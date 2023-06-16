من رونالدو لبنزيمة ـ "الجنون" السعودي بعيون الإعلام الألماني

عرفت السياسة الرياضية في المملكة العربية السعودية تحولات مثيرة في الأشهر القليلة الماضية تصدرت اهتمام المنابر الإعلامية في ألمانيا. فرغم عدم تمكنها من جلب خدمات النجم العالمي ليونيل ميسي (الذي رفض عرضا قياسيا وفضل الانضمام لنادي ميامي الأمريكي)، فقد استطاعت إقناع نجوم آخرين للعب في الدوري السعودي، كان أولهم كريستيانو رونالدو الذي التحق بنادي النصر (يناير/ كانون الثاني 2023)، تبعه التحاق كريم بنزيمة (حامل الكرة الذهبية) باتحاد جدة، تزامنا مع اندماج عالمي ثلاثي غير مسبوق في رياضة الغولف بين "لايف غولف" المدعوم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي ورابطة لاعبي الغولف المحترفين ومقرها الولايات المتحدة إضافة إلى موانئ دبي العالمية.

الصندوق السيادي السعودي الذي تتجاوز أصوله 620 مليار دولار، اعتمد سياسة تقوم على جلب نجوم "الساحرة المستديرة" من الصف الأول على مستوى العالم. ويرى معلقون غربيون أن ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان يهدف بذلك إلى استمالة الشباب السعودي إلى إصلاحاته من جهة، ولكن أيضا إلى تحسين صورة المملكة في العالم بعد الانتقادات العالمية الواسعة التي طالتها في مجال حقوق الإنسان، خصوصا بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي. غير أن هناك من يعتبر أن للمملكة طموحات أكبر، من بينها استضافة كأس العالم لكرة القدم في نسخة عام 2030، وإن لم تعلن بعد رسميا ترشيحها. وبهذا الصدد كتب موقع "تاغسشاو" التابع للقناة الألمانية الأولى (التاسع من يونيو/ حزيران 2023) معلقا "سواء تعلق الأمر بكرة القدم أو الغولف أو التزلج في الصحراء: تستثمر المملكة العربية السعودية بشكل كبير في الرياضة ونجومها من الصنف الأول. وتتوقع الدولة الخليجية بذلك تحسين سمعتها الدولية، وربما تسعى أيضًا لتحويل الانتباه عن مشاكلها الداخلية".

صفقات قياسية ـ كرة، غولف، تزحلق ..

اندماج دوريات الغولف الأمريكية والسعودية والأوروبية كان بلا شك مفاجأة جديدة مثيرة. ويذكر أن دوري "لايف غولف" الذي أطلقته السعودية في نهاية 2021، أغرى عدداً من أبرز لاعبي الغولف العالميين بعروض مالية مذهلة، وتم تنظيم أول بطولة له في حزيران / يونيو 2022 ما أثار في حينه رد فعل غاضب من دوري "بي.جي.ايه" الأمريكي ودوري دي بي وورلد تور" الأوروبي، قبل أن تفق الأطراف الثلاثة مؤخرا.

مسائيةDW : سباق فورمولا 1 في السعودية: أكثر من تنافس رياضي؟

وهذا ليس كل شيء، رالي داكار يجوب هو أيضا ومنذ سنوات الصحراء السعودية. وفي الشهر المقبل ستنظم المملكة مهرجانا ضخما للرياضات الإلكترونية. وفي عام 2029 ستستضيف المملكة العربية دورة الألعاب الأسيوية الشتوية، وطابعها الصحراوي الحار لن يكون عائقا، بفضل الثلج الاصطناعي. وإضافة إلى ذلك تسعى المملكة خلال الأعوام القليلة المقبلة، لتنظيم كأس آسيا لكرة القدم.

وبهذا الصد كتب موقع "تاغسشاو" الألماني (التاسع من يونيو) معلقا "إن ما يبدو وكأنه مسرح عبثي، يأخذه السعوديون بجدية كاملة. وبهذا الشأن يرى الكاتب والأكاديمي جيمس دورسي، أن هناك أجندة سياسية واضحة وراء ذلك. فبمساعدة الرياضة والأحداث الكبرى، تسعى المملكة العربية السعوديةلأن تصبح قوة عالمية معترف بها دوليًا. ويستطرد دورسي موضحا أن "السعودية تسعى جاهدة من أجل تبوء مكانة بارزة على الساحة السياسية العالمية".

