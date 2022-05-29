 مهاجرون يتحدثون عن معاناتهم في جيب مليلية الإسباني | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 04.06.2022

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ثقافة ومجتمع

مهاجرون يتحدثون عن معاناتهم في جيب مليلية الإسباني

يعاني المهاجرون في مركز "سيتي" في جيب مليلية الإسباني شمال المغرب من ظروف معيشية صعبة، تضاف إلى الويلات التي تعرضوا لها على طريق هجرتهم قبل وصولهم. المهاجرون تحدثوا عن معاملة سيئة على أيدي حرس المركز.

بوابة مركز سيتي لاستقبال المهاجرين في مليلية، 21 مايو\أيار 2021. مهاجر نيوز

بوابة مركز "سيتي" لاستقبال المهاجرين في مليلية، 21 مايو\أيار 2021. مهاجر نيوز

ترددت مؤخرا عدة إخباريات عن ارتفاع بمعدلات العنف ضد المهاجرين في مركز "سيتي" في جيب مليلية الإسباني شمال المغرب. المعلومات الواردة تحدثت عن قيام عناصر حرس المركز بضرب وإهانة المهاجرين هناك، غالبا لأسباب لا تستحق تلك المعاملة. مهاجرون في المركز تواصلوا مع مهاجر نيوز، حيث رووا عدد من تلك الأحداث، آخرها وقع قبل خمسة أيام، كان ضحيته مهاجر سوداني تعرض لضرب مبرح استدعى استنكارا من قبل المقيمين في المركز، الذين نظموا وقفات احتجاجية سلمية ضد تلك الممارسات.

مختارات

"تعرض للضرب المبرح بسبب الطعام"

رفيق، مهاجر سوداني متواجد في مركز "سيتي" منذ مطلع آذار/مارس الماضي، تحدث لمهاجر نيوز عن  ظروف "العنف الممنهج" حسب تعبيره،  الذي يتعرض له المهاجرون هناك.

الشاب السوداني روى ما تعرض له زميله قبل خمسة أيام من ضرب مبرح على يد رجال الأمن المتواجدين في المركز، أثناء توجهه لهم لسؤالهم عن الطعام. "مهند مريض بداء السكري، ولديه ورقة طبية تخوله تجاوز الطابور للحصول على طعامه بسرعة. توجه مهند لرجال الأمن وأبرز الورقة، أحدهم دفعه وطلب منه الوقوف بالصف. ولما أصر مهند على طلبه، ساقه بعنف إلى غرفة الحرس".

ويكمل رفيق "على الطريق ضرب الحارس مهند على عينه، لم يكن أمام صديقي سوى أن يصرخ مطالبا بمعرفة سبب ضربه. في تلك اللحظة خرج أربعة رجال أمن آخرين من الغرفة وأوسعوا مهند ضربا ثم اقتادوه إلى داخل الغرفة وأغلقوا الباب".

وفقا لرفيق، أصيب مهند برضوض عدة في جسده، فضلا عن تورم ونزيف حول عينه اليسرى.

جانب من الاعتصام الذي نفذه المهاجرون الثلاثاء 31 أيار/مايو 2022 قبالة مركز سيتي في مليلية. الحقوق محفوظة

جانب من الاعتصام الذي نفذه المهاجرون الثلاثاء 31 أيار/مايو 2022 قبالة مركز "سيتي" في مليلية. الحقوق محفوظة

وأضاف "لم نكن في المركز حينها. عند عودتنا مساء عرفنا بما حصل. خرجنا من المركز ووقفنا أمام المدخل، اعتصمنا سلميا للمطالبة بوقف تلك التصرفات معنا. لم يخرج أحد لملاقاتنا".

يأسف رفيق للطريقة التي تعاملت بها الصحافة المحلية مع الحادث، "اتهمونا بأننا عنيفين وأننا ضربنا الحرس. هذا كله افتراء، ما حصل مغاير تماما للواقع".

وعاد المهاجرون للاعتصام أمس الثلاثاء 31 أيار/مايو أمام المركز، تزامنا مع زيارة مسؤولين رسميين. المهاجرون رفعوا صورا لمهند ولافتات تطالب بوقف العنف بحقهم. "أعمال العنف دائمة هنا"، يقول رفيق، "ففي نفس اليوم الذي تم الاعتداء فيه على مهند، ضرب الحراس مهاجرا آخرا من بوركينا فاسو. الحراس طلبوا منه التوقف عن الاستماع للموسيقى عبر هاتفه، ولما رفض أوسعوه ضربا".

وأورد "وقبل أسبوع، ضُرب سوداني آخر لنفس الأسباب التي ضُرب من أجلها مهند.  كل ما نطالب به هو وقف هذه الممارسات غير العادلة بحقنا".

مهاجرون يفكرون بالانتحار

وكانت "مجموعة العمل المجتمعي" (GAC) قد أصدرت تقريرا في أيار/مايو الماضي بالتعاون مع "مركز رعاية ضحايا سوء المعاملة والتعذيب" (SIRA) بعنوان "مأزق الحدود" (The Limbo of the Border)، خلصا فيه إلى أن 11,3% من المقيمين في مركز "سيتي" يفكرون بالانتحار، منهم 37,7% حاولوا ذلك بالفعل.

