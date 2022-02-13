 من كييف: شولتس يدعو روسيا لاغتنام الحوار وخفض التوتر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.02.2022

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من كييف: شولتس يدعو روسيا لاغتنام الحوار وخفض التوتر

خلال زيارته لأوكرانيا، تعهد المستشار شولتس بمزيد من المساعدات المالية لكييف واستغرب من موقف موسكو، التي يزورها الثلاثاء. وبينما نقلت سفارات غربية موظفيها لغرب أوكرانيا ترى موسكو الآن "فرصة" لتسوية الأزمة.

مؤتمر صحفي بين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (14/2/2022)

المستشار الألماني يؤكد أن بلاده ستواصل "بتصميم" دعمها الاقتصادي لكييف. والرئيس الأوكراني يقول "انتماؤنا للناتو سيضمن أمننا".

شملت زيارة المستشار الألماني لأوكرانيا اليوم الاثنين (14 فبراير/ شباط 2022) إجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دامت أكثر من ساعتين، حيث يخيم التهديد المحتمل بغزو روسي على البلد الواقع في شرق أوروبا.

شولتس مستغرب من روسيا

مختارات

بعيد انتخابه لولاية ثانية من خمس سنوات، قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن موسكو تتحمل "مسؤولية" خطر "الحرب" في أوروبا بسبب التوتر بشأن أوكرانيا، وذلك عشية زيارة المستشار أولاف شولتس لكييف وبعدها لموسكو.

مع تصاعد التوتر بين موسكو وكييف والخوف من غزو روسيا لأوكرانيا، ازداد الحديث عن دور حلف الناتو والجدل حول انضمام أوكرانيا إليه. لكن متى ولماذا تم تأسيس هذا الحلف؟ وما هو الهدف من وجوده؟

أكد المستشار الألماني لدول البلطيق بحلف الناتو دعم بلاده لها، وقال "ننتظر الآن من روسيا أن تتخذ تدابير واضحة للحد من التوترات الراهنة في المنطقة"، موضحا أن الدول الغربية منفتحة على "حوار جدي مع روسيا" بخصوص أوكرانيا.

فيما حذر الرئيس الأمريكي بايدن نظيره الروسي بوتين من عواقب وخيمة في حال غزوه أوكرانيا، وصفت روسيا ما تقوم به الولايات المتحدة بـ "الهستيريا". في أثناء ذلك، ما تزال هناك جهود أوروبية مبذولة للتهدئة وتغليب الدبلوماسية.

على خلفية تفاقم النزاع مع روسيا والتقارير المتواصلة عن إمكانية وقوع أعمال عسكرية، أوصت الحكومة الألمانية مواطنيها في أوكرانيا بمغادرة البلاد، بينما نفت موسكو مجددا التقارير التي تتحدث عن غزو وشيك.

وفي تصريحات للصحفيين أدلى بها عقب المحادثات مع زيلينسكي، حث المستشار أولاف شولتس، الذي سيزور موسكو الثلاثاء، روسيا على اغتنام "عروض الحوار" الهادفة إلى التوصل إلى خفض التوتر في الأزمة الأوكرانية. وقال شولتس إنّ "النشاطات العسكرية لروسيا عند الحدود الأوكرانية غير مفهومة. لا توجد أسباب معقولة لهذا الانتشار العسكري. ونطلب من روسيا اغتنام عروض الحوار المطروحة".

وأضاف شولتس أنه لا توجد حاليا أي خطط لقبول أوكرانيا في أحلاف غربية، مثل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، رغم ما تعنيه موسكو ضمنا بمطالبها الأمنية في الأزمة الأوكرانية. وقال: "وهذا هو السبب في أن يكون غريبا إلى حد ما ملاحظة أن الحكومة الروسية تجعل شيئا ليس مدرجا عمليا على الأجندة، موضوعا لمشاكل سياسية كبرى". وأضاف المستشار الألماني "ورغم ذلك فإن هذا هو التحدي الذي نواجهه فعليا الآن. إنه شئ ليس بمشكلة على الإطلاق، لكن يتم جعله مشكلة الآن".

وأضاف شولتس: "لا ينبغي أن يشك أحد في تصميم الاتحاد الأوروبي وجهوزيته" للرد في حال حصول هجوم على أوكرانيا. وحذر "سنتخذ إجراءات واسعة النطاق سيكون لها تأثير كبير على فرص تطور روسيا الاقتصادي".

وتهدد الولايات المتحدة والدول الأوروبية بفرض عقوبات صارمة جدا على موسكو في حال حصول غزو عسكري. وقال شولتس "هذا ما سأشدد عليه في موسكو غدا (الثلاثاء)" مجددا التأكيد أن سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها غير قابلتين للتفاوض". وأضاف "لذا نتوقع من روسيا أن تخطو خطوات إلى الأمام باتجاه خفض التوتر".

