Filmstill aus Alice im Wunderland 1951 (Imago)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    أليس في بلاد العجائب 1951

    صُور فيلم "أليس في بلاد العجائب" أول مرة سنة 1951. وكان ذلك العمل الفني على شكل رسوم متحركة حينها، من إخراج لويس كارول.

  • Mogli und Panther Baghira streifen durch die Savanne. Das Dschungelbuch aus dem Jahr 2016 (Disney Enterprises, Inc)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    كتاب الأدغال (ماوكلي) 2016

    يعرف معظم المشاهدين "كتاب الأدغال" كرسوم متحركة فقط، بيد أنه في سنة 1994 تم إنتاج أول فيلم بمشاركة ممثلين حقيقيين. وفي سنة 2016، ظهرت نسخة جديدة من هذا الفيلم، وذلك بالاعتماد على أحدث التقنيات ثلاثية الأبعاد.

  • Mogli und sein Freund Balu, der Bär. Zeichentrickfilm von 1967 (picture alliance/United Archives/IFTN)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    كتاب الأدغال 1967

    صدر "كتاب الأدغال" (عبارة عن مجموعة قصصية) سنة 1894 لكاتبه البريطاني رديارد كيبلينج. ويحكي قصة الطفل اليتيم ماوكلي، الذي نشأ وسط الذئاب. وجنبا إلى جنب مع النمر "باغيرا" والدب "بالو" يتجول ماوكلي بسعادة كبير في أرجاء الغابة. أما فيلم "كتاب الأدغال" فقد حقق نجاحاً منقطع النظير في ألمانيا.

  • Lily James als Cinderella, die in einem Ballkelid eine Treppe hinabschreitet. (picture-alliance/AP Photo/Disney/J. Olley)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    سندريلا 2015

    أدت الممثلة ليلي جيمس دور البطولة في فيلم سندريلا سنة 2015. في حين أدت الممثلة كيت بلانشيت دور زوجة الأب الشريرة. ونال هذا الفيلم الإشادة بشكل كبير، كما أنه حافظ على سحر ساندريلا، التي اشتهرت جداً في نسخة الرسوم المتحركة.

  • In dem Zeichentrickfilm Cinderella von 1950 tanzt Cinderella mit ihrem Prinzen (Picture-alliance/Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    سندريلا 1950

    عند إصدار فيلم الرسوم المتحركة سندريلا سنة 1950، كانت الشركة المُنتجة ديزني على وشكل الإفلاس، بيد أن لحسن الحظ حقق هذا الفيلم نجاحاً باهراً.

  • Die Schöne und das Biest mit der Schauspielerin Emma Watson im der Neuverfilmung von 2017 (picture alliance/dpa/Disney)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    الجميلة والوحش 2017

    بلغت كلفة إنتاج فيلم "الجميلة والوحش" سنة 2017 حوالي 200 مليون يورو. وقد حقق هذا الفيلم، الذي أدت فيه الممثلة الشهيرة إيما واتسون دور البطولة إيرادات كبيرة للغاية ( تقريبا ًمليار يورو)، فضلاً عن تصدره عناوين وسائل الإعلام.

  • Zeichentrickfilm von Die Schöne und das Biest von 1991 (picture-alliance/United Archives)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    الجميلة والوحش 1991

    يستند فيلم الرسوم المتحركة "الجميلة والوحش"، والذي صدر سنة 1991 إلى قصة خرافية فرنسية. وكان "الجميلة والوحش" أول فيلم رسوم متحركة يتم ترشيحه للفوز بجائزة أوسكار، غير أنه لم ينجح في الفوز بهذا الجائزة المرموقة في عالم السينما.

  • Der König der Löwen steht in dem Zeichentrickfilm auf einem Felsen unter dem Nachthimmel, 1994 (picture alliance/United Archives/IFTN)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    الأسد الملك 1994

    يعد "الأسد الملك" من أشهر أفلام الرسوم المتحركة، التي تم إنتاجها على الإطلاق. وقريباً، ستطرح النسخة الواقعية لهذا الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أشرف جون فافرو على مهمة إخراج هذا الفيلم.

  • Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer stehen im Führerhaus der Lok Emma (2018) (Warner Bros., Ilze Kitshoff)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    جيم ولوك سائق القاطرة 2018

    ليست شركة "ديزني" الأمريكية هي الوحيدة، التي تصور الأفلام الكلاسيكية، ففي ألمانيا هناك أيضاً توجه مماثل، حيث يتم تحويل الكثير من كتب الأطفال إلى أفلام تُعرض في دور السينما على غرار فيلم "جيم كنوبف ولوكاس سائق القاطرة".

  • Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer in der Farbversion der Augsburger Puppenkiste. (1976) (picture-alliance/dpa/S. Puchner)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    جيم وسائق القاطرة 1976

    كان لدى مسرح الدمى المشهور "دي أوغسبورغه بوبن كيسته" مواد أقل بكثير من أجل القيام بدور التمثيل على أكمل وجه. ويعود أول تصوير إلى سنة 1961 باللونين الأبيض والأسود، إذ حققت مغامرة سائق القاطرة لوكاس وصديقه نجاحا باهراً، لدرجة أنه جرت إعادة تصوير الفيلم بعد 15 سنة من عرضه الأول، لكن هذه المرة بالألوان. إعداد: إليزابيث غرينيه/ر.م


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