ومن ضمن الحالات التي اعتمد التقرير تحليلها لاستنتاج الخلاصات، 61,7% أفادوا عن تعرضهم للتعذيب إما قبيل عبورهم الحدود أو خلال تلك العملية، وهو السبب الرئيسي الذي دفعهم للبحث عن اللجوء في إسبانيا.

جانب من الاعتصام الذي نفذه المهاجرون الثلاثاء 31 أيار/مايو 2022 قبالة مركز سيتي في مليلية. الحقوق محفوظة

جانب من الاعتصام الذي نفذه المهاجرون الثلاثاء 31 أيار/مايو 2022 قبالة مركز "سيتي" في مليلية. الحقوق محفوظة

انعدام الخصوصية ومعدلات عنف مرتفعة

المهاجرون الذين وردت حالاتهم في التقرير، تعرضوا أيضا "لظروف عنيفة"، سواء داخل مركز الاستقبال أو قبيل الوصول له. فقد أكد أكثر من 50% ممن تمت مقابلتهم تعرضهم لعنف الشرطة تحديدا في المغرب وفي إسبانيا (مليلية) على السواء.

إضافة إلى ترسبات رحلة العبور، أشار الأشخاص إلى أن الظروف المعيشية داخل "سيتي" بعيدة عن المثالية. فالازدحام هناك يسلبهم خصوصياتهم ويشعرهم بأنهم "جزء من محتويات المكان الأخرى، كالكراسي والطاولات"، بمعنى آخر ينزع عنهم صفاتهم الإنسانية. فضلا عن ذلك، يرافقهم شعور دائم بانعدام الأمان، إضافة إلى ارتفاع معدلات السرقة نتيجة عدم وجود أماكن مخصصة لهم لتخزين مقتنياتهم. هؤلاء أشاروا أيضا إلى العنف الذي يندلع أحيانا بين المهاجرين أنفسهم، إذ سرعان ما تتطور مشاجرة صغيرة إلى أعمال عنيفة شاملة، دون أن تتدخل الإدارة أو رجال الأمن المسؤولين عن حماية المركز.

ونقلا عن المهاجرين الذين تمت مقابلتهم، أشار التقرير إلى نقص شديد في الحماية، فـ25.9% "لم يتلقوا أي مساعدة من أمن المركز أو من الشرطة عندما احتاجوا إليها".

وأرفقت شهادة أحد المهاجرين الذي أعطى أمثلة حية على انعدام الأمن داخل المركز، "إذا ذهبت للاستحمام وتركت حذاءك في الخارج، سيُسرق. يأخذون أي شيء... الكثير من الأولاد هنا أعطتهم الراهبات بعض اللوازم، كالملابس وحقائب الظهر والقرطاسية...، لم يستخدموها بل طلبوا من الراهبات الاحتفاظ بها لديهن ليأخذوها معهم يوم خروجهم".

الرعاية الصحية "شبه معدومة"

المهاجرون تحدثوا عن ممارسات تمس كرامتهم،  كاضطرارهم للانتظار بالطابور في كل مرة يريدون إنجاز شيء ما، كالحصول على الطعام أو مقابلة الإدارة أو الحصول على الرعاية الصحية.

فضلا عن ذلك، اعتبر 52.8% ممن وردت شهاداتهم في التقرير، أن الرعاية الصحية في المركز "غير كافية أو معدومة"، إضافة إلى عدم قدرتهم على الوصول للمعلومات الطبية الخاصة بحالاتهم. أحد المهاجرين قال لمعدي التقرير إن أحد الشبان عاد من الكشف الصحي ومعه ظرف مختوم. عندما فتحه كان بداخله ورقة كتب فيها أنه مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية، دون أي شرح إضافي أو إرشادات حول الرعاية وكيفية التصرف مع هذا المرض.

 مهاجر نيوز 2022

  • Spanien - Erdbeerfarm (DW)

    بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!

    ويلفا.. مملكة الفراولة في إسبانيا

    يعدّ جني الفواكه الحمراء، خاصة الفراولة، أحد أكبر الأنشطة الزراعية بمنطقة الأندلس، وتحديداً في إقليم ويلفا، ما يساهم في جعل إسبانيا أحدى أكبر ثلاثة مصدرين لهذه الفاكهة عبر العالم. يحتاج كبار المنتجين في الإقليم إلى اليد العاملة الموسمية لعملية الجني، ما يدفعهم إلى الاستنجاد بالعمال المهاجرين، وبالعاملات الموسميات، خصوصاً القادمات من المغرب.

  • Spanien - Erdbeerfarm (DW)

    بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!

