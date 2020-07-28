من يكذب أكثر الرجل أم المرأة؟ .. أشهر كذبات آدم وحواء

في دراسة حول الميل إلى الكذب، أو تحوير الحقيقية، خلصت دراسة إلى أن الرجال يكذبون ضعف النساء، كما أن واحدا من بين كل عشرة رجال يعتقد أنه يجيد الكذب. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل " البريطانية التي نشرت الدراسة فإن الرجال يكذبون مرة كل أربعة أيام، في حين تكذب السيدات مرة كل ثمانية أيام.

وأوضحت الدراسة أن تسعة من بين 10 أشخاص يعتقدون أنهم يمكنهم كشف الكذب، حيث يعتبر الهروب من التواصل بالعين أكبر وسيلة تفضح الكذب بنسبة 64 بالمئة، يليه تأخر الردود بنسبة 50 بالمئة.

الكذب ووخز الضمير

وتأتي هذه الدراسة تأكيدا لدراسة بريطانية سابقة قالت إن الرجال يكذبون بمعدل 1092مرة بالسنة في حين تكذب النساء 728 كذبة سنويا، وشملت الدراسة 3000 رجلا وامرأة. وبينت الدراسة أن من أكثر الكذبات التي يستخدمها الرجل كانت " لا، لم أشرب الكثير من الكحول"، في حين كانت لدى المرأة " نعم .. كل شيء على ما يرام".

وأظهرت الدراسة أن الرجال والنساء يلجؤون في الغالب إلى الكذب وذلك من أجل تجنب المشاعر السلبية من الشخص الآخر، وأن هذا الهدف يدفع الشخص للجوء إلى الكذب وذلك من أجل تجنب وخز الضمير لاحقا. وفيما بينت الدراسة أن 82 من النساء شعرن بوخز الضمير بعد لجؤهن إلى الكذب، أكد في المقابل 70 بالمئة من الرجال عن شعورهم بتأنيب الضمير، من جراء ذلك.

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أشهر الكذبات لدى الرجال والنساء

ووفقا لصحيفة بيلد الألمانية فإن أكثر الكذبات تكرارا لدى الرجال كانت كما يلي:

هذا الأمر لم أبح به لأية إمرأة أخرى.

يتوجب علي العمل مطولا هذا اليوم.

هذه المرأة ليست النوع الذي أفضله.

لا أستطيع الذهاب لزيارة عائلتك (للزوجة أو الصديقة) .. يتوجب علي العمل.

لا يوجد لدي أي تواصل مع صديقتي السابقة.

من جهة أخرى أكدت دراسة أخرى أجرتها صحيفة "باديشة تسايتونغ" أن أشهر الكذبات لدى النساء كانت كما يلي

لا، أنا لست غاضبة منك

الإحساس الذي يتملكني وأنا معك هو الأفضل على الإطلاق.

سأكون جاهزة بعد دقائق.

أعتقد أن والدتك إنسانة لطيفة.

لا أعرف ماذا أختار؟

الكاتب: علاء جمعة / ع.أ.ج