 من يكون الشيخ نواف الأحمد.. أمير الكويت الجديد؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.09.2020

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من يكون الشيخ نواف الأحمد.. أمير الكويت الجديد؟

يحكم آل الصباح الكويت منذ 250 عاما، وبعد إعلان وفاة الأمير الـ15 للبلاد الشيخ صباح، أعلن مجلس الوزراء الشيخ نواف الأحمد أميرا جديدا للبلاد. فمن هو الشيخ نواف الأحمد الذي يأتي في مرحلة حساسة تشوبها التوترات الإقليمية؟

الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي يخلف أخيه غير الشقيق الشيخ صباح على عرش الكويت

الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي يخلف أخيه غير الشقيق الشيخ صباح على عرش الكويت

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سوف يؤدي اليمين الدستورية غدا الأربعاء أمام مجلس الأمة.

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رغم حجمها وإمكانياتها المحدودة مقارنة بجيرانها، نجحت الكويت في أن تخلق لنفسها صورة إيجابية تحظى بالقبول والاحترام وتلعب دور الوسيط في أكثر من صراع. فكيف استطاعت أن تلعب هذا الدور في منطقة تعج بالأزمات والاستقطابات؟

توفي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الثلاثاء عن عمر 91 عاما، على ما أعلن الديوان الأميري في الكويت.

في دول الخليج يتعرض ملايين العاملين الأجانب والعرب للطرد والترحيل بسبب الركود الاقتصادي وتبعات كورونا. وفي مصر لوحدها شمل ذلك نحو نصف مليون عامل. ما هي أبرز المشاكل الناجمة عن ذلك، وهل يمكن مواجهات تحدياتها؟

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أعلن اليوم الثلاثاء (29 سبتمبر/ أيلول 2020) الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عاما) الأخ غير الشقيق للشيخ صباح الأحمد أميرا للبلاد عقب الإعلان عن وفاة الأمير الراحل.

ونعى المجلس في اجتماعه الاستثنائي الثلاثاء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما). وصرح وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح في بيان متلفز اليوم أن الكويت تعلن الحداد الرسمي 40 يوماً وإغلاق الدوائر الحكومية ثلاثة أيام.

وينص الدستور الكويتي على أن يعلن مجلس الوزراء ولي العهد أميرا للبلاد بعد وفاة الأمير الراحل، ثم يتولي بعدها الأمير الجديد اختيار ولي العهد وعرضه على مجلس الأمة لأداء اليمن الدستورية.

معلومات  مختصرة عن الأمير الجديد

ولد الشيخ نواف في العام 1937، وهو خامس أبناء الشيخ أحمد الجابر الصباح، الحاكم الراحل الذي قاد الكويت بين عامي 1921 و1950. وتابع دراسته الثانوية في الكويت، إلا أنّه لم يكمل دراساته العليا. وقد بدأ مسيرته المهنية قبل نحو نصف قرن حين عيّن حاكما لمحافظة حولي.

وتقلد الشيخ نواف عدة مناصب وزارية منها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والدفاع والداخلية حتى ما بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي عام 1991 وظل الشيخ نواف بعيدا عن المناصب الوزارية عقب تحرير الكويت لحوالي 10 سنوات.

ويحظى الشيخ نواف الأحمد بتقدير واسع في الكويت داخل الأسرة الحاكمة وفي الأوساط السياسية والشعبية.  وفي عام 1994 عين نائبا لرئيس الحرس الوطني الكويتي لفترة استمرت حتى تموز/يوليو 2003.

وفي 2003 عُيّن النائب الأول لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية. وظل يشغل هذا المنصب حتى تعيينه وليا للعهد في السابع من شباط/فبراير 2006.

ويتسلم الشيخ نواف سدة الحكم في مرحلة حساسة تشوبها التوترات الإقليمية بين السعودية وإيران، وفي خضم أزمة دبلوماسية مع قطر التي قطعت السعودية والإمارات والبحرين العلاقات معها في 2017.

ومن المتوقع أن يواصل الشيخ نواف سياسة سلفه القائمة على الوساطة بين الأفرقاء المتنازعين، إذ إن الكويت تجنّبت الانخراط في النزاعات الاقليمية وبقيت تدعو لحلها سلميا.

إ.ع/ ص.ش (د ب أ، أ ف ب)

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