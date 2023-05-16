من هو المدرب الألماني الجديد لفريق الرجاء البيضاوي؟

أعلن نادي الرجاء الرياضي المغربي عن توقيع عقد مع المدرب الألماني جوزيف زينباور (53 عاما) أمس الخميس (الثامن من حزيران/ يونيو 2023)، ليتولى تدريب فريق كرة القدم في النادي، بعد فسخ عقد المدرب التونسي المنذر الكبير. ولم يعلن النادي عن تفاصيل العقد ومدته.

ولد زينباور في شواندورف جنوب ألمانيا، ولعب لعدة فرق في ألمانيا كان أبرزها فريق ماينز. ومن ثم بدأ مشواره التدريبي ودرب عدة فرق قبل أن يتولى تدريب الفريق الثاني في هامبورغ، ومن ثم في سبتمبر 2014 تولى تدريب الفريق الأول في هامبورغ خلفا لميركو سلومكا. وفي إجمالي 23 مباراة خاضها كمدرب في البونديسليغا، جمع 24 نقطة، ولكن تم عزله من منصبه في آذار/مارس 2015 بعد حصوله على نقطتين فقط من ست مباريات، بما في ذلك الخسارة أمام بايرن 0-8 في بايرن، حسب موقع "تي أونلاين" الألماني.

نجاحات في جنوب إفريقيا

في سبتمبر 2015، تولى زينباور منصبه التدريبي التالي. هذه المرة انجذب إلى نادي سانت غالن في سويسرا. مكث هناك حتى أيار/مايو 2017، لكنه لم ينجح مرة أخرى. وتم انهاء عقده بعد سلسلة هزائم.

ومن ثم انتقل لتدريب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي من كانون الأول/ديسمبر 2019 إلى آب/أغسطس 2021، واحتل المدرب المركز الثالث مع فريقه مرتين وفاز أيضًا بمسابقة كأس MTN 8K لعام 2020. ورغم النجاحات، غادر النادي في عام 2021. أوضح زينباور نهاية الفترة التي قضاها في جنوب إفريقيا لموقع "Sport1": "كان ذلك بشكل أساسي لأسباب عائلية. من المعروف أن ابني تعرض لحادث مروري خطير، لذلك أريد فقط أن أكون معه ومع عائلتي أكثر".

وفي تموز/يوليو 2022 تولى تدريب فريق لوكوموتيف موسكو، بعد استقالة المدرب الألماني ماركوس غيسدول من منصبه بسبب غزو روسيا لأوكرانيا. لكن مهمة زينباور لم تدم طويلا في روسيا، واقيل في تشرين الأول/أكتوبر 2022. وفاز زينباور مع فريقه في اثنتين فقط من اثنتي عشرة مباراة في الدوري الروسي. كان هناك أيضا ثلاث تعادلات وسبع هزائم، وخسر جميع المباريات الخمس الأخيرة، وآخرها بهزيمة 4-0 أمام فريق سوشي.

نتائج متواضعة في أوروبا ونجاحات في أفريقيا

"فيراري-جو".. رجل أعمال ناجح

وذكر موقع "تي أونلاين" الألماني، أن كرة القدم لم تكن دائمًا محور حياة زينباور. وفي سن الـ22، أسس شركة استشارات مالية بينما كان لا يزال لاعباً. وحصل على عدة ملايين من عمله واشترى سيارة فيراري في سن 24. لهذا السبب أطلق عليه زملاؤه اسم " فيراري-جو".

في عام 2016، أوضح زينباور في مقابلة مع صحيفة "ب ز بازيل" أنه أوقف ذلك العمل وقال:" لم أعمل كرجل أعمال منذ ثماني سنوات. أنا فقط مالك مجموعة Zinnbauer"، حسب ما نقل عنه موقع "تي أونلاين" الألماني.

في هذا السياق، كان من المهم أيضًا لزينباور أن يوضح الشائعات آنذاك التي تحدثت عن أنه يلعب ويدرب مجانًا، وأضاف: "كان لدي دائمًا عقود مدفوعة الأجر، كلاعب وكمدرب. وبالتأكيد ليس بحجم الدخل الذي كنت أحصل عليه كرائد أعمال. لكنني كنت دائمًا عنصرًا مهمًا في ميزانية الأندية".

الرجاء فسخ عقد المدرب التونسي المنذر الكبير

يذكر أن نادي الرجاء البيضاوي المغربي قد فسخ عقده مع المدرب التونسي المنذر الكبير بسبب الغياب عن التدريبات. وأصدر الفريق المغربي بيانا في وقت متأخر من مساء الأربعاء أشار فيه الى قرار الإقالة بسبب تغيب الكبير عن تدريبات الفريق في الفترة بين 29 أيار/مايو والخامس من حزيران/يونيو.

وكان النادي أعلن في وقت سابق منح فترة راحة للكبير بسبب المرض ودخوله إحدى المصحات للعلاج وتكليف مساعده التونسي خالد المولهي بالإشراف مؤقتا على التدريبات.

ونفى الكبير من جهته تخليه عن مهامه أو تغيبه من دون مبرر. وذكر في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ردا على بيان إدارة الرجاء "أنا اليوم في عطلة مرضية بشهادة طبيب النادي وبتوصية من الأطباء المباشرين الذين اختارهم مسؤولو الرجاء مشكورين عندما دخلت المصحة منذ أيام".

بدأ الكبير مهامه مع الفريق المغربي في أيلول / سبتمبر 2022 وقاده الى نصف نهائي دوري أبطال افريقيا قبل الخسارة أمام الأهلي المصري. ويحتل الرجاء المركز السادس في الدوري المغربي برصيد 36 نقطة متخلفا بـ21 نقطة عن المتصدر الجيش الملكي.

وتبقى للرجاء الرياضي بطولة محلية واحدة ينافس على لقبها هذا الموسم، وهي بطولة كأس العرش، حيث سيواجه في نصف نهائي المنافسة، غريمه التقليدي الوداد الرياضي.

ز.أ.ب/ (DW، د ب أ)