 من يكون وزير الخارجية السوري الجديد فيصل المقداد؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.11.2020

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أخبار

من يكون وزير الخارجية السوري الجديد فيصل المقداد؟

عين الرئيس السوري بشار الأسد نائب وزير الخارجية فيصل المقداد خلفاً لوزير الخارجية المُتوفى وليد المعلم والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك بشار الجعفري محل المقداد. أهم محطات حياتهما نجملها لكم في هذا التقرير.

فيصل المقداد، وزير الخارجية السوري الجديد خلفاً لوليد المعلم

فيصل المقداد، وزير الخارجية السوري الجديد خلفاً لوليد المعلم

قالت الرئاسة السورية على صفحتها على تطبيق "تلغرام" إن الرئيس بشار الأسد "أصدر ثلاثة مراسيم تقضي بتسمية الدكتور فيصل المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين، والدكتور بشار الجعفري نائباً لوزير الخارجية والمغتربين، ونقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتماده مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك".

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توفي نائب رئيس مجلس الوزراء السوري ,وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم فجر الإثنين عن عمر ناهز 79 عاماً، وفق ما أعلنت رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية، من دون أن تحددا سبب الوفاة.

يتواصل الجدل في ألمانيا بشأن ترحيل مرتكبي الجرائم إلى بلدانهم وذلك عقب حادثة الطعن في دريسدن بـ"دافع إسلامي متطرف" محتمل، والمشتبه به شاب سوري صاحب سوابق رُفض طلب لجوئه. مسؤول كبير بالخارجية الألمانية يحسم الجدل.

وتوفي المعلم فجر الاثنين الماضي عن عمر يناهز 79 عاماً بعد عقود قضاها في العمل الدبلوماسي.

أما فيصل المقداد (66 عاماً) المتحدر من قرية غصم في ريف درعا في جنوب البلاد، فقد التحق في عام 1994 بالسلك الدبلوماسي. وانضم في عام 1995 إلى الوفد السوري في الأمم المتحدة، قبل أن يعين في عام 2003 مندوباً دائماً لسوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وفي عام 2006، عاد إلى سوريا بعد تعيينه نائباً لوزير الخارجية. وعمل بشكل وثيق مع المعلم، وكان يرافقه في معظم اجتماعاته ومؤتمراته. ومع تدهور الحالة الصحية للمعلم، عقد المقداد بعض المؤتمرات الصحافية الخاصة بوزارة الخارجية.

وفي أيار/مايو 2013 خطف مسلحون في درعا والد المقداد، وكان في الـ84 من عمره وأفرج عنه لاحقاً في صفقة تبادل مع مسلحين معارضين.

ويقول أحد العاملين في وزارة الخارجية السورية لوكالة فرانس برس إن "المقداد هو خريج المدرسة ذاتها التي تخرّج منها وليد المعلم"، مشيراً إلى أن "كلاهما اشتركا في إدارة الملف اللبناني في أكثر اللحظات الحرجة للعلاقة بين البلدين" خصوصاً بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 2005 وتوجيه أصابع الاتهام الى دمشق. ووصفه بأنه "هادئ وقارئ من الدرجة الأولى"، كما "لديه علاقات ممتازة مع الإيرانيين والصينيين".

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والمقداد يحمل إجازة في الأدب من جامعة دمشق من عام 1978، كما حصل على دكتوراه في الأدب الإنكليزي من جامعة تشارلز في براغ عام 1993.

وماذا عن الجعفري؟

وسيتسلم بشار الجعفري مهام المقداد السابقة، على أن يتولى منصبه الجديد خلال شهرين، وفق مرسوم الرئاسة. ويشكل الجعفري أبرز وجوه الدبلوماسية السورية، إذ يعرف بدهائه الدبلوماسي وحنكته بعدما تمرس طويلاً في السلك الدبلوماسي منذ التحاقه في عام 1980 بوزارة الخارجية السورية. وشغل أول منصب له خارج البلاد في باريس كملحق دبلوماسي وتدرج في مناصب عدة حتى تعيينه منذ عام 2006، مندوباً دائماً لسوريا لدى الامم المتحدة في نيويورك.

