 من قارتين .. شباب مروا في طريق بيلاروسيا ″القاتل″ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 03.12.2021

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ثقافة ومجتمع

من قارتين .. شباب مروا في طريق بيلاروسيا "القاتل"

تختلف الأسباب التي دفعتهم إلى مغادرة بلدانهم والتوجه صوب بيلاروسيا، لكن بلوغ ألمانيا كان هدفهم المشترك. منهم من كانت حياته مهددة في بلاده، ومنهم من فر من مخالب الفقر والجوع وقلة الأمان. شباب من مختلف البلدان.

DW InfoMigrant | Flüchtlinge Belarus

مركز فرانكفورت - أودر Frankfurt-Oder الحدودية مع بولندا، أول نقطة دخول ألمانية للمهاجرين الوافدين من بيلاروسيا

مروا جميعا في سيارات عبر الجسر الرابط بين مدينة فرانكفورت أودر الألمانية وبولندا، تجاوزوا الحدود عبر الاستعانة بمهربين استغلوا موجة الهجرة التي خلقتها بيلاروسيا، في صراعها مع الاتحاد الأوروبي. كرار وعبد الرزاق، أتى كل منهم من بلد مختلف، مروا عبر بلدان مختلفة، فجمعتهم ألمانيا "الحلم".

من العراق قدم كرار، شاب يبلغ من العمر 22 سنة، كان يحلم بإنهاء دراسة طب التخدير في بلده، لكن الظروف اضطرته للهرب. لم يستطع كرار ذكر السبب المباشر معللا ذلك بخوفه على من بقي في العراق من عائلته، لكنه أكد أن "العودة إلى بلدي مستحيلة، غادرتها مكرها، وإن عدت سأقتل فوراً".

كرار، شاب عراقي اختار طريق بيلاروسيا للوصول إلى الاتحاد الأوروبي. الصورة: مهاجر نيوز/ ماجدة بوعزة

كرار، شاب عراقي اختار طريق بيلاروسيا للوصول إلى الاتحاد الأوروبي. الصورة: مهاجر نيوز/ ماجدة بوعزة

فتحت بيلاروسيا المجال أمام مختلف الجنسيات للحصول على تأشيرات بسرعة وأسعار غير معتادة، كما أن الرحلات كانت يومية مما أدى لتدفق المهاجرين بأعداد كبيرة إلى مينسك. يقول كرار"أتيت من العراق إلى تركيا مباشرة، ومنها إلى بيلاروسيا. كنت قد حصلت على تأشيرة بسهولة وثمن بخس، مما سهل علي الرحلة".

أما عبد الرزاق، فهو شاب تشادي يبلغ من العمر 24 سنة وصل منذ ست وعشرين يوماً إلى ألمانيا عبر بيلاروسيا أيضا. يقول " كان هدفي الوصول إلى ألمانيا لأكمل دراستي وأحقق مستقبلاً أفضل". أما عن أسباب مغادرته التشاد، فأجاب "غادرت بلدي بسبب الظروف الصعبة التي نعيشها هناك، لا نتوفر على فرص تعليم وخدمات القطاع الصحي متدهورة والفقر أنهك الجميع".

عرف عبد الرزاق بأمر الطريق الجديد نحو أوروبا وفعاليته من أصدقائه الذين سلكوه قبله. يقول "عندما علمت أنهم وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي بخير، قدمت للحصول على تأشيرة إلى مينسك. من العاصمة أتيت بسهولة إلى الحدود بمساعدة البيلاروس، ومن هناك انطلقت الرحلة".

وصل عبد الرزاق عن طريق بيلاروسيا إلى ألمانيا، كلفته الرحلة 4000 يورو، ومشقة صحية صعبة داخل الغابات البولندية البيلاروسية. الصورة: مهاجر نيوز/ ماجدة بوعزة

وصل عبد الرزاق عن طريق بيلاروسيا إلى ألمانيا، كلفته الرحلة 4000 يورو، ومشقة صحية صعبة داخل الغابات البولندية البيلاروسية. الصورة: مهاجر نيوز/ ماجدة بوعزة

مخاطر الطريق وعنف حرس الحدود

"كان الطقس بارداً جداً، وكانت أعدادنا كبيرة، مهاجرون من كل البلدان التي تعاني مشاكل وأزمات". يحكي كرار في مقابلة لمهاجر نيوز، أن الوصول إلى ألمانيا بعد تجاوز غابات بيلاروسيا وبولندا لم يكن سهلاً، وأن المحاولات تكررت كثيراً بسبب الصد الذي تعرض له في كل مرة من الجانب البولندي.

