 من ريفيلينو إلى رونالدو... الخليج وجهة جاذبة في خريف العمر | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 03.01.2023

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رياضة

من ريفيلينو إلى رونالدو... الخليج وجهة جاذبة في خريف العمر

صحيحٌ أن كريستيانو رونالدو يُعدّ أبرز النجوم العالميين يحترفون في البطولات الخليجية لكرة القدم، مع توقيعه على كشوف نادي النصر السعودي، إلا أن منطقة الخليج لطالما جذبت العديد من الأسماء اللامعة في خريف مسيرتها الرياضية.

سيحصل كريستيانو رونالدو على 200 مليون يورو في موسميين

سيحصل كريستيانو رونالدو على 200 مليون يورو في موسميين

وقّع كريستيانو رونالدوالذي سيُقّدم مساء الثلاثاء (الثالث من كانون الثاني/ يناير 2023) لجماهير "العالمي" بملعب مرسول بارك في الرياض، عقداً لمدة موسمين بصفقة خيالية قدِرت قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو.

مختارات

حسم كريستيانو رونالدو الأمر وقرر الانضمام لنادي النصر السعودي في صفقة خيالية بعد أن فسخ عقده بالتراضي مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، فلماذا اختار رونالدو السعودية بدلاً من أحد أندية أوروبا أو الولايات المتحدة؟

نعى رؤساء دول وسياسيون ورياضيون من حول العالم نجم الكرة البرازيلي الأشهر بيليه، الذي فارق الحياة عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع السرطان. ويعد بيليه أحد أعظم من لعبوا كرة القدم في التاريخ وتمتع بموهبة فذة يندر تكرارها.

أطلقت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميستولا إجراء عاجلا بطلب من السلطات القضائية البلجيكية لرفع الحصانة عن نائبين أوروبيين في إطار التحقيق بتهم فساد داخل هذه المؤسسة. والأمر يتعلق بما بات معروفا بفضيحة على صلة بقطر.

وتعكس صفقة انتقال الـ"دون" (38 عاماً في 5 شباط / فبراير المقبل)، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، رغبة سعودية في تعزيز مفهوم التسويق، رفع قيمة الدوري الفنية واستثمار الرياضة كـ "قوّة ناعمة" لتعزيز النفوذ.

الكثير من المال والقليل من الضغط

بخلاف هداف كأس العالم 1958، الفرنسي جوست فونتين، المولود في مراكش المغربية والذي بدأ مسيرته مع نادي الاتحاد في الدار البيضاء، مثّلت تجارب احتراف النجوم العالميين في الدول العربية عموماً، والخليجية تحديداً، محطات ختامية حيث يتوفر المال الكثير والضغط القليل!

كان الهلال، غريم النصر في العاصمة الرياض، أوّل من فتح أبواب النجوم العالميين إلى الخليج، بتعاقده عام 1978 مع النجم البرازيلي روبرتو ريفيلينو بطل العالم 1970. حوّل انتقال ريفيلينو (32 عاماً وقتذاك)، ولمدة ثلاثة مواسم، أنظار العالم إلى المنطقة الطامحة، تزامناً مع تأهل الكويت إلى كأس العالم 1982 وقدوم العديد من المدربين البرازيليين مثل كارلوس ألبرتو باريرا وماريو زاغالو.

ترك ريفيلينو، أو "أبو شنب"، كما كانت تطلق عليه الجماهير الهلالية نسبة إلى شاربيه الكثيفين، بصمة لافتة بحصده لقب الدوري السعودي، وتسجيله 39 هدفًا، أهمها هدف الفوز أمام النصر في مباراة الحسم في أولى مواسمه مع الهلال.

وفاجأ النصر الجميع عام 1998 بالتعاقد مع النجم البلغاري خريستو ستويشكوف، صاحب الكرة الذهبية عام 1994، في صفقة قصيرة قاده خلالها لإحراز بطولة الأندية الآسيوية لأبطال الكؤوس، عبر صناعة هدف في نصف النهائي، وتسجيل هدف التتويج في النهائي أمام سوون سامسونغ الكوري الجنوبي.

وكانت الملاعب السعودية شاهدة أيضاً على بعض التجارب القصيرة مثل البرازيلي بيبيتو بطل العالم 1994 المنتقل إلى اتحاد جدة عام 2002 بعمر 38 عاماً، حيث لعب فقط 5 مباريات سجل خلالها هدفا وحيدًا، فيما اكتفى مواطنه دنيلسون، بطل مونديال 2002 وأغلى لاعب في العالم عام 1998 مع ريال بيتيس الإسباني، بتجربة لم تتجاوز الشهرين فقط مع النصر في موسم 2007.

