مهاجم أياكس يكشف عن رغبة شالكه الألماني في التعاقد معه

أعلن مهاجم فريق أياكس الهولندي لكرة القدم، كلاس يان هونتلار، أن ناديه السابق شالكه الألماني يرغب في التعاقد معه، ولم يستبعد اللاعب محاولة تقديم المساعدة لشالكه من أجل تفادي الهبوط.

ولعب هونتلار (37 عاماً) لفريق شالكه بين عامي 2010 و2017 قبل أن يعود إلى أياكس.

وقال هونتلار بعد أن سجل ثنائية قاد بها أياكس للفوز على تفينتي أنشيخيده (1/3) أمس الخميس (14 كانون الثاني/يناير)، في تصريحات لشبكة "إي.إس.بي.إن" :"شالكه استفسر بشأني عبر أياكس"، وأضاف: "هو قرار صعب. فقد لعبت ستة أعوام لأياكس وسبعة أعوام لشالكه. علي أن أقوم باختيار جيد".

وقال مهاجم المنتخب الهولندي السابق إنه يتوقع أن يسمح له أياكس بالرحيل، واعترف إريك تين هاغ مدرب أياكس بأن هونتلار، الذي لا يعد خياراً أساسياً بالفريق الهولندي، يشكل "أيقونة" لفريق شالكه، الذي سجل معه 126 هدفاً.

وربما يتطلع هونتلار إلى مساعدة شالكه في تفادي الهبوط بالدوري الألماني، قبل نهاية مسيرته الاحترافية المنتظرة في الصيف المقبل. ويحتل شالكه المركز السابع عشر قبل الأخير في الدوري الألماني، وقد حقق مطلع هذا الأسبوع الانتصار الأول له في المسابقة خلال نحو عام.

ع.ش/ م.ع.ح (د ب أ)