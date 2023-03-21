من لاجئ سوري إلى أصغر لاعب شطرنج في تاريخ منتخب ألمانيا

جاء حسين بيسو إلى ألمانيا كلاجئ سوري في سن الخامسة. كان يرى جده ووالده يجلسان للعب الشطرنج بالساعات. بدأ تعلقه باللعبة عندما كان عمره أربع سنوات ونصف حيث كان يلعب لساعات على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، وفي سن الخامسة فاز لأول مرة على والده.

فرت عائلة بيسو من الحرب في سوريا إلى ألمانيا، ولاحقاً استقر حسين في مأوى للاجئين في ليبستادت. لمح مدربه أندرياس كولر في نادي تورم ليبستادت موهبته الكبيرة، ولاحظ كيف يقوم الطفل الصغير بتحريك وترتيب قطع الشطرنج بأوضاع غير تقليدية وشديدة التعقيد، وقال وقتها: "أدركت أن علينا أن نقوم بتجهيز هذا الفتى بشكل خاص للغاية".

بطل في عمر التاسعة

لاحقاً، أصبح حسين بيسو بطلاً لألمانيا لأول مرة وهو في التاسعة من عمره، وفاز بالميدالية البرونزية في بطولة العالم الأخيرة للشباب. ويبدو أن الفتى الصغير في أيد أمينة مع ناديه المحلي تورم ليبستادت الذي يشرف على تنمية مهاراته وإعداده بشكل قوي.

ويتطور الطفل السوري بشكل رائع في لعبة الشطرنج، حيث فاز مؤخرًا بمجموعة DSAM-A من التصفيات المؤهلة في هامبورغ بحسب ما نشر موقع الاتحاد الدولي للشطرنج.

والآن، وبعد أن بلغ عمره أحد عشر عامًا وسبعة أشهر فقط ، تم استدعاء "معجزة الشطرنج" إلى المنتخب الألماني للرجال بحسب ما نشر موقع فيلت WELT.

وفقًا لاتحاد الشطرنج الألماني (DSB) ، فإن هذه سابقة تاريخية لم تحدث في الاتحاد من قبل. وبهذا العمر يعد الفتى السوري هو أصغر من انضم إلى منتخب ألماني في أي لعبة.

اللقاء الأول

لا يزال بيرند فوكلر مدرب منتخب الناشئين الوطني يتذكر جيداً لقاءه الأول مع الفتى. كان بيسو يبلغ من العمر سبع سنوات في ذلك الوقت: "كنا في بطولة أوروبا للناشئين في ريغا، لفت حسين انتباهي على الفور".

أضاف فوكلر لـموقع قناة WDR قائلاً: "لم يكن لديه أي تقنية مساعدة حتى ذلك الوقت، لكنه كان يستطيع الحساب بسرعة البرق."

يقول فوكلر "أظهر حسين مؤخرًا أداءً جذابًا للغاية"، وتابع: لقد حقق مؤخرًا "قفزة كبيرة" أخرى ليحتل المرتبة الثانية في التصنيف العالمي الحالي تحت 12 سنة.

ومن المقرر أن يلعب الفتى ذو الأصل السوري في كأس ميتروبا في كرواتيا في أبريل / نيسان المقبل، وهي البطولة التي تتنافس فيها عشر دول بصورة سنوية على مدار أكثر من أربعة عقود.

من جانبه، أكد بول ماير دونكر المتحدث باسم اتحاد الشطرنج الألماني لـموقع قناة WDR الألمانية "أنه سيتم الاستعانة باللاعب الصغير في كأس ميتروبا وأن من شأن ذلك أن يجعل بيسو أصغر لاعب ألماني في تاريخ الاتحاد".

يذكر أن اللقب كان يحمله فينسينت كيمر ، الذي كان يبلغ من العمر اثني عشر عامًا وعشرة أشهر عندما لعب لأول مرة تحت راية الاتحاد الألماني للعبة. وكان ماتياس بلوبوم ، بطل أوروبا العام الماضي ، أكبر بقليل من عامين عندما تم ترشيحه للانضمام للاتحاد لأول مرة في عام 2011.

هذا العام، وبسبب الجداول المتضاربة فإن ألمانيا لن تكون قادرة على إشراك أفضل لاعبيها في المنافسات، لذا فإن الحصول على ميدالية أمر غير مرجح.

ولهذا السبب يفترض أن يحصل ممثلو الشباب أيضًا على فرصتهم في المشاركة وحصد المزيد من الخبرات في ظل غياب لاعبي الصف الأول. يقول بيسو إنه حصل أخيراً على فرصته مع المنتخب الوطني بغض النظر عن النتائج والظروف المحيطة باختياره.

تحديات مالية

لكن على جانب آخر، وعلى الرغم من المحاولات التي يبذلها ناديه في ليبستادت، يحتاج الفتى السوري إلى المزيد من الدعم المالي، إذ يُكلف التدريب والمشاركة في البطولات تحدياً مالياً لحسين بيسو وللنادي، الأمر الذي دفع مشروع LSV Turm Lippstadt في ليبستادت والقائم على العناية بالفتى الموهوب لتدشين حملة لجمع التبرعات.

الحملة أطلقها أولاف وينترويب بهدف دعم وضمان استمرار تطور مهارات الفتى السوري. ويأمل وينترويب أن يتم جمع 10000 يورو لتمويل راتب مناسب لمدرب جيد للغاية لبيسو، ولتمكينه من السفر في رحلات حول العالم والمشاركة في البطولات الأوروبية.

لاعب شطرنج من طراز عالمي

في بطولة العالم للشباب الأخيرة ، فاز حسين بيسو بالميدالية البرونزية في فئته العمرية، وهو حاليًا يحتل المرتبة الثانية في التصنيف العالمي تحت 12 عامًا.

لسنوات، شارك حسين في المسابقات الدولية بصفته ألمانيًا، وهو أمر ممكن في الشطرنج حتى من دون جنسية إذا لم يكن الشخص قد لعب تحت اسم دولة أخرى من قبل.

في فبراير/شباط ، منح الاتحاد العالمي للشطرنج حسين لقب "Fide Master" (FM) - وهي الخطوة الأولى الكبيرة على الطريق نحو لقب Grandmaster (GM). المرحلة المتوسطة الثانية هي "الماستر الدولي" (IM) والتي تُعد خطوة مهمة في طريقه إلى الحصول على لقب Grandmaster، بحسب ما نشر موقع مجلة "بيلد" الألمانية.

ويمكن للفتى السوري تلبية الشرط الأول من خلال الأداء الجيد في أول ظهور له مع المنتخب الوطني الألماني في كرواتيا. يقول حسين: "هذا سيكون لطيفًا".

سيكون المدرب فولكر بالطبع سعيدًا بذلك ، لكنه سيكون أيضًا راضياً عن النجاحات الصغيرة التي يمكن أن تتحقق خلال البطولة: "أتمنى أن يلعب بيسو بأداء ثابت ويفوز بمباراة أو اثنتين".

وبغض النظر عن النتيجة، فإن فولكر على يقين بأن بيسو سيظهر بشكل جيد وأنه مع الوقت سيتمكن من منافسة أسماء كبيرة في لعبة الشطرنج عالمياً رغم صغر سنة.

يبدو الفتى السوري طموح وصارم ويعرف ما يريد.. يقول مبتسماً بلغة ألمانية قوية خالية من اللهجة : "أريد أن أصبح معلمًا كبيرًا Grandmaster في سن الرابعة عشرة".

مهاجر نيوز 2023