الجسور بين الرياضة والسياسة

وكالة رويترز كتبت تقريرا مثيرا (التاسع من يونيو) حول علاقة السياسة بالرياضة في المملكة، معتبرة توقيع "صندوق الاستثمارات العامة السعودي" "مع أعلى هيئة في أمريكا الشمالية مسؤولة عن لاعبي الغولف المحترفين، مؤشرا بالنسبة للبعض على الانتهاء من تأهيل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمساعدة الولايات المتحدة، بعد خمس سنوات من قتل الصحفي جمال خاشقجي الذي تعتقد أجهزة المخابرات الأمريكية أن الأمير أصدر الأمر بتنفيذه". الاتفاق يشمل اندماجا ثلاثيا بين رابطة لاعبي الغولف المحترفين ومقرها الولايات المتحدة وجولة موانئ دبي العالمية (دبي وورلد تور) وليف غولف المنافسة المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

كريستيانو رونالدو يلعب في نادي النصر السعودي

اتفاقية الغولف هذه، تزامنت مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمملكة، ورغم أن بلينكنأكد أن مشاوراته مع المسؤولين السعوديين شملت أيضا قضايا حقوق الإنسان، إلا أن عدة منظمات حقوقية رأت في صفقة الغولف، دليلا إضافيا على أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اختارت المصالح على حساب حقوق الإنسان. ونقلت رويترز عن سيث بيندر المدير في "مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط" قوله "بالنسبة لي، فإن أهم استنتاج هو أن بي.جي.إيه (رابطة لاعبي الغولف المحترفين) لم تكن لتفعل هذا أبدا لو لم يكن بايدن قد ذهب إلى جدة وأعاد الاعتبار لمحمد بن سلمان". من جهتها قالت سارة ياجر مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في واشنطن إنه مع "تودد" الولايات المتحدة القوي للسعودية، تحصل الرياض على التعاون الذي تريده من واشنطن دون أن تضطر لإجراء إصلاحات في مجال حقوق الإنسان".

قلق "بايرن" من تدفق الأموال الخليجية

عبر أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ الألماني عن قلقه بشأن الانتقالات المستقبلية للنادي البافاري، وأكد أنه يتعين على النادي إيجاد حول بديلة أمام الضغوط المالية للدول الخليجية. وقال على هامش فوز مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا "أنا قلق جدًا بشأن ما يأتي من السعودية، يبدو أن لديهم أموالًا لا نهاية لها". يذكر أن النادي الإنجليزي مملوك لمجموعة سيتي فوتبول، المملوكة بالأغلبية للعائلة الحاكمة لإمارة أبو ظبي. واستطرد هونيس موضحا (11 يونيو) "لن يكون الأمر سهلاً بالتأكيد في السنوات العشر القادمة".

قلق هونيس تبرره رغبة مستثمرين من الشرق الأوسط في شراء أندية أوروبية أخرى فهناك على سبيل المثال لا الحصر، شائعات بشأن رغبة قطر (التي تملك باريس سان جرمان) في شراء نادي مانشستر يونايتد والسعودية لنادي ليفربول. وسبق لهونيس أن عبر عن قلقه في حوار مع صحيفة "نيو بريس" الألمانية في فبراير/ شباط الماضي، معتبرا أنه حينما يتعلق الأمر بالمال من جانب المستثمرين، فإن ذلك يؤدي لمشكلتين رئيسيتين: "حقيقة أن إجراءات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( يويفا ) في اللعب المالي النظيف لا تجدي نفعا، كما أن قاعدة 50+1 في ألمانيا تغلق الباب في وجه المستثمرين في الدوري الألماني". وهي قاعدة تنص على ضرورة احتفاظ الأندية الألمانية بنسبة الأغلبية في التصويت، وكذلك نسبة 50 +1 بالمئة من الأسهم، وذلك لمنع المستثمرين الأجانب من السيطرة على تلك الأندية. وبهذا الصدد قال هونيس "سنؤيد إسقاط قاعدة 50+1 ، لأننا بعيدون للغاية عالميا".

من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم المركز العاشر - إيدن هازارد بعد سبع سنوات قضاها مع نادي تشيلسي الإنجليزي، غادر البلجيكي إيدن هازارد (الثالث من اليمين) البرمييرليغ في صيف 2019 لينضم إلى ريال مدريد. وقد دفع النادي الملكي بالعاصمة الإسبانية 115 مليون يورو مقابل انتقال صانع الألعاب.

