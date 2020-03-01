 من سوريا إلى تنزانيا عبر ألمانيا.. لاجىء يجعل من الفن فرصة للعمل الخيري | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 26.09.2021

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ثقافة ومجتمع

من سوريا إلى تنزانيا عبر ألمانيا.. لاجىء يجعل من الفن فرصة للعمل الخيري

بعد تغلبه على عناء رحلة اللجوء إلى ألمانيا، اختار ابن مدينة الحسكة السورية، زردشت بدر أن يحط الرحال في إحدى القرى النائية في تنزانيا من أجل تعليم الأطفال هناك الموسيقى والرسم واللغة الإنجليزية. محطات في رحلة هذا الفنان.

الشاب الكردي السوري زردشت بدر رفقة أطفال قرية كاروا في تنزانيا

الشاب الكردي السوري زردشت بدر رفقة أطفال قرية كاروا في تنزانيا

في قرية كاراو النائية في تنزانيا، شرقي القارة السمراء، يقطع أطفال الماساي من القُرى المجاورة آلاف الأميال سيراً على الأقدام بشكل يومي للوصول إلى المدرسة. بعد رحلة طويلة وخطيرة عادة ما يصل هؤلاء الطلبة إلى الفصل بعد إنتهاء الحصة الدراسية أو لا يحضرون على الإطلاق. لكنهم اليوم يتحمسون للقدوم إلى المدرسة وبالأخص إلى حضور حصة تعلم اللغة الإنجليزية والموسيقى مع معلمهم الجديد، ابن مدينة الحسكة الواقعة شمالي شرق سوريا، زردشت بدر.

التغلب على عناء اللجوء

غادر الموسيقي والفنان التشكيلي زردشت بدر، 25 عاماً سوريا عام 2012 مع عائلته في عمر السادسة عشرة بسبب ملاحقة النظام السوري له ولعائلته وتحديداً لوالده، فيصل بدر المحامي و الناشط الحقوقي السياسي إلى إقليم كردستان العراق. بعدها اضطر زردشت إلى هجرة أخرى من إقليم كردستان العراق إلى ألمانيا منذ أواخر عام 2013. هجرته إلى ألمانيا شكلت تحدياً كبيراً له، كما روى زردشت في بداية حديثه لـ"مهاجر نيوز“، "وصلت وأنا في سن المراهقة إلى بلد جديد و دخلت في صراع مرير مع تعلم اللغة الألمانية. تعلمتها وأتقنتها خلال عام بعد عدة دورات مكثفة وبعدها بدأت بالدراسة في الثانوية العامة Gymnasium وتجاوزت كل عناء السنوات التي حرمتني من دراستي واضطررت لإعادة أربع سنوات من الصفوف التي كنت قد درستها في سوريا وتمكنت من اجتياز الثانوية العامة في ألمانيا ونيل شهادة Abitur.“

في الوقت الحالي يتابع الشاب الكردي السوري، زردشت بدر دراسته في تخصص تدريب المعلمين في ألمانيا، و المعروف بـ Lehramtsstudium في مادتي الإنجليزية و الفنون الجميلة في جامعة لايبزيغ، كي يصبح معلماً في المستقبل. بالإضافة إلى هذا فهو عازف على آلتي البزق و العود وآلات موسيقية أخرى ويمارس الرسم والنحت في نطاق دراسته في كلية الفنون الجميلة.

رحلة التطوع في تنزانيا

من خلال والد صديقته تعرف زردشت على المنظمة الخيرية (Supai e.V.)، التي تساهم في تطوير ومساعدة مجتمعات الماساي في تنزانيا و تعمل المنظمة بالتعاون مع جامعة فريدنسو السبتية والكنيسة السبتية في تنزانيا. هذا العام انضم زردشت إلى فريق من المتطوعين الذين حطوا الرحال بإحدى القرى النائية في تنزانيا في إطار مشروع خيري يساهم بشكل مستدام في نمو القرية وتطورها و مساعدة شعوب الماساي للإستقرار في مجتمعهم المحلي وتعليم أطفالهم.

بعض من أهالي قرية كاراو رفقة أطفالهم

بعض من أهالي قرية كاراو رفقة أطفالهم

يساهم اللاجيء السوري الكردي من خلال تخصصه التروبوي في دراسته الجامعية في تطوير مجال التدريس بالمدرسة، بصفته معلم يعلم الطلبة في هذه المدرسة مادة اللغة الإنجليزية و مادة الموسيقى والفنون الجميلة.