وترأس الجعفري وفود الحكومة السورية إلى جولات المفاوضات مع المعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف كما إلى مفاوضات استانا التي ترعاها موسكو وطهران، حليفتا دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة.

وسيحل السفير بسام الصباغ، المندوب الدائم لسوريا لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، مكان الجعفري في نيويورك.

م.أ.م/ خ.س ( أ ف ب)

  • Syrien | Der Katzenmann von Aleppo (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

    مهمة إنقاذ عند مطلع الفجر

    خلال الأشهر القليلة الماضية، كان محمد علاء يشق طريقه بين الساعة الخامسة والسابعة صباحاً، من أجل إنقاذ القطط في أنقاض إدلب. ويقول علاء إنه في ساعات الصباح الأولى يُلقى عدد أقل من القنابل والقذائف. ويتعين على علاء التحرك بحذر شديد بين بقايا المنازل المُدمرة.

  • Syrien | Der Katzenmann von Aleppo (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

    عملية الإنقاذ الأولى في حلب

    عندما اندلعت الحرب في سوريا، كان علاء يعمل كسائق سيارة إسعاف في حلب. وفي طريقه إلى المنزل، كان يوزع الطعام على القطط الضالة. بعدها، بدأ في البحث عن القطط الحية في المناطق التي مزقتها الحرب ونقلها إلى المنزل. كما أن علاء كان يحصل عند الجزار على طعام يُعطيه لهذه القطط.

  • Syrien | Der Katzenmann von Aleppo (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

    صداقة مع القطط

    عندما كان علاء ما يزال مُتواجداً في حلب، ظهرت التقارير الأولى التي تتحدث عما يقوم به مع القطط. وحصل علاء على المساعدة من أصدقاء الحيوانات في أرجاء متفرقة حول العالم، وأصبح علاء يُعرف بـ "رجل القطط من حلب". وقال علاء في تصريح سابق لشبكة "بي بي سي" البريطانية "لأن الجميع رحلوا عن البلاد وبما في ذلك أصدقائي، فقد أصبحت القطط أصدقائي". وكان علاء قد افتتح مأوى الحيوانات الأول الخاص به في حلب.

  • Syrien | Der Katzenmann von Aleppo (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

    ملجأ في إدلب

    نهاية عام 2016، تعرض مأوى علاء للحيوانات إلى القصف، ليضطر علاء بعدها بوقت قصير إلى الهرب من قوات الرئيس بشار الأسد إلى إدلب ومعه 22 قطة. وفتح علاء في إدلب مرة ثانية مأوى للحيوانات، بيد أنه هذه المرة ضم أيضاً إلى جانب القطط الكلاب والقرود والأرانب.

  • Syrien | Der Katzenmann von Aleppo (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

    تعاطف مع جميع الكائنات الحية

    يقع مأوى علاء للحيوانات في شمال إدلب، حيث الوضع أكثر هدوءاً. وتتلقى الحيوانات هناك عناية طبية، فضلاً عن حصولها على الطعام. أما بعض هذه الحيوانات فتبقى، بينما البعض الآخر يختفي. ويقول علاء :"منذ صغري وأنا أحب القطط".

  • Syrien | Der Katzenmann von Aleppo (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

    حرب مستمرة في إدلب

    بعد أكثر من ثماني سنوات من الحرب وأكثر من 400 ألف قتيل، تُعد إدلب آخر أكبر معاقل المعارضة المسلحة في سوريا. وفي نهاية (أبريل/نيسان) بدأت قوات النظام إلى جانب حلفائه الروس هجوماً على إدلب. كما أنه يعيش في هذه المحافظة السورية ثلاثة ملايين شخص نصفهم فار من ويلات الحرب.

  • Syrien | Der Katzenmann von Aleppo (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

    مساعدة للأطفال والقطط

    يقول علاء إن أكبر الخاسرين في الحرب في سوريا هم الأطفال والحيوانات، مضيفاً "لهذا السبب سأستمر في مساعدتهم". إعداد: رحيل كلاين/ر.م


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