"كان العنف سيد الموقف في الجانب البيلاروسي، الذي كان يرفض عودة أي مهاجر ممن وصل إلى الحدود البيلاروسية البولندية، وقد اضطررت لذلك مرة". كان أصعب ما مر به كرار خلال محاولات العبور من بيلاروسيا إلى بولندا، ظرف إنساني عاشه برفقة أسرة عراقية معها طفلة معاقة. "كنت أحملها على ظهري لنتمكن من المشي بسرعة، لم يتمكن والدها من ذلك بسبب إصابة في قدمه".

كان بظهر الطفلة المعاقة ثلاث براغي، لكنها لم تتمكن من تحمل تعب الطريق ودرجات الحرارة المتدنية داخل الغابة. بعدما تعال صوت صراخها ألما، قررت الأسرة تسليم نفسها للحرس البيلاروسي، محاولة منها في العودة إلى مينسك، لكن محاولات إقناع الجيش البيلاروسي باءت بالفشل، إذ كانت السيارات المتوفرة تحمل المهاجرين في اتجاه واحد فقط، نحو حدود بولندا.

صورة التقطها كرار وسط الغابة خلال رحلته التي كان يوثقها هو وأصدقاؤه عبر هواتفهم.

صورة التقطها كرار وسط الغابة خلال رحلته التي كان يوثقها هو وأصدقاؤه عبر هواتفهم.

قررت الأسرة وبرفقتها كرار عبور سياج شائك ومنها الطريق إلى مينسك، لكن الحرس قبض عليهم، هنا تحول الأمر من مجرد إهانات وإرغام على العودة، إلى اعتداء بالضرب المبرح. "أعادونا لنفس المكان لكننا أصرينا على العودة إلى مينسك. قائدهم من تدخل وأمر بإعادة الأم والطفلة فقط، وطلب من الأب الاستمرار في طريقه نحو بولندا، تظاهر الأب بالقبول، لكنه سلك طريق السياج مرة أخرى نحو مينسك ولحق بأسرته ليعودوا إلى العراق".

التوجه نحو الحدود البولندية يضمن مساعدة البيلاروس

مختارات

فيما تركز معظم المهاجرين على حدود بولندا مع بيلاروسيا، واجهت ليتوانيا هي الأخرى زيادة غير مسبوق في أعداد المهاجرين واللاجئين على حدودها. فكيف يبدو الموقف الرسمي والشعبي تجاه المهاجرين؟

حكاية عبد الرزاق مع البيلاروس تختلف عن كرار لأنه لم يضطر للعودة باتجاههم، يقول "ساعدنا الجيش البيلاروسي وسهل أمامنا الطريق للوصول إلى الحدود البولندية، لم يعنفنا أي طرف، لأننا اختبئنا من البولنديين جيداً، ولم نواجد البيلاروس، وصلنا الحدود بدون مواجهات، لكن بصعوبات كثيرة".

كان تواجد هيليكوبترات المراقبة الدائم فوق الغابات يضطر المجموعة للاختباء في الكثير من الأحيان لوقت طويل. يحكي عبد الرزاق "كان يجب أن نظل مختبئين لوقت طويل في طقس بارد جداً. كما أن ما حملناه معنا من أكل وشرب لم يكفينا، عانينا من العطش والجوع الشديدين".

كما تسبب المشي لمدة طويلة في طقس بارد جدا لعبد الرزاق "في تنمل في أطرافي، وعدم إحساس بها في الكثير من الأحيان لساعات، ولم أكن أتمكن من النوم ليلاً من شدة خوفي". كانت هذه أصعب لحظات الرحلة بالنسبة له. لكنه سرعان ما نسيها بمجرد دخول ألمانيا. يوضح : "استطعنا الاتفاق مع مهرب ونحن في بيلاروسيا عبر الهاتف، هو من أمن لنا سيارة جلبتنا من بولندا إلى ألمانيا"، بعد ذلك سلم عبد الرزاق والشباب الثمانية الذين رافقوه أنفسهم للشرطة، بعدما دفع ثمن الرحلة من صحته أولا وجيبه ثانيا ، فقد كلفته في المجموع ما يقدر بـ 4000 دولار.

