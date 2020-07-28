 من يحق له إجراء فحص كورونا في مطارات ألمانيا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 18.08.2020

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سياسة واقتصاد

من يحق له إجراء فحص كورونا في مطارات ألمانيا؟

في ولاية بافاريا تبحث السلطات عن مصابين عادوا من العطلة إلى ألمانيا. وفي مطار برلين أُجبر مركز التجارب على الإغلاق لوقت وجيز، بسبب شجار مع رجل أصر على إجراء فحص كورونا. فما هي شروط الفحص في مطارات ألمانيا؟

Deutschland Corona-Testzentrum am Hamburger Flughafen (picture-alliance/dpa/D. Bockwoldt)

الرجل الذي كان ينوي وعائلته الخضوع الأحد في مطار تيغل ببرلين لاختبار فيروس كورونا لم يكن من السهل تهدئته. فموظفو مركز التجارب رفضوا أخذ عينة بعدما علموا أن العائلة رجعت قبل تسعة أيام من تركيا إلى برلين. فإجراءات الفحص في المطارات، مخصصة فقط للعائدين من السفر توا إلى المانيا. ويبدو أن الرجل أصر على إجراء الاختبار، فحصلت مشاجرة وكان مركز الفحص مرغما على وقف عمله ثلاث ساعات قبل الموعد المحدد بالرغم من أن بعض الرحلات كانت تصل من مناطق الإجازة إلى برلين.

مختارات

ذكرت مصادر إعلامية ألمانية أن معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات تراجع عن توقعات بشأن إمكانية التوصل للقاح ضد كورونا في خريف هذا العام. وحسب هذه المصادر فإن التقدير المشار إليه كان يتعلق بدراسة قديمة للمعهد الألماني.

ظل انتشار فيروس كورونا المستجد لغزا يحير العلماء لما له من آثار دمار باتت معالمها واضحة على الصحة والحياة العامة وشكلت تحديا للعالم برمته. الآن علماء أمريكيون يؤكدون أن فيروس كورونا ينتقل عبر الهباء الجوي "الإيروسول".

بدءا من الأسبوع المقبل سيكون على المسافرين العائدين إلى ألمانيا من دول تعتبر "بؤرا خطرة" لكورونا إجراء اختبار للفيروس. وزير الصحة الألماني ينس شبان أمر بإجراء هذه الاختبارات الإلزامية على أن تكون مجانية.

عمل روتيني بأمان مرتفع

وفي اليوم التالي بعد الواقعة تعم في مطار تيغل حركة عمل عادية. وفي موقف للسيارات تحت الشمس الحارقة يقف في طابور مسافرون مجبرون على إجراء الاختبار أو جاؤوا طواعية. وخيمة مؤقتة تمنح فرصة الاحتماء من الشمس. والمثير للانتباه هو وجود موظفي مراقبة يجيبون في لطف على أسئلة. وسيارة لخدمة المراقبة تقوم بدوريات في موقف السيارات، ويبدو أن التدابير الأمنية تم تشديدها بعد حادثة الأحد المنصرم. وبحقائب كثيرة يقف أيضا أفينوعام شاليم وزوجته اليزابيت روخاو شاليم اللذان يأتيان من بؤرة نيويورك وتعرفا قبلها هاتفيا لدى مطار تيغل على سير الاختبار. وحصلا عند الدخول على ورقة بها رمز رقمي. ولربع ساعة يختفيان في بناية تابعة للمطار حيث تاخذ عينة من الفم والحلق. والزوجان خضعا أيضا للاختبار على الجانب الأمريكي والنتيجة كانت سلبية.

تطبيق تحذيري من كورونا في مطار تيغل ببرلين

تطبيق تحذيري من كورونا في مطار تيغل ببرلين

عطل في الاختبارات الالزامية في بافاريا

قبل عشرة أيام أمر وزير الصحة الألماني، ينس شبان بأن يخضع المسافرون العائدون من مناطق الخطر إلى المانيا للاختبار على الفيروس. وقائمة البلدان التي يصنفها معهد روبرت كوخ كمناطق خطر كورونا تتغير باستمرار. وفي الغالب ما يُفاجئ المصطافون بتلقي خبر أن بلد عطلتهم منطقة خطر وسط أيام العطلة. ومن الممكن أن يخضع المسافرون لاختبار في بلد عطلتهم لا يتجاوز 48 ساعة أو أن يخضعوا للاختبار لدى عودتهم إلى المانيا وفي أحسن الأحوال مباشرة في المطار أو في غضون ثلاثة أيام عند طبيب العائلة.

وغالبية المسافرين تختار على ما يبدو إمكانية الاختبار في المطار. ومنذ إعلان الاختبار الالزامي تم اختبار نحو 48.400 سائح مثلا في ولاية شمال الراين وستفاليا بينهم 960 بنتيجة ايجابية. وفي بافاريا تم اختبار نحو 123.000 شخص بينهم 1730 مصابون، كما حصلت أخطاء، إذ أن بعض السياح المصابين تركوا عند عودتهم إلى المانيا فقط أسماءهم وتاريخ الولادة دون العناوين. وتفيد تقارير إعلامية أن الأشخاص المعنيين تبحث عنهم الشرطة.