التدريس في قرية كاراو

بحسب الموقع الإلكتروني للمنظمة الخيرية (Supai e.V.)، فإن أكبر مشكلة تواجه أهالي قرية كاراو هي الحصول على المياه. إضافة إلى شحَّ المياه، يضطر الأطفال، خاصة من القرى المجاورة إلى قطع آلاف الأميال سيراً على الأقدام للوصول إلى مدرستهم.

المشروع الذي انضم إلى فريقه زردشت هذا العام، بدأ في عام 2012 بدعم من بعض الشركاء الدوليين، وقد تم بناء مدرسة ابتدائية في القرية. تضم المدرسة اليوم حوالي 170 طالب وطالبة، والعدد آخذ في الإزدياد. في البداية كان هناك فصلين دراسيين فقط في القرية، واليوم أصبحت هناك سبعة فصول ويتم إضافة فصل جديد كل عام.

سبب خوض زردشت هذه التجربة هو بدافع إنساني بالدرجة الأولى وعمله خيري تطوعي لإسعاد الآخرين، كما يقول "شعوب الماساي تحتاج للتطور التربوي والإجتماعي بشكل كبير، فهم بنفسهم ينادون المسؤولين عن المنظمات من أجل بناء مدارس ومراكز تربوية لأطفالهم لأنهم بعيدون جداً من حيث المكان والعادات والتقاليد من المدن الكبيرة ويعيشون غالباً في مناطق نائية“.أضاف المعلم الكردي السوري أنه سعيد للمساهمة في هذا التطور وأن يكون سبباً من الأسباب في سعادتهم ونجاح أطفالهم من خلال تدريسيهم، " تزامن تواجدنا مع وقت التحضيرات لشهادة الصف السابع والتي تعتبر من أول الشهادات المهمة في النظام المدرسي في تنزانيا. ساعدتهم قليلاً في تحضيرهم للإمتحانات وتمرنوا معي على العديد من النقاط المهمة للامتحانات النهائية“.

زردشت أثناء حصة الموسيقى يعلم أحد طلابه العزف على آلة Ukulele“

زردشت أثناء حصة الموسيقى يعلم أحد طلابه العزف على آلة "Ukulele“


كل يوم يجد زردشت أطفال القرية بانتظاره من أمام المدرسة من أجل بدء حصة الموسيقى معهم، كما وصف المشهد لـ "مهاجر نيوز“.“ هم سعيدون ومتحمسون جداً لهذهِ التجربة. كل يوم يستقبلونني في مجموعات بحرارة وابتسامات“. وتابع حديثه:“ في وقت الإستراحة أراهم في الخارج يغنون المقطوعة الموسيقية التي أُعلمهم في حصة الموسيقى مع آلة "Ukulele“ التي تشبه في شكلها الخارجي آلة الغيتار لكن بحجم أصغر ويرفعون صوتهم عالياً وينظرون نحوي كي أُلاحظ تقدمهم وسرعة تعلمهم“.

في البداية واجه زردشت صعوبة في التواصل مع أطفال القرية بسبب خجلهم وضعف الثقة بالنفس عند التحدث باللغة الإنجليزية، كما يقول:“ لكن مع مرور الوقت تحسنت لغتهم وبُنيت بيننا ثقة وتواصلنا بشكل أسهل عن بداية تعارفنا“.

في أغلب الأحيان يرافقه معلم تنزاني من هذه المدرسة ويساعده في الترجمة و التواصل مع الطلبة خلال الحصص التعليمية.

من خلال مقطع صوتي حصل عليه موقع "مهاجر نيوز"، نقل من خلاله زردشت للموقع آراء الأطفال بعد خوضهم هذه التجربة. بكل براءة عبر الطفل أولتوسوي، 12 ربيعاً عن حبه للتعلم والموسيقى وبالأخص مع معلمه، "زادي"، كما يفضلون مناداته وأضاف أن أكثر ما يتمناه هو تعلم المزيد من الموسيقي وأن لا يرحل عنهم معلمهم زردشت".أما الطالبة توتايو، 13 ربيعاً، تقول أنها سعيدة ومتحمسة لهذه التجربة وتأمل لو كان هناك المزيد من الفصول الدراسية والمعلمين“. وتضيف" أن المعلم كان جيداً معهم و لم تواجههم أي مشكلة“. ترغب الطالبة في أن "يمرنهم معلمهم على عزف المزيد من المقطوعات الموسيقية وكذلك أن يبقى بجوارهم من أجل تدرسيهم“. يعدها زردشت أنه سيعود من أجل تدريسهم العام القادم ومعه المزيد من الآلات والمقطوعات الموسيقية“.

