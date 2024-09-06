من رامشتاين.. زيلينسكي يطلب من حلفائه "المزيد من الأسلحة"

خلال حضوره للمرة الأولى اجتماع "مجموعة الاتصال من أجل أوكرانيا" في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا طلب فولوديمير زيلينسكي منح كييف "المزيد من الأسلحة" لصد القوات الروسية "خاصة في منطقة دونيتسك.

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إيطاليا الجمعة (6 سبتمبر/ أيلول 2024) بعد أن أطلق نداء للحصول على مزيد من الأسلحة من حلفائه، الذين اجتمعوا في ألمانيا في وقت تتقدم قوات روسيا على الجبهة الشرقية.

وسيواصل زيلينسكي الدفاع عن قضية بلاده في منتدى "البيت الأوروبي- أمبروسيتي" الاقتصادي في تشيرنوبيو (شمال) حيث سيجتمع خصوصا مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

ويشارك في المنتدى أيضا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي ظل قريبا من الكرملين رغم الحرب في أوكرانيا، والذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، وقد أعرب عن أمله في لقاء زيلينسكي.

وطلب فولوديمير زيلينسكي خلال حضوره للمرة الأولى اجتماع "مجموعة اتصال" لحلفاء بلاده الدوليين في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا منح كييف "المزيد من الأسلحة" لصد القوات الروسية "خاصة في منطقة دونيتسك" الشرقية.

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كما التقى الرئيس الأوكراني في ألمانيا بالمستشار أولاف شولتس في فرانكفورت، وركز اجتماعهما خصوصا على "البحث المشترك عن سلام عادل ودائم لأوكرانيا"، بحسب المستشارية.

ومن جهتها قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيسإيمانويل ماكرون ناقش أهمية مواصلة دعم أوكرانيا وضرورة وقف إطلاق النار في غزة خلال محادثات أجراها اليوم الجمعة مع المستشار الألماني أولاف شولتس. وأضاف الإليزيه أنه فيما يتعلق بأوكرانيا، أكد الزعيمان عزمهما على دعم البلاد "ما دام كان ذلك ضروريا وبالقدر اللازم" في حربها ضد روسيا.

التقى الرئيس الأوكراني في ألمانيا بالمستشار أولاف شولتس في فرانكفورت، وركز اجتماعهما خصوصا على "البحث المشترك عن سلام عادل ودائم لأوكرانيا"، بحسب المستشارية. صورة من: Boris Roessler/AP Photo/picture alliance

ومن جهة أخرى، تجاهل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مطالب أوكرانيا بالسماح لها باستخدام الأسلحة الأمريكية بعيدة المدى ضد أهداف في داخل العمق الروسي. وقال أوستن في ختام اجتماع مجموعة الاتصال من أجل أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية: "لا أظن أن هناك قوة واحدة قادرة على حسم الحرب".

وكان زيلينسكي قد دعا في وقت سابق إلى الحصول على أسلحة بعيدة المدى - ومنحه حرية استخدامها في توجيه ضربات ضد أهداف في المناطق الروسية البعيدة.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)