من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم المركز التاسع - كريستيانو رونالدو رغم فوزه بالكرة الذهبية خمس مرات وأرقامه القياسية العديدة، لا يتصدر كريستيانو رونالدو أغلى الانتقالات. في عام 2009، انتقل النجم البرتغالي من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مقابل مبلغ قياسي آنذاك بلغ 94 مليون يورو. وبعد تسع سنوات ترك النادي الملكي لينتقل إلى يوفنتوس تورين عام 2018 مقابل 117 مليون يورو.

من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم المركز الثامن: جاك غريليش في صيف عام 2021، غادر جاك غريليش نادي أستون في مسقط رأسه "بيرمينغهام"، الذي التحق به منذ أن كان في السادسة من عمره. ودفع مانشستر سيتي 117.5 مليون يورو من أجل ضم الجناح الأيسر لمنتخب إنجلترا، وهو رقم قياسي في صفقة انتقال داخل الدوري الإنجليزي "البرمييرليغ". يحمل غريليش الآن لقب "أغلى لاعب إنجليزي" وهو حمل ثقيل، كما اعترف هو نفسه لاحقًا.

من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم المركز السابع: أنطوان غريزمان بعد تكهنات طويلة، انتقل النجم الفرنسي وبطل العالم آنذاك من أتليتكو مدريد إلى نادي برشلونة في عام 2019. ودفع برشلونة إلى غريمه في الدوري الإسباني قيمة الشرط الجزائي البالغ 120 مليون يورو المنصوص عليه في عقد غريزمان القديم مع أتليتكو. وحصل المهاجم على عقد لمدة خمس سنوات مع شرط جزائي بقيمة 800 مليون يورو. لكن لاحقا عاد غريزمان إلى أتلتيكو مقابل أموال أقل بكثير.

من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم المركز السادس: إنزو فرنانديز صفقة خيالية عقدها فريق بنفيكا لشبونة: في صيف عام 2022، حصل النادي البرتغالي على توقيع لاعب خط الوسط إنزو فرنانديز من نادي ريفر بلايت الأرجنتيني العريق مقابل 14 مليون يورو فقط. وبعد ذلك بسبعة أشهر باعه إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 121 مليون يورو. وفاز فرنانديز مؤخرا مع الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 في قطر، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم المركز الخامس - جواو فيليكس يعتبر البرتغالي الدولي (يمينًا) موهبة القرن. جواو فيليكس هو صانع ألعاب ويمكنه فعل كل شيء بالكرة تقريبًا: يسدد بكلتا قدميه ولديه تقنية ضربات رأسية ممتازة. في صيف 2019 أشعل أتلتيكو مدريد سباق الأندية الكبرى التي تسعى للتعاقد مع النجم الشاب، وفي النهاية دفع الإسبان إجماليا 127.2 مليون يورو إلى بنفيكا لشبونة مقابل الحصول على خدمات جواو فيليكس.

من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم المركز الرابع - فيليب كوتينيو في عام 2017، انتقل لاعب خط الوسط البرازيلي من ليفربول إلى برشلونة مقابل 135 مليون يورو. لكن في الحقيقة فإن فيليب كوتينيو ليس سعيدًا تماما في كتالونيا. في موسم 2019/2020 انتقل كوتينيو على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونيخ لموسم واحد، وفي النهاية لم يقم حامل الرقم القياسي للبوندسليغا بتفعيل خيار شراء كوتينيو مقابل 120 مليون يورو، فعاد النجم البرازيلي إلى برشلونة بعد ذلك.

من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم المركز الثالث - عثمان ديمبيلي عندما انتقل إلى بوروسيا دورتموند الألماني قادما من ستاد رين صيف 2016، جرى الاحتفاء به كجوهرة كروية. وسرعان ما جذب عثمان ديمبيلي اهتمام أكبر الأندية في أوروبا. انتقل اللاعب الفرنسي إلى نادي برشلونة في صيف عام 2017 مقابل مبلغ قدره 140 مليون يورو. ولم يسبق لأي نادٍ في البوندسليغا أن حصل على مثل هذا المبلغ مقابل تنازله عن لاعب لديه.

من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم المركز الثاني - كيليان مبابي نضج النجم الفرنسي منذ فترة طويلة ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم. ويذكر الكثيرون اسم كيليان مبابي في نفس الوقت الذي يتحدثون فيه عن نجوم مثل ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو. في صيف عام 2017 دفع باريس سان جرمان 180 مليون يورو لشراء المهاجم البالغ من العمر آنذاك 18 عامًا من منافسه في الدوري الفرنسي موناكو. في عام 2018، أصبح مبابي بطلا للعالم مع فرنسا وفي عام 2022 وصيفا لبطل العالم.