    ظروف عمل صعبة بأجور زهيدة

    يبدأ العمل مبكراً في الضيعات. يختلف الأجر بشكل طفيف، لكن العاملات يحصلن عموماً على 37 يورو (صافي) يوميا عن سبع ساعات ونصف، مع إمكانية تلّقي تعويضات مالية عن الساعات الإضافية. يعدّ هذا الأجر من الأضعف في إسبانيا، ولا يجذب، إلا نادراً، أبناء وبنات البلد. تبقى ظروف الجني جد صعبة، وعدة عاملات وعمال يُضطرون إلى التوقف بعد بضعة أيام.

  • Spanien - Erdbeerfarm (DW/I. Azzam)

    بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!

    مشاكل متعددة تُلاحق العاملات المغربيات

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  • Spanien Huelva Arbeiter in Erdbeerfeld (DW/Ismail Azzam)

    بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!

    الفقر.. الدافع الأكبر للعمل الموسمي

    الفقر أكبر الأسباب التي دفعت بالعاملات الموسميات إلى خوض تجربة العمل في إسبانيا. تحكي هذه السيدة أنها تعمل لأجل إعالة أبنائها، خاصة أن واحداً منهم يعاني إعاقة، مؤكدة أنها على استعداد للعودة العام المقبل ما دامت تجني هنا أكثر بكثير ممّا يمكن أن تجنيه بالمغرب. تنحدر جلّ العاملات من مناطق قروية، واختيارهن كان حكراً في الغالب على من لهن أبناء، حتى لا يبقين سراً في إسبانيا بعد نهاية العقد.

  • Spanien - Erdbeerfarm (DW/I. Azzam)

    بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!

    السكن قرب الضيعات تفاديا لتكاليف أخرى

    يعيش العمال والعاملات في مساكن خشبية قرب الضيعات. في كل بيت هناك 3 أو 4 غرف. بكل غرفة 3 أو 4 أشخاص، بينما توجد أحيانا غرف مخصصة للأزواج.توّفر الشركات أهم احتياجات الحياة بهذه المساكن، لكن على العمال تحمّل نفقات طعامهم، فيما يؤدي آخرون جزءاً من تكاليف السكن. توجد جنسيات متعددة في هذه المساكن، أهمها المغاربة والرومان والقادمون من إفريقيا جنوب الصحراء.

  • Spanien - Erdbeerfarm (DW/I. Azzam)

    بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!

    "المسمن" المغربي حاضر بإسبانيا!

    تحرص العاملات الموسميات على العيش وفق الطريقة المغربية. زرنا هذا المسكن في شهر رمضان حيثُ كانت سيدتان تعدّان مائدة الإفطار، وخصوصاً خبز "المسمن". بعض العاملات عبرن عن ارتياحهن للسكن بينما جرى العكس عند أخريات. تزامن موسم الجني مع شهر رمضان زاد من صعوبة العمل، خاصةً مع الحرارة المفرطة، وتأخر غروب الشمس للتاسعة والنصف أو أكثر.

  • Spanien - Erdbeerfarm (DW/I. Azzam)

    بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!

    "الخطافة" في إسبانيا كذلك!

    تحتاج العاملات إلى "الخطافة"، وهو لفظ يطلق على ممتهني النقل السري بالمغرب، لأجل بلوغ محلات التسوق. النقل الذي توّفره شركات الفراولة يخصّ فقط المسافة بين الضيعات والبيوت. تسعيرة "الخطافة" تتنوع حسب المسافة وتبدأ من يورو للعاملة الواحدة. بفضل العاملات الموسميات، حقق فرع سوق ممتاز ببلدة موغر أرقام مبيعات مرتفعة جعلته الأكثر نشاطاً بالإقليم ككل!

  • Spanien - Erdbeerfarm (DW/I. Azzam)

    بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!

    تجارة مزدهرة.. بفضلهن!

    تستغل العاملات الموسميات فرصة العمل بإسبانيا لشراء عدة سلع يأخذنها معهن إلى المغرب. تزامن موعد عودة الكثيرات منهن مع عطلة عيد الفطر، ما جعلهن يشترين هدايا لأقربائهن. وهو ما ساعد العاملات في بلدة موغر هو وجود محلات تجارية كثيرة يعمل بها مغاربة، ما سهل عليهن التواصل. بفضل هؤلاء النساء، حققت فروع تحويل المال في البلدة أرقام معاملات كبيرة، إذ يحرصن على تحويلات دورية لأسرهن بالمغرب.

  • Spanien Huelva Arbeiter in Erdbeerfeld (DW/Ismail Azzam)

    بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!

    أكواخ البلاستيك "الصالحة" للسكن!

    العمال المغاربة يستفيدون بدورهم من ضيعات الفراولة. لكن، بسبب حرص عدد منهم على توفير المال، أو معاناة آخرين في إيجاد الإيجار، أوعدم توّفرهم على وثائق الإقامة، يكون البديل في السكن هو أكواخ بلاستيكية تفتقر لشروط العيش الكريم. توجد في هذه الأكواخ بعض النساء لكن عددهن قليل. يسكن عمال آخرون في مراقد جماعية أفضل حالا بما بين 60 و100 يورو شهريا، بينما استطاع آخرون الظفر بسكن يُوّفره مُلاك المزارع.

    الكاتب: إسماعيل عزام


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