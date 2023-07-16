 مهاجرون عالقون في ليبيا: مصممون على الوصول إلى أوروبا! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 16.07.2023

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سياسة واقتصاد

مهاجرون عالقون في ليبيا: مصممون على الوصول إلى أوروبا!

يعيش في ليبيا حوالي 700 ألف أجنبي كثير منهم مهاجرون يرغبون في شق طريقهم إلى أوروبا. ورغم فشل محاولات بعضهم الأولى في الوصول لأوروبا، إلا أنهم يتطلعون إلى تكرار المحاولة. DW تحدثت إلى بعضهم وأنجزت التقرير التالي.

تقوم عناصر خفر السواحل الليبية باعتراض قوارب المهاجرين وتجبرهم على العودة إلى ليبيا

تقوم عناصر خفر السواحل الليبية باعتراض قوارب المهاجرين وتجبرهم على العودة إلى ليبيا

رغم نجاته من الغرق بعد أن انقلب قارب صيد كان يقله مع مهاجرين قبالة سواحل اليونان انطلاقا من ليبيا، إلا أن الشاب السوري علي مجدي يريد تكرار محاولته في الوصول إلى أوروبا.

مختارات

وفي محاولته الأولى، دفع مجدي وهو لاجئ سوري في عامه الـ 28، إلى عصابات تهريب المهاجرين  في مدينة الزاوية الساحلية 1960 دولارا حتى يتمكن من ركوب قارب ليعبر به في نهاية المطاف إلى البحر المتوسط ليصل بعد ذلك إلى مقصده الذي كان يخطط له، أي إلى ألمانيا ليعيش مع عائلته التي لم يرها منذ ثماني سنوات.

لكن  خفر السواحل الليبي  اعترض القارب وأجبر مجدي على العودة إلى ليبيا، مضيفا في مقابلة مع DW "لقد تحطمت آمالي بعد إجباري على العودة إلى ليبيا. ورغم الإحباط، إلا أني عازم على المحاولة مرة أخرى."

ويقول "أدرك مخاطر ذلك، لكني ما زلت مصمما على عبور البحر المتوسط لرغبتي في الوصول إلى ألمانيا".

 ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين

ولا يعد مجدي الاستثناء الوحيد فهو واحد من مئات الآلاف من الأجانب معظمهم يعيشون في ليبيا في الوقت الراهن. وفيما يعبر بعضهم عن سعادته بالتواجد في ليبيا، فإن آخرين لا يزالون عازمين على السفر مجددا إلى أوروبا.

وبينما حالف مجدي بعض الحظ إذ حصل على وظيفة في ليبيا، فإن العديد من أقرانه ربما يتعرضون لسوء المعاملة حيث تقول الأمم المتحدة إنه يوجد حوالي 680 ألف مهاجر في ليبيا أي ما يشكل من 10٪ من إجمالي سكان البلاد.

ومازالت ليبيا تئن تحت وطأة انقسام وتناحر سياسي واقتتال داخلي منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي. وعلى وقع ذلك، باتت هذه الدولة في شمال أفريقيا  نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين واللاجئين بسبب قربها من السواحل اليونانية والإيطالية.

بعد تحطم حلمه بالهجرة إلى أوروبا، اضطر السوري علي مجدي إلى البقاء في ليبيا حيث وجد فرصة عمل

بعد تحطم حلمه بالهجرة إلى أوروبا، اضطر السوري علي مجدي إلى البقاء في ليبيا حيث وجد فرصة عمل

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، حاول أكثر من 56 ألف شخص الإبحار إلى إيطاليا نصفهم انطلاقا من ليبيا.

ورغم هاجس الخوف الذي يساوره إزاء القيام بالتوجه إلى أوروبا مجددا، إلا أن مجدي يعترف بأنه يخشى من خفر السواحل اليونانية، مضيفا "أنا قلق من إمكانية أن يمنعوني من الالتقاء بأسرتي. تصرفات خفر السواحل اليونانية مع المهاجرين الباحثين عن الأمان وحياة أفضل خاطئة تتسبب في كوارث".