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تصعيد عسكري من كل الأطراف على الحدود الروسية الأوكرانية

قرض جديد غير مشروط لأوكرانيا

وأكد المستشار الألماني الذي يُشتبه في أن بلاده تراعي روسيا لأسباب اقتصادية خصوصا، ستواصل "بتصميم" دعمها الاقتصادي لكييف. وأوضح "ما من بلد في العالم دعم أوكرانيا بقدر ما دعمناها في السنوات الثماني الأخيرة. فقد حرصنا على استقلاليتها وصمودها في وجه التأثير الخارجي. وأؤكد لكم أننا سنواصل هذا الدعم بالتصميم نفسه". وأوضح شولتس أن بلاده ستمنح كييف قرضا غير مشروط قيمته 150 مليون يورو (170 مليون دولار) علاوة على قرض آخر قيمته 150 مليون يورو لم يسدد بعد. وأضاف المستشار الألماني "هذه أوقات عصيبة أزور فيها أوكرانيا"، مؤكدا من جديد أن ألمانيا تقف بصلابة إلى جانب كييف.

وبلغت قيمة المساعدات خلال تلك الفترة أكثر من ملياري يورو.

"انتماؤنا للناتو سيضمن أمننا"

ومن جانبه، أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) "سيضمن أمننا". وقال زيلينسكي خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار شولتس "نحن نعتبر أن انتماءنا إلى حلف شمال الأطلسي سيضمن أمننا وسيادتنا الإقليمية". ورأى زيلينسكي أن خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2" المثير للجدل الذي يربط روسيا بألمانيا مع الالتفاف على أوكرانيا "سلاح جيوسياسي" موضحا أن "ثمة اختلافات في تقييم" تأثير هذا المشروع بين كييف وبرلين.

وتحث واشنطن برلين على التخلي عن هذا المشروع الذي لا يزال يحتاج إلى ترخيص ألماني، في حال حصول غزو لأوكرانيا، إلا إن الحكومة الألمانية تبقي على بعض الغموض بشأن هذه المسألة.

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أوكرانيا تدعو إلى الهدوء برغم تصاعد التوتر مع روسيا

ورأى الرئيس الأوكراني الاثنين أن قرار دول غربية من بينها الولايات المتحدة وكندا، نقل سفاراتها من كييف إلى غرب أوكرانيا، "خطأ فادح". وقال خلال المؤتمر الصحفي إنّ "نقل بعض السفارات إلى غرب أوكرانيا خطأ فادح، لكنّ القرار عائد لهم (..) أوكرانيا موحّدة وإن حصل شيء فسيكون في كل مكان".

وأجلت عدة دول دبلوماسييها، كما حثت مواطنيها على مغادرة أوكرانيا. وأمرت الولايات المتحدة معظم طاقمها الدبلوماسي بمغادرة كييف على أن تبقي حضوراً قنصلياً في مدينة لفيف غرب أوكرانيا. وأغلقت كندا سفارتها موقتاً في كييف ونقلت أنشطتها الدبلوماسية إلى لفيف، وكذلك أستراليا. ونقلت ألمانيا قنصليتها من دنيبرو في شرق أوكرانيا إلى لفيف.

تصريحات مختلفة من موسكو

وعلى الجانب الروسي، اعتبرت روسيا الاثنين أنه من الممكن حصول تسوية دبلوماسية بشأن الأزمة الروسية-الغربية المتعلقة بأوكرانيا وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ردّاً على سؤال من الرئيس فلاديمير بوتين بحسب مشاهد بثت على التلفزيون "بصفتي وزير خارجية يجب أن أقول إن هناك دائماً فرصة لحلّ المشكلات التي تحتاج إلى حلّ". وتابع لافروف أنّ فرص الحوار "لم تُستنفد"، مقترحاً حتى "تمديد وتوسيع" الحوار، وهي تصريحات أقلّ حدّة من تلك التي صدرت عن موسكو في الأسابيع الماضية.

 ورد بوتين باقتضاب "حسناً".

ص.ش/خ.س (د ب أ، أ ف ب)

  • Bildergalerie Putin wird 65 als Kind auf einem Klassenfoto (picture-alliance/Globallookpress.com)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    طفولة بسيطة

    ولد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1952 في لينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليا)؛ فلاديمير بوتين، الذي يعتبر "أقوى رجل" في روسيا اليوم، حصل على الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد. وتخرج في كلية الحقوق عام 1975 متخصصا في العلاقات الدولية. يجيد بوتين اللغتين الألمانية والإنجليزية. وعُرف عنه الاهتمام بفنون الدفاع عن النفس كما عمل مدرسا للعبة السامبو في عام 1973.

  • Russland Vladimir Putin in KGB-Uniform (picture alliance/Globallookpress/Russian Archives)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عين لدى المخابرات السوفياتية

    قبل أن يصبح فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، تدرج في مهمات عديدة. ابن مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، عاصر الشيوعية وانضم إلى المخابرات السوفييتية (كي جي بي) كعميل لديها في ألمانيا الشرقية سابقا. غادر البلاد سنة 1985 ليعود إليها بعد خمس سنوات. وبعد رجوعه عام 1990 بدأت حياة بوتين السياسية انطلاقا من بلدية سانت بطرسبورغ.