حالة عبد الرزاق الصحية كانت صعبة عند وصوله إلى ألمانيا، تسبب الطقس البارد في العديد من المشاكل من بينها جفاف وتشقق جلد رجليه. الصورة مهاجر نيوز/ ماجدة بوعزة

حالة عبد الرزاق الصحية كانت صعبة عند وصوله إلى ألمانيا، تسبب الطقس البارد في العديد من المشاكل من بينها جفاف وتشقق جلد رجليه. الصورة مهاجر نيوز/ ماجدة بوعزة

"لا أنصح أحداً بالمحاولة"

آخر محاولات كرار برفقة مجموعة من الشباب العراقيين كللت بالنجاح، كان خلالها العبور أسهل بعد الاستفادة من أخطاء المحاولات السابقة. يؤكد "في كل المحاولات، كانت الاعتداءات من قبل الجيش البيلاروسي، أما الجيش البولندي فكل ما كان يقوم به هو إعادتنا، وإن أوضحت لهم أنك في حاجة للماء أو الأكل أو الأغطية، لا يرفضون تقديمها".

عند سؤاله عن معرفته المسبقة بمخاطر الطريق الذي فتحته بيلاروسيا وجعلت من المهاجرين وقود صراعها مع الاتحاد الأوروبي، رد كرار "كل ماكان يهمني هو تأمين الخروج من العراق والوصول الى الاتحاد الأوروبي، لم تكن مخاطر الغابات تخيفني، ولم أهتم بالحسابات السياسية أبداً، المخاطر التي واجهتني في العراق كانت أكبر، العراق صار غابة صعب أن تتحمل العيش فيها".

لكن العنف الذي قوبل به كرار من قبل البيلاروس، إضافة إلى تغير الطقس نحو الأسوأ في الأشهر الأخيرة، جعله ينهي حديثه معنا بالقول "لا أنصح أحدا بالقدوم في هذا الطريق الآن، الوضع صار سيئاً جداً خاصة بعدما حل فصل الشتاء، الطريق صار قاتلاً".

مهاجر نيوز / ماجدة بوعزة 2021

  • Hunderte afrikanische Flüchtlinge klettern über den Grenzzaun in die spanische Enklave in Melilla. (Foto: epa/ Juan Rios)

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  • Die hohen, mit Stacheldraht gesicherten Zäune eines Flüchtlingslagers in Griechenland lassen erahnen, unter welchen Bedingungen Flüchtlinge leben müssen. Das Flüchtlingslager gleicht einem Gefängnis. (Foto: Medecins Sans Frontieres)

    بعض الحقائق عن قانون اللجوء في أوروبا

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  • Das Flüchtlingslager in Malta besteht aus grauen Zelten, die dicht an dicht aufgestellt sind. Eine Mutter mit ihrem Kind hält sich draußen auf. (Foto: Ben Borg Cardona/ AFP/Getty Images)

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  • Symbolbild afrikanische Flüchtlinge im Mittelmeer

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  • In dem leeren Saal des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte liegt in der Mitte der Richterstühle ein blauer Teppich mit den gelben Europa-Sternen. (Foto: dpa)

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    بعض الحقائق عن قانون اللجوء في أوروبا

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  • Infografik neue Asylanträge EU-Staaten 2013

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  • Syrische Flüchtlinge in Bulgarien

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  • Eine Frau stellt an einem Flughafen in Moskau mit Hilfe eines online-Programms ihr Visa-Gesuch für Deutschland. (Foto: Itar-Tass/ Alexandra Krasnova)

    بعض الحقائق عن قانون اللجوء في أوروبا

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  • Ein Kind steht alleine in dem syrischen Flüchtlingslager Kilis zwischen Zelten und Lehmhütten (Foto: REUTERS/Nour Kelze)

    بعض الحقائق عن قانون اللجوء في أوروبا

    معاناة اللاجئين القانونية والإنسانية في أوروبا كبيرة ومستمرة بانتظار قانون أوروبي موحد يحميهم ويساعدهم على الوصول إلى حقوقهم.

    الكاتب: سابرينا بابست/ زمن البدري


 

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