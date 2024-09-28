من سيخلف نصر الله على رأس حزب الله اللبناني؟

جاء مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ضربة قاصمة لهذا الحزب اللبناني المدعوم من إيران. وبعد الإعلان عن مقتله في غارة جوية كبيرة شنها الجيش الإسرائيلي أثيرت تساؤلات حول من سيكون خليفته؟ هنا ثلاثة أسماء مطروحة بقوة.

قتلت إسرائيل الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله في غارة جوية كبيرة على بيروت، مما وجه ضربة قاصمة للجماعة المدعومة من إيران. وقال الجيش الإسرائيلي قبل ظهر السبت 28 سبتمبر / أيلول 2024 إنه قتل نصر الله في الغارة التي استهدفت مقر القيادة المركزية للجماعة اللبنانية في الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الجمعة 27 / 09 / 2024. وأكد حزب الله بعد ظهر اليوم السبت مقتل نصر الله دون الإفصاح عن أي تفاصيل.

وبعد إعلان مقتل نصر الله من قِبَل الجيش الإسرائيلي أثيرت تساؤلات حول: من سيكون خليفته؟

يقول فيليب سميث -الخبير في شؤون الجماعات المسلحة الشيعية- إن أي زعيم جديد يتعين أن يكون مقبولا داخل الجماعة في لبنان وكذلك لدى داعميها في إيران. وقال الخبير سميث إن نصر الله كان "بدأ في تخصيص المناصب له داخل مجموعة متنوعة من المجالس المختلفة داخل حزب الله. وكانت بعضها أكثر غموضا من غيرها". وهنا ثلاثة أسماء مطروحة بقوة، وهي: هاشم صفي الدين ونعيم قاسم ومحمد يزبك.

1- هاشم صفي الدين:

عمره 60 عاماً. وقال مصدر مقرب من حزب الله إن هاشم صفي الدين، الذي يُعتَقَد على نطاق واسع أنه سيكون خليفة نصر الله، لا يزال على قيد الحياة بعد هجوم الجمعة. فمن يكون؟ هو ابن خالة نصرالله وصهر قاسم سليماني -القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري- وهو رجل دين ويشرف على الشؤون السياسية لحزب الله وعضو في "مجلس الجهاد" في الجماعة.

هاشم صفي الدين يُعتقد على نطاق واسع أنه سيكون خليفة نصر الله. صورة من: Daniel Carde/ZUMA/picture alliance

وصفي الدين هو أحد أقارب نصر الله ومثله هو رجل دين يرتدي العمامة السوداء في إشارة إلى نسبه إلى النبي محمد. وصنفته وزارة الخارجية الأمريكية إرهابيا في عام 2017، وفي يونيو / حزيران 2024 هدد بتصعيد كبير ضد إسرائيل بعد مقتل قائد آخر في حزب الله. وقال خلال الجنازة "فليُعِدّ (العدو) نفسه للبكاء والعويل".

وقال الخبير سميث إن الصلة العائلية بين صفي الدين ونصر الله وكذلك التشابه بينهما، فضلا عن مكانته الدينية باعتباره من نسل النبي محمد كلها عوامل تصب في مصلحته.

ويبدي صفي الدين انتقاده للسياسة الأمريكية علانية. وفي رده على الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على حزب الله قال في عام 2017 إن الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب "لن تتمكن من المقاومة، ولن يحصلوا على شيء"، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات "لن تثبط عزيمة حزب الله".

2- نعيم قاسم:

عمره 71 عاماً وهو من مواليد بيروت عام 1953، وهو رجل دين يُعَد أحد أبرز منظري الجماعة، كما يتولى مسؤولية متابعة العمل النيابي والحكومي في الحزب. ويتولى منصب نائب أمين عام حزب الله منذ عام 1992.

ولنعيم قاسم حضوره في خطاب حزب الله العام، فمثلاً بعد هجمات موجعة تلقاها حزب الله مؤخرا إثر تفجيرات أجهزة اتصالات الحزب اللاسلكية -التي اِغتيل فيها قادة قوات النخبة في صفوفه- أعلن الحزب على لسان نائب أمينه العام نعيم قاسم أن الحزب دخل "مرحلة جديدة" من المواجهات مع إسرائيل عنوانها "الحساب المفتوح".

نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله. صورة من: Houssam Shbaro/Anadolu/picture alliance

وخلال تشييع إبراهيم عقيل -قائد قوة الرضوان النخبوية في حزب الله- مؤخراً أكد نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أن "التهديدات الإسرائيلية لن توقفنا". وأوضح: "نحن مستعدون لمواجهة كل الاحتمالات العسكرية".

وكان نعيم قاسم حذر في خطاب ألقاه في بيروت مؤخراً من أنه "ليست لدينا خطة للمبادرة في حرب لأننا لا نجدها ذات جدوى، ولكن إذا شنَّت إسرائيل الحرب فسنواجهها بالحرب وستكون الخسائر ضخمة بالنسبة إلينا وإليهم أيضا". وحذر نعيم قاسم من أن حرباً شاملة مع إسرائيل ستؤدي إلى نزوح "مئات الآلاف الإضافية" من الإسرائيليين، وفق ما قال.

وذكر نعيم قاسم في وقت سابق إن جبهة مساندة غزة في جنوب لبنان مستمرة طالما الحرب على غزة مستمرة، والتهديد بالحرب على لبنان لا يعدل موقف حزب الله من ارتباط جبهة الإسناد بوقف الهجوم الإسرائيلي في غزة .

3- محمد يزبك:

عمره 74 عاما وهو رئيس الهيئة الشرعية وعضو مجلس الشورى في حزب الله وهو أحد مؤسسي الجماعة وممثل المرشد الإيراني الأعلى -خامنئي- في لبنان ومسؤول عن توزيع المنح المالية المخصصة من قِبَل خامنئي لحزب الله، وفق وسائل إعلام.

ويُلقِي خُطب جمعة وخطابات توجيهية بانتظام وله الكثير من النشاطات الحزبية والدينية والسياسية. فمثلاً: حث مقاتلي حزب الله عام 2014 على مواجهة "الجهاديين" في سوريا دفاعاً عن نظام بشار الأسد.

وكان الإعلام اللبناني نقل عام 1999 عن افتتاح مركز "القرض الحسن" في بعلبك برعاية الوكيل الشرعي العام للإمام خامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك وقال يزبك آنذاك إن ما هو مطلوب هو التعاون في بذل الأموال.

محمد يزبك - رئيس الهيئة الشرعية وعضو مجلس الشورى في حزب الله وهو أحد مؤسسي الجماعة. صورة من: YOUSSEF BADAWI/EPA/dpa/picture alliance

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عام 2021 عقوبات على أعضاء في حزب الله مرتبطين بمؤسسة القرض الحسن، بينهم رجل قالت إنه المدير المالي ولقبه "يزبك" واتهمته الوزارة باستخدام حسابات شخصية في بنوك لبنانية غطاءً لتفادي العقوبات المفروضة على مؤسسة القرض الحسن، وبتحويل 500 مليون دولار نيابةً عن شركة مدرجة على القائمة السوداء الأمريكية. وإبان حرب 2006 بين حزب الله وإسرائيل تعهد القيادي بالحزب الشيخ محمد يزبك بالحفاظ على "سلاح المقاومة".

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

ع.م/م.س (رويترز ، وكالات)