تحيّن فرصة مساعدة سوريا وأطفالها

من جانبه لمس زردشت تقدماً وتطوراً سريعاً لدى الأطفال في التعلم:"الكثير منهم موهوبون جداً ولديهم إمكانيات كبيرة لو كان لديهم الأدوات الكافية لممارسة هوايات متعددة في المجال الرياضي، الموسيقي، اللغوي، الفني وحتى في علوم الرياضيات“.

زردشت خلال حصة تعلم اللغة الإنجليزية مع أطفال القرية.

زردشت خلال حصة تعلم اللغة الإنجليزية مع أطفال القرية.

عند سؤاله عن ما أضافت له هذه التجربة وماذا تعلم منها، أجاب الشاب الكردي السوري أنه تعرف من خلال هذهِ الرحلة على القيمة الإنسانية في تقديم المساعدة لأشخاص يحتاجون بشدة إلى مساعدات كثيرة و على جميع الأصعدة."هذه القبائل بالتحديد تناشد المنظمات الخيرية باستمرار من أجل مساعدتهم وتأمين العديد من سبل الحياة. تعلمت أيضاً بأن هكذا نوع من المساعدة قيم جداً ويعتبر إشارة بالنسبة لي عن وجود أمل في الحياة من خلال تطوع هؤلاء الأشخاص ومن ضمنهم أنا من أجل تحسين وتسهيل سبل الحياة لهذهِ المجموعة من الشعوب التي تُعتبر كأقلية في تنزانيا وكينيا ويجب الحفاظ على استمراريتهم في الحياة“.

يرى زردشت في هذه التجربة فرصة من أجل بدء مشاريع خيرية مماثلة في سوريافي المستقبل.“ خوض هذه التجربة يمهدني أيضاً للمستقبل وبدء مشاريع مماثلة في سوريا وبالأخص في مسقط رأسي مدينة الحسكة في المنطقة الكردية وما حولها. لأن مرحلة ما بعد الحرب ستكون أهم مرحلة في تقرير مصير هذه البلاد وبلادنا وأطفالها تحتاجنا آنذاك. فأريد أيضاً من خلال تجربتي في أفريقيا أن أحصل على خبرات محددة وتطبيقها لاحقاً في مشاريع مستقبلية في سوريا“.

إيمان ملوك - مهاجر نيوز 2021

 

  • Ein Mädchen tanzt Ballett zwischen Wellblechhütten Everyday Africa (Brian Otieno/storitellah.com)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    رقص الباليه في كل مكان

    "الرقص في الشوارع" هكذا يسمي المصور براين أوتينو هذه الصورة، التي هي جزء من مجموعته "قصص كيبيرا". قصصه المصورة هذه توثق جانباً آخر أكثر شاعرية وجمال للحياة اليومية في حي كيبيرا، أكبر الأحياء الفقيرة جنوب غرب نيروبي. الحياة صعبة للغاية هنا بالنسبة للفتيات، اللائي يخشين من الاعتداءات. تُظهر صورة أوتينو راقصة الباليه الشغوفة، إلزيه، ذات الستة عشر ربيعاً.

  • Motorcycle Marriage, Everyday Africa: Eine Hochzeitsgesellschaft auf Motorrollern (Ley Uwera)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    عرائس على دراجات نارية

    شاركت المصورة الصحفية المستقلة لي يوفيرا صورة بعنوان "زواج الدراجات النارية"، على موقع انستغرام. اكتشفت يوفيرا موكب الزفاف على الدراجات النارية في مدينة بني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تجلس كل عروس وشاهد عقد قرانها على دراجة نارية. ونُشرت أعمال يوفيرا في مجلات دولية.

  • Check Mate, Everyday Africa: Zwei Schachspieler, über das Brett gebeugt, im Hintergrund Zuschauer (Mustafa Said)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الشطرنج

    يعيش ويعمل مصطفى سعيد في هرجيسا في الصومال. صورته تُظهر مهاد (يسار) ومحمد (يمين)، وهما يجلسان مقابل بعضهما البعض في نهائي بطولة الشطرنج لإقليم أرض الصومال للشطرنج، والتي فاز بها مهاد.