  • Russland - Putin und Bürgermeister Anatoly Sobchak von St. Petersburg 1992 (Imago/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تدرج في السلطة

    عمل بوتين رئيسا للجنة الاتصالات الخارجية في سانت بطرسبورغ. وفي عام 1996 أصبح نائبا لمدير الشؤون الإدارية في الرئاسة الروسية. عام 1997، تقلد بوتين منصب نائب مدير ديوان الرئيس الروسي وعمل رئيسا لإدارة الرقابة العامة في الديوان. وفي عام 1998 حقق قفزة كبيرة إذ عينه الرئيس الراحل يلتسين رئيسا للوزراء.

  • Russland Boris Jelzin and Wladimir Putin 1999 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    بداية الرئاسة

    بعد تنحي يلتسن أصبح بوتين رئيسا لروسيا بالوكالة، وبالتحديد يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 1999. وبعد ذلك بسنة، أي في مارس/آذار 2000، تقدم للانتخابات الرئاسية وفاز فيها. واستطاع بوتين في ظرف ثلاثة أشهر أن يسيطر على وسائل الإعلام. كما عرفت هذه المرحلة بالقضاء على التمرد في الشيشان حيث استخدم بوتين القبضة الحديدية.

  • Gaskrieg in Rußland (AP)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    ولاية ثانية

    أعيد انتخاب بوتين في عام 2004 لولاية رئاسية ثانية، بعد فوز كاسح ناهز 70 بالمائة من الأصوات. بوتين، الذي استفاد من النمو الاقتصادي ببلده لم يفلح في إنجاح علاقته بالغرب في هذه الفترة، وعرفت علاقة الجانبين توترا رفع من حدته اندلاع "الثورات الملونة" بجورجيا وأوكرانيا.

  • Russland - Vladimir Putin auf Feld (Getty Images/AFP/A. Druzhinin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نقاهة لم تستمر لأكثر من ولاية!

    لأن الدستور الروسي يمنع تولي أكثر من ولايتين متتاليتين، لم يتمكن بوتين من الترشح لولاية ثالثة عام 2008. فتبادل الأدوار مع رئيس حكومته ديمتري مدفيديف الذي نجح في انتخابات الرئاسة. حينها اكتفى بوتين بمنصب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات.

  • Russland Moskau Anhänger feiern Putins Wahlsieg 2012 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/A. Novoderezhkin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عودة "القيصر"

    عاد "القيصر"، كما يلقبه كثيرون، إلى رئاسة روسيا لولاية ثالثة بعد أن فوزه في 4 مايو/أيار2012 بالانتخابات الرئاسية مرة أخرى. وقد حصل بوتين حينها على 63.6%. وتم انتخابه حينها وسط احتجاجات المعارضة الروسية وبعض المنظمات الدولية، التي تحدثت عن خروقات مست الانتخابات التي نصبت بوتين رئيسا للبلاد.

  • Bildergalerie Putin wird 65 Protest in der Ukraine Hitler Vergleich (Getty Images/AFP/S. Bobok)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تمدد في دول الجوار

    كانت الثورة الأوكرانية وتبعاتها فرصة استراتيجية بالنسبة لبوتين، حيث ضم "شبه جزيرة القرم" في أوائل 2014. وقد أجري في 16 مارس استفتاء في القرم للانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا، وجاءت النتيجة لصالح روسيا بنسبة 95%. شبه جزيرة القرم، التي كانت جزءا من روسيا القيصرية، عمل بوتين جاهدا على استرجاعها. ويرى البعض أن بوتين سعى بهذه الخطوة إلى إظهار قوة روسيا واختبار تمددها السياسي في دول الجوار.

  • Syrien Brüchige Feuerpause in Ost-Ghuta (picture-alliance/dpa/XinHua/A. Safarjalani)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    الأزمة السورية ودعم الأسد

    لم يبق بوتين بعيدا عن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، وبالأخص في القضية السورية حيث تدخلت بلاده عسكريا هناك. ويرى محللون أن استمرار الرئيس بشار الأسد في منصبه يعود بشكل كبير للدعم الذي تلقاه من بوتين، إلى جانب الأطراف الأخرى. كما يرون أن بوتين يسعى للاستفادة عسكريا وسياسيا واقتصاديا من خلال وجود قواته في سوريا التي يحرص على استمرار العلاقة التي جمعت بلده بها تاريخيا.

  • Russland Wahlen 2018 - Wahlsieg für Putin (Reuters/D. Mdzinarishvili)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نصر للمرة الرابعة

    "سأرشح نفسي لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، وأثق أن كل شيء سيكون على ما يرام" بهذا أعلن فلاديمير بوتين عن نيته في خوض غمار الانتخابات لعام 2018. بوتين الذي قال جملته هذه في 6 ديسمبر 2017، استطاع أن يحققها على أرض الواقع ويفوز برهان الولاية الرابعة لمدة ست سنوات. الأصوات. إعداد: مريم مرغيش.


 

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