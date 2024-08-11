من هو عباس عراقجي المرشح لمنصب وزير خارجية إيران؟

اختار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عباس عراقجي لتولي منصب وزير الخارجية، في انتظار موافقة البرلمان. يعتبر عراقجي من الدبلوماسيين المخضرمين في إيران، وقد لعب دورًا بارزًا في المحادثات النووية بين إيران والدول الغربية.

عين الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان اليوم الأحد (11 أغسطس/ آب) الدبلوماسي المخضرم والمفاوض النووي السابق، عباس عراقجي، في منصب وزير الخارجية. و من المقرر أن تبدأ اللجان البرلمانية في مراجعة خطط الوزراء المقترحين اعتبارًا من صباح الغد وحتى نهاية الأسبوع المقبل، ويتطلب الأمرموافقة البرلمان لتثبيت حكومة بزشكيان المقترحة.

من هو عباس عراقجي؟

يُعد عباس عراقجي دبلوماسيًا برغماتيًا محنكًا، حيث شغل منصب كبير المفاوضين في المحادثات النووية بين طهران والقوى العالمية من عام 2013 إلى عام 2021. كما عراقجي خدم كدبلوماسي بارز في منصب سفير إيران لدى اليابان وفنلندا. تولى منصب نائب وزير الخارجية لشؤون آسيا والمحيط الهادئ لمدة عامين، قبل أن يصبح المتحدث باسم الوزارة لفترة وجيزة في عام 2013.

في عهد وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، كان عراقجي ثاني أكثر المسؤولين نفوذًا في وزارة الخارجية، حيث شغل عدة مناصب رفيعة مثل نائب الوزير للشؤون القانونية والدولية ونائب الوزير للشؤون السياسية. عراقجي حاصل على درجة الدكتوراه في الفكر السياسي من جامعة كنت، مما يعكس خلفيته الأكاديمية الرفيعة وقدرته على التعامل مع القضايا الدولية المعقدة.

وقاد الجانب الإيراني، خلال المفاوضات في فيينا، التي أسفرت عن توقيعطهران والقوى الدولية الست اتفاقا في عام 2015، وضع قيودا واسعة على البرنامج النووي لإيران، مقابل تخفيف العقوبات.

وكان الرئيس الإيراني قد عين في وقت سابق اليوم الأحد، محسن باك نجاد، وزيرا جديدا للنفط، حسب قناة "العالم الإيرانية".

وأضافت القناة الإيرانية أن بزشكيان قدم قائمة الوزراء المقترحين لتولي الحقائب الوزارية إلى الهيئة الرئاسية لمجلس الشوري الإسلامي للتصويت على منح الثقة.

وإيران عضو بارز في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وتنتج أكثر من ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا، حسب بيانات صادرة عن وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية قد ذكرت أمس السبت أن الرئيس الإيراني المنتخب حديثا أبقى على محمد إسلامي (67 عاما) فى منصبه رئيسا لمنظمة الطاقة الذرية في البلاد.

ع.أ.ج/ م س (د ب أ، رويترز)