من فوائد كورونا.. تراجع كبير في عدد حوادث السير في ألمانيا

العمل من المنزل والتباعد الاجتماعي ومنع التماس المباشر بسبب جائحة كورونا قلل إلى حد كبير من مغادرة الناس لمنازلهم خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكان لهذا تأثير على حركة المرور في شوارع المدن.
ما أدى إلى تراجع واضح في حوادث المرور في ألمانيا كما أفادت بيانات مجموعة "آر + في/ R+V" للتأمين الألمانية التي كشفت أن عدد طلبات الأضرار عن المركبات التي تقدمت للشركة في نيسان/ أبريل قد تراجعت بنسبة 20 بالمائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كما أبلغت شركة "أليانز" للتأمين وغيرها عن تراجع واضح في الحوادث خلال الفترة من آذار/ مارس حتى نهاية نيسان/ أبريل.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الثلاثاء (12 ايار/ مايو 2020) عن متحدث باسم نادي السيارات الألماني (ADAC) أنه تم استدعاء مروحيات الإنقاذ الجوي للحوادث 1300 مرة من كانون الثاني/يناير إلى مطلع أيار/ مايو. ويقل هذا بمقدار 200 مرة عن الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته نحو 15 بالمائة.
وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي تراجعت حوادث السيارات والمشاة بنسبة 44 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين تراجعت حوادث الدارجات النارية بنسبة 21 بالمائة. لكن حوادث الدراجات الهوائية فقد زادت بنسبة كبيرة جدا وصلت إلى 75 بالمائة.
وأفادت بيانات نادي السيارات الألماني بأنه بشكل عام كان هناك نشاط أقل على الطرق خلال الفترة من منتصف آذار/ مارس حتى نهاية نيسان/ أبريل. وأحصى الخبراء 467 حالة اختناق مروري على الطرق السريعة يوم الاثنين الأخير من آذار/ مارس، لكن في الاثنين الأخير من نيسان/ أبريل، كان الرقم 905 وذلك بعد تخفيف قيود العزل وبدء المواطنين بالعودة إلى أعمالهم.
م.م/ع.ج (د ب أ)
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في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا
رحلة جماعية للماعز البري
يتميز الماعز الكشميري البري عادة بالخجل، لكن في ظل غياب البشر تجرأ هذا القطيع ببلدة لاندودنو الساحلية في ويلز على التجول بدون خوف في كل مكان. كان محرر الفيديو أندرو ستوارت نشر مقطعاً للماعز على موقع تويتر، وهو ما وضعها في مصاف المشاهير على منصة التواصل الاجتماعي المحبوبة. وقال ستوارت تعليقاً على المشهد: "لا يوجد أحد هنا يخيفها (قطيع الماعز)، فهي في قمة الاسترخاء وتأكل كل ما تجده أمامها."
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في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا
أين الحلوى؟
كانت هذه الغزلان اللطيفة في مدينة نارا اليابانية تعد قديماً "رسلاً للآلهة"، وهي الآن عامل جذب سياحي قوي للمدينة، ويصل عددها للآلاف. كان لدى الغزلان حرية التجول في الحديقة المركزية لنارا حتى قبل ظهور كورونا، حيث يسمح للسائحين إطعامها كعك خالي من السكر. أما في ظل غياب السياح، انطلقت بعض الغزلان الفضولية للبحث عن الكعك في متاجر ومطاعم المدينة.
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في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا
ثورة القرود
ليست جميع القرود في مدينة لوببوري بتايلاند هادئة مثل التي نراها في هذه الصورة. فالقرود هناك تحصل على طعامها غالباً من الزوار. وأدى انخفاض أعداد السياح بتايلاند إلى نقص في الطعام المُقدم للقرود، مما دفع الحيوانات الجائعة إلى اجتياح شوارع المدينة، بل واندلعت معارك بين مجموعات قرود متصارعة على الطعام أمام أبواب المعابد التاريخية.
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في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا
غابة في المدينة؟
تسلل هذا الأسد الجبلي (Puma) ذو العام الواحد الى العاصمة التشيلية سانتياغو الخالية بحذر، وتبعه بعدها أسدان آخران. تعيش هذه الأسود عادة في جبال الإنديز القريبة، ولكن في الآونة الأخيرة كثرت رحلاتها إلى العاصمة التي يسكنها 6 مليون نسمة والذين يلتزمون حالياً يإجراءت حظر التجول.
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في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا
نزهة في المطار
تبدو السعادة الغامرة على وجه هذا الكلب في مدينة كلكتا شرق الهند، حيث أدى توقف معظم الرحلات في البلاد إلى تجول مجموعات الكلاب الضالة، والتي تنتشر بكثرة في الهند، عند بوابة الوصول لمطار كلكتا دون إزعاج. يُذكر أنه تطبق حالياً إجراءات حظر التجول على جميع سكان البلاد البالغ عددهم 1،3 مليار نسمة (17 بالمئة من سكان العالم).
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في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا
مغامرات في الشوارع
تنتشر القطط والكلاب الضالة في الشوارع بمدينة إسطنبول التركية أيضاً، فبجانب سكان المدينة الذين يبلغ عددهم 15 مليون نسمة يوجد نحو مئتي ألف حيوان ضال، وتقوم السلطات المحلية بتزويدها بالطعام والعناية الطبية. بحسب نشطاء حقوق الحيوان، تسببت الإشاعات المنتشرة عن نقل الحيوانات المنزلية لفيروس كورونا للإنسان في تخلص عدد كبير من الأشخاص من حيواناتهم الأليفة، مما زاد من أعدادهم في الشوارع بشكل ملحوظ.
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في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا
استرخاء طيور البندقية
تُعد مدينة البندقية في إيطاليا من أهم الوجهات السياحية في العالم، ولكنها اليوم تشهد هدوءاً غير معهود. فبسبب إجراءات الإغلاق العام المفروضة في الدولة، خلت المدينة تقريباً من البشر، وظهرت الطيور البحرية مرة أخرى وهي تعوم بهدوء واسترخاء. وتسبب توقف حركة القوارب في القنوات المائية للمدينة في وضوح المياه مرة أخرى وظهور أعداد كبيرة من الأسماك في القاع.
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في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا
زيارة عند الجيران
أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية البؤرة الجديدة لجائحة كورونا، وهو ما تسبب في فرض حظر التجول تدريجياً في البلاد. وفي ظل غياب الزوار لحوض أسماك "شيد" المغلق حتى آخر إبريل/نيسان بمدينة شيكاغو، أراد هذا البطريق الفضولي القيام بمغامرة في المكان وزيارة جاره الحوت الأبيض لإلقاء التحية. نص: كريستيان مارتن كوبلر/ترجمة: س.ح