هل وجب على السياح دفع فاتورة الاختبارات؟

واشتعل الآن الجدل حول ما إذا وجب إلى حد الآن إجراء الاختبارات مجانيا أو يجب على السياح المساهمة في تكلفتها. فعمدة برلين الحاكم ميشاييل مولر قال لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" إن "العائدين من الإجازة من مناطق الخطر وجب عليهم المساهمة في تكاليف اختبارات كورونا". لكن وزير الصحة شبان ينظر بشكل مختلف للأمر وقال "يجب على الاختبارات أن تبقى مجانية". وهنا يظهر قلق الحكومة الألمانية من أن العائدين من الإجازة يتسببون في ارتفاع أعداد الإصابات. وحاليا تمول شركات التأمين الصحي الاختبارات من مدخراتها، لكن الحكومة تقوم بتعويضها. وفي مطار تيغل يكون الجواب واضحا من أفينوعام شاليم الذي قال:" ليست فكرة جيدة، فعرض المجانية يجب أن يبقى".

رئيس وزراء بفاريا، ماركوس زودر ووزيرة الصحة في الولاية يعقدان مؤتمرا صحفيا بسبب العطل في تسجيل المصابين

رئيس وزراء بفاريا، ماركوس زودر ووزيرة الصحة في الولاية يعقدان مؤتمرا صحفيا بسبب العطل في تسجيل المصابين

اسبانيا منطقة خطر ـ فقط جزر الكناري لا

وقضية الاختبارات الالزامية تكتسي أهمية بالغة من خلال قرار الحكومة الألمانية التي وسعت تحذير السفر على جميع أراضي اسبانيا بما في ذلك جزيرة مايوركا المحببة لدى الألمان بعدما كان ساريا على بعض المناطق فقط. وتحذير السفر هذا يستثني جزر الكناري. وهذا التحذير لا يعني حظرا على السفر. ومن يعود الآن من اسبانيا وجب عليه الخضوع للاختبار ما يرفع حالة الضغط على مراكز الاختبار في المطارات الألمانية.

ينس توراو/ م.أ.م

  • Deutscher Zukunftspreis 2018 | Team 2 | Schutz bei fehlendem Immunsystem (Deutscher Zukunftspreis/A. Pudenz)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    "يخبو سريعاً"

    خلصت دراسات أولية أجريت في الصين وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد يطورون أجساماً وقائية مضادة للفيروس كجزء من النظام الدفاعي لجهاز المناعة في الجسم، لكن يبدو أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى لبضعة أشهر فقط. دانييل ألتمان، أستاذ علم المناعة من جامعة (إمبريال كوليدج لندن) قال إن "تأثيرها (الأجسام الوقائية المطورة ذاتياً) في الغالب يخبو سريعاً".

  • Symbolfoto Impfstoff (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    خياران أمام مطوري اللقاح

    يقول الخبراء إن الضعف السريع للمناعة يثير مشكلات كبرى أمام مطوري اللقاحات، وأمام سلطات الصحة العامة كذلك ممن يسعون لنشر تلك اللقاحات لحماية رعاياهم من موجات تفشي الوباء في المستقبل. وقال ستيفن جريفين، أستاذ الطب المساعد في جامعة ليدز: "لكي تكون اللقاحات فعالة في الحقيقة، فإن هناك خيارين: إما الحاجة لتطوير حماية أكثر قوة وأطول أمداً ... أو أن يجري الحصول على اللقاح بانتظام".

  • Corona Impfstoff wird gestestet. (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    سباق عالمي

    تسعى أكثر من 100 شركة وفريق بحثي لتطوير لقاحات، ومن بينها 17 لقاحاً على الأقل تجري تجربتها حالياً على البشر. وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية الثلاثاء (15 تموز/يوليو 2020) أنّ التجارب السريرية ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو. وبذلك تكون "موديرنا" أول شركة تبلغ هذه المرحلة. وأعلنت روسيا أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي اختُبر على البشر على أن تُنجز بالكامل بنهاية تموز/يوليو.

  • Symbolbild Bluttest Antikörpertest Test Coronavirus (Imago Images)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعتان "أفضل" من واحدة

    وفي تجارب قبل السريرية على الخنازير لرصد تأثير لقاح طورته شركة صناعة الأدوية (أسترازينيكا) لعلاج كوفيد-19، ويعرف باسم (إيه.زد.دي 1222)، تبين أن جرعتين من اللقاح أسهمتا في استجابة الأجسام المضادة بشكل أفضل من جرعة واحدة. لكن وحتى الآن ليس هناك بيانات سجلتها أي تجارب للقاحات على البشر تظهر ما إذا ما كانت أي استجابة مناعية للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة الأمد بالقدر الكافي.

  • Bosch entwickelt Corona-Schnelltest (picture-alliance/dpa/Bosch)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    ضغط الزمن

    قال جيفري أرنولد، الأستاذ الزائر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أكسفورد البريطانية والخبير السابق في سانوفي باستور، إن التطوير والاختبار السريع جداً للقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا يجريان منذ ستة أشهر فقط وهي مدة غير طويلة بما يكفي لإظهار المدة الزمنية التي ربما توفرها اللقاحات. ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و 18شهراً من بداية التطوير.

  • Symbolbild | Welt Bevölkerung (Imago-Images/Ikon Images/J. Ziewe)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعات معززة

    قال جريفين أرنولد إن أحد الأساليب قد يكون أنه عندما يتم تطوير تلك اللقاحات، فإنه يجب على السلطات أن تفكر في الحصول على جرعات معززة لملايين الأشخاص على فترات منتظمة أو حتى الجمع بين نوعين أو أكثر من اللقاحات لكل شخص للحصول على أفضل حماية ممكنة. غير أن ذلك ربما يمثل تحدياً كبيراً على المستوى العملي. وقال "إعطاء العالم كله جرعة واحدة من اللقاح شيء... وإعطاؤهم جرعات متعددة هو شيء آخر تماماً".


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