من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم المركز الأول - نيمار 222 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد النجم البرازيلي نيمار مع نادي برشلونة عام 2017. كان معظم الناس يعتقدون أنه مبلغ خيالي حتى أتى الممول القطري لباريس سان جرمان ودفع المبلغ. ومع ذلك، فحتى الآن، لم يتمكن نيمار ولا مبابي من منح النادي الفرنسي لقب دوري أبطال أوروبا، ذلك اللقب الذي طال انتظاره ولم يفز به سان جرمان من قبل. إعداد: شتيفان نيتسلر/ صلاح شرارة



"قوة ناعمة" أم "غسيل الرياضي"

تتراوح تحليلات المعلقين بين توصيف السياسة الرياضية لولي العهد محمد بن سلمان على أنها بناء لـ"قوة ناعمة" للمملكة و بـ"الغسيل الرياضي". فالتوصيف الأول يحيل إلى بناء علاقات نفوذ وتأثير تمنح للمملكة مكانة دولية مرموقة تساعدها في التأثير في القرار الدولي أو على الأقل جعل صناع هذا القرار يراعون مصالح المملكة. أما "الغسيل الرياضي" فالمقصود به استثمار الدول الغنية (غير الديموقراطية) في الرياضة لتلميع صورتها وتحويل الانتباه عن المشاكل الداخلية خصوصا المتعلق منها بالاستبداد وحقوق الإنسان.

وبهذا الصدد كتب موقع "شبورت شاو" التابع للقناة الألمانية الأولى (13 يونيو) معلقا "تتمثل استراتيجية "الغسيل الرياضي" في استخدام الأحداث الدولية والرياضيين البارزين لصرف الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان (..) إن تغطية الصحف الشعبية لأسلوب حياة رونالدو الفاخرة، وتعايشه كغير متزوج مع شريكته جورجينا رودريغيز، وصور السيدة رودريغيز في البيكيني على إنستغرام، تساهم جميعها في تقديم المملكة العربية السعودية نفسها على أنها مجتمع أكثر ليبرالية من الناحية الاجتماعية ولم يعد ملزمًا بشكل صارم بالأعراف الإسلامية" واستشهد الموقع في ذلك بدوره برأي الخبير جيمس دورسي.

الرياضة أداة للانفتاح واستقطاب الشباب

كتب موقع "فيلت" الألماني (التاسع من يونيو) قائلا "تحاول السعودية أن تصبح لاعباً كبيراً في عالم الرياضة وبسرعة. فبهذا، يسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أيضًا إلى كسب جيل الشباب في البلاد". وبالفعل ارتفعت تنافسية الدوري السعودي لكرة القدم في السنوات الأخيرة بشكل مثير، يحظى بمتابعة إقليمية وعربية. يذكر أن أكثر من نصف سكان المملكة لا تتجاوز أعمارهم ثلاثون عاما. وقد أثار المنتخب السعودي اهتمام العالم خلال مونديال قطر الأخير، حين تمكن من هزيمة نظيره الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي في دول المجموعات. ويذكر أيضا أن السعودية فازت بكأس آسيا ثلاث مرات.

في صور.. هوس السعودية في استضافة فعاليات رياضية! جائزة السعودية الكبرى أصبحت المملكة بالفعل معقلاً لرياضة المحركات في المنطقة، فإضافة إلى جائزة السعودية الكبرى لـ "فورمولا وان"، تنظم المملكة المحافظة بطولة العالم «فورمولا إي» للسيارات الكهربائية و"رالي دكار" وغيرها من الفعاليات.

في صور.. هوس السعودية في استضافة فعاليات رياضية! كأس السوبر الإسباني بات على جماهير كأس السوبر الإسباني السفر إلى السعودية لتشجيع فرقهم. وهكذا كان الأمر في نسخة 2019 و2021 وسيمتد إلى غاية 2029 موعد انتهاء العقد المبرم مع "لا ليغا" (الدوري الإسباني).

في صور.. هوس السعودية في استضافة فعاليات رياضية! كأس السوبر الإيطالي "سوبر كوبا" بطولة أخرى فازت بتنظيمها السعودية في عام 2019. وفي الموسم الذي سبقه تنافست الأندية الإيطالية في إطار هذه البطولة على ملعب العاصمة القطرية الدوحة وقبل ذلك في شنغهاي الصينية.