وكان مجدي يشير في حديثه إلى كارثة غرق  قارب هجرة  غير شرعي بالقرب من اليونان في منتصف الشهر المنصرم حيث اتهم ناجون خفر السواحل اليوناني بالتسبب في انقلاب القارب أدريانا أثناء "محاولة فاشلة" لسحبه في عرض البحر.

ومع ذلك، لا يشارك جميع المهاجرين هذا الرأي ومن بينهم الباكستاني رضا سولان الذي كان يحلم في البداية في السفر إلى أوروبا بحثا عن فرصة عمل، لكنه في نهاية المطاف بات راضيا عن بقائه في ليبيا بعد أن ألقت السلطات الإيطالية القبض عليه وإعادته من حيث انطلقت رحلته.

ويقول خبراء إنه في الوقت الذي يتمكن فيه  مهاجرون ولاجئون  من سوريا وباكستان وبنغلاديش من السفر إلى ليبيا من سوريا على متن رحلات مدنية قبل محاولة شق طريقهم إلى أوروبا، فإن مهاجرين قادمين من دول أفريقية يجدون طريقهم إلى ليبيا عبر الحدود البرية.

وكان سولان قد دفع أكثر من ألفي يورو إلى عصابات تهريب المهاجرين في مدينة الزاوية التي تشهد نشاطا متزايدا لهذه العصابات.

وفي الوقت الراهن، قرر سولان البقاء في ليبيا بعد أن تمكن من الحصول على وظيفة في محل لبيع العصائر في مدينة مصراتة التي تقع على ساحل البحر المتوسط وتبعد حوالي 220 كيلومترا شرق طرابلس حيث تعد بمثابة الميناء التجاري للبلاد.

ويعود تفضيله البقاء في ليبيا إلى قدرته على توفير المال، قائلا في مقابلة مع DW "لن أفكر في  الهجرة  مرة أخرى أو المخاطرة بحياتي حيث قررت البقاء هنا والعمل في مصراتة لأنها واحدة من أكثر المدن أمانا في البلاد".

ويضيف "العيش في ليبيا يعد جيدا لأن كل شيء هنا بالمجان لا سيما الكهرباء والماء. لذا يمكنني توفير أموال أكثر من المبلغ الذي كان بإمكاني توفيره في أوروبا".

الطريق "الأكثر أمانا" إلى أوروبا

وأفادت  المنظمة الدولية للهجرة  إنه جرى إعادة قرابة 7300 مهاجر إلى ليبيا منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف يونيو/ حزيران الماضي، مشيرة إلى وفاة 662 وفقدان 368 شخصا خلال الفترة ذاتها.

وتستخدم عصابات تهريب المهاجرين هذه المعدلات للترويج بقدرتهم على تنظيم "رحلات آمنة" عبر البحر المتوسط إلى القارة الأوروبية.

قبل اسبوع، اعتقلت السلطات الليبية مائتي مهاجر غير نظامي بينهم 25 طفلا

قبل اسبوع، اعتقلت السلطات الليبية مائتي مهاجر غير نظامي بينهم 25 طفلا

وقد استطاعت DW التواصل مع أحد المهربين الذي استغل تطبيق "تيك توك" للإعلان عن نشاطه في تهريب المهاجرين إلى أوروبا حيث يزعم أنه استطاع تنظيم "أكثر الرحلات أمانا إلى أوروبا".

وفي مقابلة أجريت معه عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، قال المهرب، الذي تحدث شريطة عدم الإفصاح عن اسمه، أنه يمكنه تنظيم السفر بين طبرق والسواحل الإيطالية مقابل 2500 دولار لكل فرد، زاعما بأن الرحلات التي يقوم بها تتسم "بالأمان".

ويبدو أن هذا الادعاء شدد عليه مهرب آخر ، قائلا في مقابلة مع DW عبر تطبيق "واتس آب" إن الرحلات التي ينظمها إلى أوروبا تعد "الأكثر أمانا" في ليبيا.

