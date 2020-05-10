من فوائد كورونا.. تراجع كبير في عدد حوادث السير في ألمانيا

العمل من المنزل والتباعد الاجتماعي ومنع التماس المباشر بسبب جائحة كورونا قلل إلى حد كبير من مغادرة الناس لمنازلهم خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكان لهذا تأثير على حركة المرور في شوارع المدن.

ما أدى إلى تراجع واضح في حوادث المرور في ألمانيا كما أفادت بيانات مجموعة "آر + في/ R+V" للتأمين الألمانية التي كشفت أن عدد طلبات الأضرار عن المركبات التي تقدمت للشركة في نيسان/ أبريل قد تراجعت بنسبة 20 بالمائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كما أبلغت شركة "أليانز" للتأمين وغيرها عن تراجع واضح في الحوادث خلال الفترة من آذار/ مارس حتى نهاية نيسان/ أبريل.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الثلاثاء (12 ايار/ مايو 2020) عن متحدث باسم نادي السيارات الألماني (ADAC) أنه تم استدعاء مروحيات الإنقاذ الجوي للحوادث 1300 مرة من كانون الثاني/يناير إلى مطلع أيار/ مايو. ويقل هذا بمقدار 200 مرة عن الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته نحو 15 بالمائة.

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وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي تراجعت حوادث السيارات والمشاة بنسبة 44 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين تراجعت حوادث الدارجات النارية بنسبة 21 بالمائة. لكن حوادث الدراجات الهوائية فقد زادت بنسبة كبيرة جدا وصلت إلى 75 بالمائة.

وأفادت بيانات نادي السيارات الألماني بأنه بشكل عام كان هناك نشاط أقل على الطرق خلال الفترة من منتصف آذار/ مارس حتى نهاية نيسان/ أبريل. وأحصى الخبراء 467 حالة اختناق مروري على الطرق السريعة يوم الاثنين الأخير من آذار/ مارس، لكن في الاثنين الأخير من نيسان/ أبريل، كان الرقم 905 وذلك بعد تخفيف قيود العزل وبدء المواطنين بالعودة إلى أعمالهم.

م.م/ع.ج (د ب أ)