في صور.. هوس السعودية في استضافة فعاليات رياضية! قمة الكبار منذ مدة طويلة يعرض منتخب السامبا المشاركة في المباريات الودية مقابل الحصول على أموال ضخمة. وفي عامي 2018 و2019 نجحت السعودية في تنظيم مبارتين جمعتا بين المنتخبين البرازيلي ونظيره الأرجنتيني.

في صور.. هوس السعودية في استضافة فعاليات رياضية! رالي دكار بعد عشر سنوات في جنوب أمريكا، وبموجب عقد لخمس سنوات، انتقل في عام 2020 سباق "رالي الصحراء" أو ما يعرف بـ"رالي دكار" إلى السعودية، ما منح التظاهرة الرياضية استقرارا ماليا بعدما كانت مهددة بالتوقف.

في صور.. هوس السعودية في استضافة فعاليات رياضية! رياضة الغولف بطولة السعودية الدولية للغولف باتت من أهم بطولات هذا النوع من الرياضة. ففي نسخة العام الماضي وصل العديد من اللاعبين البارزين إلى المملكة بمن فيهم حامل لقب بطولة أميركا المفتوحة لعام 2020 "برايسون ديشامبو"، و"كيفن نا" الفائز خمس مرات ببطولة رابطة لاعبي الغولف المحترفين (PGA) إلى جانب أسماء أوروبية بارزة.

في صور.. هوس السعودية في استضافة فعاليات رياضية! المصارعة منذ 2014 تنظم السعودية مسابقات المصارعة تحت لواء الاتحاد الدولي للمصارعة (Wrestling-Events )، في خطوة فجرت حينها جدلا كبيرا. ومنذ عام 2019 بامكان الجمهور السعودي متابعة المواجهات النسائية. كما يمكن للسيدات مشاهدة هذه المواجهات من مدرجات القاعة، لكنهن بحاجة إلى رفيق.

في صور.. هوس السعودية في استضافة فعاليات رياضية! بطولة الشطرنج بطولة الشطرنج كانت تظاهرة مهمة، فقد رافقها جدل كبير بعد منع رياضيين إسرائيليين وقطريين وإيرانيين من الحصول على تأشيرة الدخول، وفتاوى رجال الدين بـ "بطلان" التظاهرة، إلى جانب أن البطولة كشفت عن واقع حقوق المرأة في المملكة. عوامل جعلت التظاهرة مثالا حيّا لمتلازمة احتكاك الدين والتقاليد والأزمات الإقليمية مع الطموح الرياضي والرغبات السياسية في مملكة تشهد بوادر انفتاح اجتماعي بوتيرة متسارعة.

في صور.. هوس السعودية في استضافة فعاليات رياضية! Newcastle United الهوس الرياضي لا يقتصر على الداخل السعودي فقط، بل إن نادي نيوكاسل الإنجليزي بات منذ خريف العام الماضي مملوكا من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي مقابل نحو 350 مليون جنيه استرليني. وينظر إلى هذا الصندوق على أنه منفصل على الدولة، بالرغم من أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هو رئيسه. وردّاً على الانتقادات، شدد النادي بأن الصندوق السعودي لا يتدخل في إدارته.



أما النفقات السخية في صفقات خيالية لجلب النجوم العالميين، فتُفسر بتدفق المداخيل النفطية الهائلة إلى الخزائن السعودية، خصوصاً منذ العام الماضي حين أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع قياسي لأسعار النفط. توجه نحو الشباب، لا يمكن فهمه إلا في سياق سياسة ولي العهد محمد بن سلمان منذ أن برز اسمه في المشهد السياسي السعودي عام 2017، حيث انتهجت المملكة سياسة انفتاح اجتماعي واقتصادي شامل وهي التي ظلت منغلقة داخل سياج صارم من التقاليد الدينية والاجتماعية منذ عقود.

غير أن هناك من المعلقين من كتب بتهكم حول "حرق الأموال المعفاة من الضرائب" كما عنونت صحيفة "فرانكفورته ألغماينه تسايتونغ" (العاشر من يونيو) بقولها "لعله من حسن الصدف أن يتواجد في مدريد ولندن، على سبيل المثال، بعض من الرجال الشباب إلى حد ما، يفكرون في إعادة ترتيب مستقبلهم المهني، لأن رواتبهم تستطيع بالكاد تغطية حاجياتهم. يمكن بالفعل مساعدة كريم بنزيمة مثلا. تم كشف النقاب عن انضمام اللاعب الفرنسي لاتحاد جدة، في حفل يوحي بأن كل شيء يمكن أن يكون جريمة في السعودية، لكن يبدو أن الألعاب النارية ليست كذلك".

حسن زنيند