من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

المركز الأول - نيمار

222 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد النجم البرازيلي نيمار مع نادي برشلونة عام 2017. كان معظم الناس يعتقدون أنه مبلغ خيالي حتى أتى الممول القطري لباريس سان جرمان ودفع المبلغ. ومع ذلك، فحتى الآن، لم يتمكن نيمار ولا مبابي من منح النادي الفرنسي لقب دوري أبطال أوروبا، ذلك اللقب الذي طال انتظاره ولم يفز به سان جرمان من قبل. إعداد: شتيفان نيتسلر/ صلاح شرارة