  • Foto: Floating in Water, Everyday Africa. Ein Mann im Wasser, Kameraperspektive halb im Wasser (Sam Vox)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    التصوير تحت الماء

    المصور سام فوكس يوثق الحياة اليومية في تنزانيا، ويقول أنه يروي "قصصاً عن الناس والأماكن وثقافاتهم وتقاليدهم المختلفة". يعمل فوكس مع منظمات مثل Water Aid أو Everyday Education، وعن لقطاته الغريبة المصورة تحت الماء يكتب "نحن مصنوعون من المياه المالحة، نقية وهادئة مثل بحر المساء".

  • Movie Stars in the Making, Everyday Africa: eine Gruppe Jungen probt Kampfposen (Edward Echwalu )

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    نجوم سينما

    فتح إدوارد إشفالو الباب أمام نجوم الغد في أحد الأحياء الفقيرة في العاصة الأوغندية، كمبالا. إشفالو فخور بأن يكون جزءاً من معرض "يوميات افريقيا"، كما كتب على حسابه على انستغرام:"لم يسبق أن كانت معظم الصور المنشورة عن الحروب والفقر والأمراض، وإنما تنقل أيضاً الحياة اليومية داخل القارة، وبالأخص أن هذه القصص يرويها أفارقة".

  • Zwei schwarze Frauen mit Turmfrisuren blicken sich an, Everyday Africa (Yagazie Emezi)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    تسريحة الشعر

    يضم حساب المصورة النيجيرية، ياغزي إيمز، على انستغرام أكثر من 140 ألف متابع. توثق صورها في الغالب النساء الأفريقيات، بما في ذلك تسريحات شعرهن. من أجل عملها تسافر إيمز إلى عدد من الدول الإفريقية، منها تنزانيا، زامبيا، غانا، الغابون، ليبيريا، و أوغندا.

  • Foto zeigt eine schwarze Frau mit weißer Gerichtsperücke, Everyday Africa (Tom Saater)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    قبل الترافع عن القضية

    يعمل توم زاتر، من نيجيريا، مصوراً في مجال الفيلم الوثائقي والفيلم القصير. تم عرض أعماله في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك في مهرجان البندقية. وتظهر هذه الصورة محامية طموحة في طريقها إلى امتحانها في العاصمة أبوجا في نيجيريا. مثل جميع مصوري "يوميات إفريقيا"، يريد زاتر إظهار الحياة العادية في أفريقيا التي لا تُشاهد تقريباً في وسائل الإعلام الغربية.

  • Material Culture, Everyday Africa: Eine Gruppe junger Männer posiert und tanzt vor und auf einem Kleintransporter (Zinyange Auntony)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    جو الحفلات

    بدلاً من الوقوف في طابور أمام أحد المصارف أو محطات البنزين في زيمبابوي ، يستمتع هؤلاء الشباب بحياتهم. وتتكون المجموعة المسماة "الثقافة المادية" من شباب ينحدرون من مختلف بلدات بولاوايو، ثاني أكبر المدن في البلاد. المصور زينيانغ أونتوني يعيش ويعمل هناك.

  • Invasive Species, Everyday Africa: Ein Mann kämpft sich durch einen See voller Wasserhyazinthen (Maheder Haileselassie)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الأزمة البيئية

    قام ماهر هايلاسي لاسي بتصوير هذا الرجل الذي يشق طريقه عبر بحيرة تنبت بها الخزامى. تتكاثر هذه النباتات بسرعة كبيرة وتعمل على تدمير التنوع البيولوجي في بحيرة مثل بحيرة تانا في إثيوبيا. توثيق التغييرات البيئية في وطنه إثيوبيا هو مصدر قلق ملح بالنسبة للمصور المنحدر من أديس أبابا.

  • Shaking Hands, Everyday Africa: Drei Frauen, eine mit Fahrrad, die anderen zu Fuß, begrüßen sich auf einer Straße (Nana Kofi Acquah)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الشارع مكان لقاء

    يسافر المصور الغاني، نانا كوفي أكوا في جميع أنحاء القارة. ويشرح من خلال صورته بعنوان "المصافحة" التي التُقطت في تانغين داسوري في بوركينا فاسو: "تستغرق النزهات القصيرة وقتاً طويلاً، لأن المرء يلقي بالتحية على كل شخص يقابله". ويضيف :"ليس" مرحباً أو "صباح الخير"، ولكن "كيف حال زوجك وأطفالك وعملك وصحتك؟" والمرء يستمع إلى كل إجابة ".إعداد: زابينه أولزيه/ ترجمة: إيمان ملوك


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