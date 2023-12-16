من هو أمير الكويت الجديد مشعل أحمد الصباح وما أولوياته؟

بعد توليه أعلى هرم السلطة في الكويت إثر وفاة أخيه نواف الأحمد الصباح، تبرز التساؤلات عمن يكون الشيخ مشعل الأحمد الصباح وأولوياته السياسية؟

أعلنت الكويت تولي الشيخ مشعل الأحمد الصباح مقاليد الحكم أميرا جديدا للبلاد خلفا لأخيه الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي توفي اليوم السبت (16 ديسمبر/كانون الأول 2023) عن عمر ناهز 86 عاما.

وأمضى الشيخ مشعل الأحمد، البالغ من العمر 83 عاما، معظم حياته العملية في بناء أجهزة الأمن والدفاع في الدولة الخليجية، قبل أن يصبح قبل ثلاث سنوات وليا للعهد.

وزاد تسليط الأضواء على الشيخ مشعل عندما تم تسليمه معظم مهام الأمير الشيخ نواف الأحمد بعد مرضه في نوفمبر/تشرين الثاني 2021. ومع توليه مقاليد الإمارة، أصبح الشيخ مشعل ثالث أمير للكويت خلال ما يزيد قليلا على ثلاث سنوات.

وحتى عام 2020 كان يشغل هذا المنصب لمدة 14 عاما الشيخ صباح الأحمد، وهو شخصية برزت في العالم العربي باعتباره من قاد جهود إخراج الكويت من عثرتها بعد الغزو العراقي عام 1990.

ماذا عن السياسية الخارجية؟

ومع توليه قيادة الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، من المتوقع أن يُبقي الشيخ مشعل على السياسات الخارجية الكويتية الرئيسية ومنها دعم وحدة دول الخليج العربية والتحالفات الغربية والعلاقات الجيدة مع الرياض، وهي علاقة ينظر إليها على أنها ذات أولوية قصوى بالنسبة له.

وربما يتطلع الشيخ مشعل أيضا إلى توسيع العلاقات مع الصين التي تسعى للعب دور أكبر في المنطقة، وخصوصا بعد أن رعت بكين اتفاقا لتطبيع العلاقات بين إيران والسعودية في مارس/آذار.

ووقع الشيخ مشعل عدة اتفاقات اقتصادية خلال زيارة للصين في سبتمبر/أيلول الماضي عندما حضر حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية.

وقال مصدر كويتي إن الشيخ مشعل "يرغب في الاستقرار ويؤكد أهمية علاقة الكويت مع السعودية بشكل خاص"، مضيفا أن أمير الكويت الجديد قلق إزاء الوضع في المنطقة واندلاع الحروب فيها.

ووصف دبلوماسي غربي الشيخ مشعل بأنه يستيقظ مبكرا وله أسلوب عمل منهجي. وقال الدبلوماسي "إنه يهتم بالتفاصيل، وأحيانا بالتفاصيل الصغيرة جدا". وأضاف أنه بينما كان الشيخ صباح أقرب إلى العمل الدبلوماسي، فإن الشيخ مشعل أقرب إلى الجيش.

من هو أمير الكويت الجديد؟

وكان الشيخ مشعل نائبا لرئيس الحرس الوطني من عام 2004 إلى 2020 ورئيسا لجهاز أمن الدولة لمدة 13 عاما بعد انضمامه إلى وزارة الداخلية في الستينيات. ويقول الخبراء إن عدة مناصب عليا عُرضت عليه في الماضي لكنه رفضها. والتحق بكلية هندون البريطانية للشرطة، وكان له الفضل في المساعدة في إصلاح الحرس الوطني.

والشيخ مشعل هو الابن السابع للحاكم الأسبق أحمد الجابر وأخ لثلاثة حكام سابقين هم الشيخ جابر الأحمد والشيخ صباح الأحمد والشيخ نواف الأحمد. وهو متزوج وله خمسة أبناء وسبع بنات.

ويعتقد البعض أنه قد يتحرك نحو مزيد من المواءمة بين الكويت والرياض. وكانت اتصالاته الأولى بعد توليه مهام الشيخ نواف مع العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، وكانت زيارته الخارجية الأولى إلى السعودية التي زارها أكثر من أي دولة أخرى.

وبعدما أصبح أميرا للبلاد، سيتعين عليه أن يتعامل مع التوتر طويل الأمد بين الأسرة الحاكمة ومعارضيها في البرلمان المنقسم على الدوام. ويقول منتقدون إن هذا الانقسام أعاق الإصلاح المالي والاقتصادي في البلاد.

ديمقراطية عريقة

ويتمتع مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) بنفوذ أكبر من الهيئات المماثلة في دول الخليج الأخرى. وأدت الأزمة السياسية التي استمرت بين الحكومة والبرلمان على مدى عقود إلى إجراء تعديلات وزارية وحل البرلمان عدة مرات.

وشهد العامان الأولان من حكم الشيخ نواف اضطرابات سياسية عصفت بعدة حكومات. وخلال فترة حكمه التي زادت على ثلاث سنوات تم تشكيل ثماني حكومات وإجراء انتخابات برلمانية ثلاث مرات.

وتدخل الشيخ مشعل في عام 2022 في خلاف طويل بين الحكومة والبرلمان، وحل البرلمان وأصدر مرسوما بإجراء انتخابات جديدة وعين رئيسا جديدا للوزراء، هو الشيخ أحمد نواف الصباح نجل أمير الكويت الراحل.

كما أعلن في الوقت نفسه أنه لا ينوي التدخل في الانتخابات أو اختيار رئيس البرلمان، حيث لقي هذا الإعلان ترحيبا واسعا من المعارضة. كما تعهد بالالتزام بالدستور وعدم تعديله أو تنقيحه أو تعليقه، وذلك في خطاب ألقاه نيابة عن الأمير في يونيو/حزيران 2022 واعتبره برلمانيون ومحللون خطابا تاريخيا.

ورغم أن انتخابات 2022 أبطلتها المحكمة الدستورية في مارس/آذار 2023، فإن الانتخابات اللاحقة التي عقدت في يونيو/حزيران الماضي فاز بها غالبية من النواب الذين يطلقون على أنفسهم "إصلاحيين" وأدت إلى توافق نادر بين البرلمان والحكومة، ولا يزال هذا التوافق مستمرا.

خ.س/أ.ح (رويترز)