من جانبه، كشف إسماعيل الذي كان يعمل كعنصر أمني في الحكومة الليبية، لكنه تحول في الوقت الراهن إلى أحد مهربي المهاجرين، عن الأسباب وراء هذه الادعاءات.

ويستخدم إسماعيل تطبيق تيك توك لإغراء المهاجرين فيما أقر في مقابلة مع DW بأن المقاطع المصورة التي يروج لها ليست واقعية ولا تعكس حقيقة ما يحل بالمهاجرين عند وصولهم إلى وجهتهم النهائية.

ويدفع المهاجرون ما بين 500 دولار و2000 دولار لمهربي المهاجرين على غرار إسماعيل مقابل  السفر إلى أوروبا  بحرا فيما يعتمد السعر على المخاطر إذ في حالة السفر على متن قارب مطاطي فإن سعر الرحلة يتراوح ما بين 50 و 200 للشخص الواحد وهو ما يشكل أكثر الرحلات خطورة.

وتنطوي الرحلات المرتفعة على تقديم رشاوي لعناصر حرس الحدود الليبيين لمساعدة المهاجرين في الاختفاء داخل سفن الشحن التجاري.

وفي محادثة مع DW، يقول إسماعيل إن "العمل شاق ومرهق، لكنه مربح للغاية أن أقوم في المتوسط برحلتين أسبوعيا".

طريق قانوني للهجرة؟

من جانبه، يقول أحد عناصر خفر السواحل في مدينة الزاوية، طلب عدم الكشف عن هويته، في مقابلة مع DW إنه في ظل أن عمليات تهريب المهاجرين  في ليبيا تدر مكاسب كبيرة، فإن الأمر يفتقر إلى أي طريقة لوقفه.

يواصل الاتحاد الأوروبي دعم خفر السواحل في ليبيا لمساعدتهم في التصدي للهجرة غير النظامية

يواصل الاتحاد الأوروبي دعم خفر السواحل في ليبيا لمساعدتهم في التصدي للهجرة غير النظامية

ويقول الخبراء إن السياسات الحالية لمراقبة طريق وسط البحر المتوسط غير فعالة وتؤدي إلى المزيد من الوفيات في عرض البحر فضلا عن أنها تسمح لعصابات تهريب البشر في ليبيا بارتكاب انتهاكات جسيمة.

وقد أفاد تحقيق أجرته الأمم المتحدة في أبريل/ نيسان الماضي بحدوث "انتهاكات حقوقية جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان ما يعزز الاعتقاد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية" بحق المهاجرين في ليبيا.

بدورها، تقول مروة محمد، رئيسة المناصرة والتوعية بمنظمة "محامون من أجل العدالة"، إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي  بذل المزيد من الجهد لمساعدة المهاجرين العالقين في ليبيا والآخرين الراغبين في الإبحار صوب السواحل الأوروبية.

وفي مقال رأي نشره المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين العام الماضي، تشير مروة محمد إلى أن منح المهاجرين في ليبيا مسارا قانونيا للهجرة لن يساعدهم فقط بما يحول دون حدوث وفيات وانتهاكات وإنما سيساعد الدول الأوروبية في تجاوز أزمة نقص العمالة.

وتشدد في المقال على أن "الالتزام بالاستجابة القائمة على الحقوق والتعاون المشترك في إطار سياسة الهجرة يعد أفضل طريقة لحماية المهاجرين واللاجئين من الجرائم الجسيمة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على طول طريق وسط البحر المتوسط".

وترى محمد أنّ لقيام بذلك من شأنه "أن يسهم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود المتمثلة في الاتجار بالبشر من خلال القضاء على طلبات الهجرة غير النظامية وإضعاف عصابات التهريب والاتجار بالبشر في نهاية المطاف."

 

إسلام الأطرش/ م. ع

ساعدت  في إعداد التقرير: كاثرين شاير

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


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