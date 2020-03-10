 من هم أغلى سبعة لاعبين في العالم تحت 21 عاماً؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 28.03.2020

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رياضة

من هم أغلى سبعة لاعبين في العالم تحت 21 عاماً؟

يبدو أن المستقبل في كرة القدم سيكون حليفاً لبايرن وريال مدريد و بوروسيا دورتموند. إذ تحظى هذه الأندية بلاعبين تحت 21 عاماً ويعتلون قائمة أغلى اللاعبين في العالم في هذه الفئة.

كلاسيكو بين الريال وبرشلونة

جونيور يسجل هدفا في مرمى برشلونة

أجرى مرصد CIES لكرة القدم (International Centre for Sports Studies  المركز الدولي للدراسات الرياضية) دراسة حول القيمة السوقية لأفضل 50 لاعب كرة قدم، الذين ولدوا في عام 2000 ويلعبون في أفضل 5 بطولات دوري في أوروبا بحسب قيمتهم السوقية .

لكن كيف تم تحديد القيمة السوقية لهؤلاء اللاعبين؟ تتناول دراسة مرصد CIES ثمانية عوامل لها تأثير حاسم على القيمة السوقية للاعب منها ثلاثة عوامل خارج تأثير اللاعب نفسه وهي المستوى الاقتصادي والرياضي للنادي الذي يلعب فيه اللاعب

كما أضاف المرصد في تقييمه السياق الزمني الذي تحدث فيه عملية الانتقالات للاعبين بين الأندية، كما اخذ في الاعتبار التطور التاريخي لتقييم أسعار اللاعبين إلى جانب التضخم.

المركز السابع:

الإسباني فيران توريس لاعب نادي فالنسيا وهو من مواليد عام 2000 ويلعب في مركز المهاجم ولديه عقد مع النادي حتى عام 2021. تبلغ قيمة اللاعب السوقية 55.2 مليون يورو

المركز السادس:

البريطاني كالوم هودسون أودوي لاعب نادي شيلسي وهو من مواليد عام 2000 ويلعب في مركز المهاجم ولديه عقد حتى عام 2024 وتبلغ قيمته السوقية 72,3 مليون يورو

مختارات

أنهى فريق بايرن ميونيخ مرحلة ذهاب مباريات الدوري الألماني (بوندسليغا) في المركز الثاني. ويسعى الفريق البافاري إلى تقليص فارق 6 نقاط الذي يفصله عن المتصدر بوروسيا دورتموند في ظل تكهنات بخصوص ضم النادي للاعبين جدد. (18.01.2019)

لا يمانع نجم ليفربول السابق دون هاتشيسون في قيام الفريق بعقد صفقة تبادلية مع بوروسيا دورتموند، يحصل من خلالها الفريق الألماني، على محمد صلاح. وقد وجه هاتشيسون انتقادات لاذعة لطريقة لعب صلاح. (21.03.2020)

أشعل نجم يحمل قميص بوروسيا دورتموند التكهنات من جديد حول مستقبله الكروي. نجم الفريق الأصفر ترك الباب مفتوحاً أمام الفرق الراغبة في الحصول على خدماته، في ظل توقعات بدخول أكثر من فريق أوروبي كبير على الخط. (19.09.2019)

بعدما سجل إيرلينغ هالاند ثمانية أهداف لريد بول زالسبورغ النمساوي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وحقق انطلاقة مذهلة في مشواره مع دورتموند في البوندسليغا، يواصل النجم النرويجي تألقه بثنائية جديدة في دوري الأبطال. (19.02.2020)

المركز الخامس:

البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد. ولديه عقد مع النادي حتى عام 2025 . تبلغ قيمته السوقية 73,9 مليون يورو

المركز الرابع:

البرازيلي رودريغو سيلفا دو غويس لاعب ريال مدريد وهو من مواليد عام 2001 ولديه تعاقد مع النادي حتى عام 2025. تبلغ قيمته السوقية 88.9 مليون يورو

المركز الثالث:

الكندي ألفونسو ديفيز وهو من مواليد عام 2000 ويلعب في مركز المدافع. لديه تعاقد مع النادي حتى عام 2023 وتبلغ قيمته السوقية 92.5 مليون يورو

 المركز الثاني

النرويغي إيرلينغ هالاند لاعب بوروسيا دورتموند ، وهو من مواليد 2000 ، ويلعب في مركز المهاجم ، ولديه تعاقد مع النادي حتى عام 2024. تبلغ قيمة اللاعب السوقية 101 مليون يورو.

المركز الأول

الانجليزي جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند ، من مواليد 2000 ، ويلعب في مركز المهاجم ، ولديه عقد حتى عام 2022. تبلغ قيمته السوقية 198.5 مليون يورو.

ع.ح/إ.ع

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    بعدما طلب من نادي هامبورغ قبل وقت قصير من نهاية الموسم، عدم ترشيحه لمباراة مهمة، أوقف النادي الدولي السابق. وترددت أنباء حول حصول هولتبي على عروض من اليونان وتركيا. لكن في الوقت الحالي يتألق اللاعب مع النادي الجديد تحت إدارة مدرب ناديه السابق كريستيان تيتس الذي يدرب نادي روت ـ فايز اسن.

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    جوليو دوناتي

    في الواقع، هناك نقص في مدافعي الأجنحة الجيدين في البوندسليغا. الإيطالي جوليو دوناتي هو مدافع جناح، لكن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً فشل في تحقيق انفراجة في باير ليفركوزن (2013-2016) ولم يعد يلعب دوراً رئيسياً في فريق ماينز منذ عام 2016. ويبدو أنه يريد الآن العودة إلى إيطاليا. ويقال إن نادي هيلاس فيرونا و كذلك إمبولي مهتمان بالحصول على خدماته.

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    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    الكسندر ماير

    لا يزال أليكس ماير معبود جماهير أينتراخت فرانكفورت. رغم ذلك لم يتلق اللاعب أي عقد في الصيف الماضي من فريقه. وبعد استراحة لمدة نصف عام، تعاقد ماير في الميركاتو الشتوي مع نادي سان باولي في دوري الدرجة الثانية، وكان ناجحا هناك للغاية فقد سجل ستة أهداف في 16 مباراة. ومع ذلك، افترقت الطرق في النهاية. اللاعب العملاق البالغ طوله 1.96 متر يتدرب الآن مجدداً في فريق في مسقط رأسه يلعب في دوري الدرجة الخامسة.

  • Deutschland Justin Eilers Werder Bremen (picture-alliance/dpa/J. Sarbach)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    جاستين إيلرز

    قبل ثلاث سنوات كان جاستين إيلرز لاعباً مرغوباً فيه، فخطفه نادي فيردر بريمن من دينامو درسدن، حيث كان اللاعب هدافا لدوري الدرجة الثالثة هناك. لكن بسبب عدة إصابات خطيرة لم يخض إيلرز ولا مباراة واحدة مع بريمن. في عام 2018 غادر اللاعب فيردر بريمن، وأصيب عدة مرات، وهبط مؤخرا مع "شبورت فروينده لوته" من دوري الدرجة الثالثة. والآن يأمل في مواصلة مسيرته المهنية. أندرياس شتينتسيمونس/ إ.م


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