كريستيانو رونالدو - محطم الأرقام القياسية

الإماراتوقطر

مع مطلع الألفية الثالثة، تجاوز استقطاب النجوم العالميين الحدود السعودية، إلى جارتيها الإمارات وقطر، فلعب الليبيري جورج وياه، صاحب الكرة الذهبية 1995، للجزيرة الإماراتي بين 2001 و2003، ثم بطل العالم وصاحب الكرة الذهبية 2006 الإيطالي فابيو كانافارو إلى شباب الأهلي دبي لموسم واحد في 2011.

كما جذبت الأندية الإماراتية بعض الأسماء العالمية مثل الغاني أبيدي بيليه مع العين (1998-2000) والإيطالي لوكا توني، بطل العالم 2006، في تجربة قصيرة مع نادي النصر عام 2012.

وإذا كان جذب النجوم إلى الخليج قد اقتصر خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي على مبادرات محدودة من بعض الأندية، فإنه تحوّل في قطر إلى استراتيجية كاملة تمثلت بإطلاق ما وُصِف بـ "دوري النجوم" في موسم 2003-2004 حين استقطب أكثر من ثلاثين محترفًا عالمياً، تقدمهم الأرجنتيني غابريال باتيستوتا (العربي)، الذي احتل صدارة الهدافين في أولى مواسمه بـ25 هدفاً، المدافعان الفرنسيان فرانك لوبوف (السد) ومارسيل دوسايي (الغرافة)، والإسبانيان بيب غوارديولا (الأهلي) وفرناندو هييرو (الريان).

وقبل أشهر من انطلاق الدوري النجوم، أبرم نادي السد عقدًا لمدة مئة يوم فقط مع البرازيلي روماريو بطل العالم 1994، مقابل مليون ونصف المليون دولار، في تجربة لم تحقق أهدافها، إذ اكتفى نجم برشلونة السابق (37 عاماً وقتذاك) بخوض 3 مباريات فقط، من دون تسجيل أي هدف.

لكن أكثر الصفقات نجاحًا في قطر كانت تلك التي أبرمها السد، زعيم الاندية القطرية، بتعاقده مع الإسباني راوول غونساليس، أحد رموز ريال مدريد، فقاده إلى إحراز لقب الدوري في أولى مواسمه (2012-2013)، مسجلًا 9 أهداف، ثم كأس الأمير.

واستكمالًا للتجارب الإسبانية المثمرة، تعاقد السد أيضاً مع الإسباني تشافي صيف 2015، قادماً من رحلة مُرصعة بالألقاب مع برشلونة ومنتخب لا روخا. لم يخيب تشافي الآمال المعقودة عليه، فحصد في مواسمه الاربعة، كلاعب، العديد من الألقاب المحلية، أبرزها الدوري، الذي ناله أيضاً كمدرّب قبل رحيله لتدريب برشلونة أواخر 2021.

وفيما برز في العقدين الماضيين دور البرازيلي جونينيو (2009 إلى 2011) في قيادته الغرافة إلى لقبين في الدوري، شهدت الكرة القطرية صفقات غير مثمرة فنياً مثل الكولومبي خاميس رودريغيس مع الريان (2021)، الكاميروني صامويل إيتو مع قطر (2018) والهولندي ويسلي سنايدر مع الغرافة (2018).

خ.س (أ ف ب)

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    لمح الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي عن احتامل اعتزاله اللعب دوليا بعد مونديال قطر 2022. نجم باريس سان جيرمان، قال في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام مختلفة إنه بعد المونديال "سيعيد النظر في عدة أمور"، وهو ما فهم منه أن ميسي سيعتزل بعد البطولة، التي تنقص خزائنه المرصعة بالكثير من الألقاب الفردية والجماعية.

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    لم يكشف النجم البرتغالي موعد اعتزاله اللعب دوليا، إلا أن مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرة رونالدو بنسبة كبيرة. ويصعب على لاعب مانشستر يونايتد مواصلة اللعب على أعلى مستوى بسبب التقدم في السن، وتراجع مستواه بشكل ملحوظ. ويرغب الهداف البرتغالي الفوز بهذه البطولة، التي لم تفز بها البرتغال من قبل.

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    تبدو حظوظ روبرت ليفاندوفسكي لخوض مونديال آخر أمر صعبا نوعا ما. ويرى مراقبون أن ماكينة الأهداف البولندية سيلعب آخر مونديال له قبل أن يعتزل اللعب الدولي رسميا، ويركز على مواصلة تحطيمه الأرقام القياسية مع الأندية سواء مع برشلونة حاليا، وربما مع فرق أخرى في المستقبل.

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    سيرجيو بوسكيس (34 عاما)

    شكل حضور سيرجيو بوسكيس في قائمة المنتخب الإسباني المشاركة في مونديال قطر مفاجأة كبيرة. وتراجع مستوى متوسط ميدان برشلونة بشكل كبير للغاية، وخفت توهجه بشكل لافت. ويبدو مونديال 2022 الأخير في مسيرة بوسكيس مع منتخب إسبانيا، الذي يأمل في الصعود إلى منصة التتويج مرة أخرى. إعداد: ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان