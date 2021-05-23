 من روسيا.. غوتيريش يعيّن ممثلا جديداً له في الصحراء الغربية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.08.2021

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من روسيا.. غوتيريش يعيّن ممثلا جديداً له في الصحراء الغربية

اسم جديد على رأس بعثة المينورسو ولتمثيل الأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية، لكن لا يزال منصب المبعوث الأممي الخاص شاغرا منذ استقالة الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر.

Westsahara UN MINURSO Stützpunkt

بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الإقليم (مينورسو)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين الروسي ألكسندر إيفانكو، ممثلا خاصا له في الصحراء الغربية، ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الإقليم (مينورسو)، محل الكندي كولين ستيوارت، وفق ما ذكره الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

بينما لا يزال منصب المبعوث الأممي الخاص شاغرا منذ استقالة الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر في أيار/مايو 2019 لأسباب صحية وفق ما تم إعلانه.

وتختلف مهام الممثل الأممي الخاص عن المبعوث الخاص، إذ يركز الأول بشكل أكبر على إدارة عمل البعثة الأممية، بينما ينصب عمل الثاني على المفاوضات بين طرفي النزاع والبحث عن حل له.

مختارات

بعد إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، أعربت الرباط عن أسفها للقرار الجزائري "غير المبرر"، مؤكدة رفضها للمبررات "الزائفة والعبثية". لكنها أكدت أنها ستواصل العمل "لتطوير علاقات مغاربية سليمة وبناءة".

تدفق الشباب المغاربة على جيب سبتة الإسباني يتعلق كما يبدو بالخلافات بين المغرب وإسبانيا حول نزاع الصحراء الغربية الذي يمتد لسنوات طويلة. هنا لمحة عن أهم الأسئلة المتعلقة بملف هذا النزاع.

وكان إيفانكو يشغل منصب رئيس فريق في المينورسو، كما شغل سابقا منصب مدير الإعلام لبعثة الأمم المتحدة في كوسوفو (2006-2009) والمتحدث باسم الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك (1994-1998).

وبدأ إيفانكو حياته المهنية في الصحافة، وعمل مراسلا لصحيفة روسية في أفغانستان والولايات المتحدة، كما شغل منصب كبير مستشاري الممثل المعني بحرية وسائل الإعلام في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ما بين 1998 -2005.

وذكر الموقع أن إيفانكو حاصل على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في الصحافة من جامعة موسكو الحكومية ويتحدث الروسية والإنجليزية بطلاقة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد حض المغرب وجبهة بوليساريو على قبول المرشح الجديد الذي سيقترحه عليهما لمنصب المبعوث الأممي الخاص إلى الصحراء الغربية، بعد أن رُفض مرشحوه ثلاث عشرة مرة.

وتصنّف الأمم المتحدة الصحراء الغربية بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، ويدور منذ رحيل إسبانيا عنها عام 1975 نزاع حولها بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر. 

ع.ا/ع.أ.ج ( موقع الأمم المتحدة، أ ف ب)

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    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

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