 من جديد.. مقتل جنود أتراك في قصف سوري في إدلب وأنقرة ترد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.02.2020

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أخبار

من جديد.. مقتل جنود أتراك في قصف سوري في إدلب وأنقرة ترد

في قصف مدفعي مكثف للقوات الحكومية السورية في محافظة إدلب، قتل خمسة جنود أتراك وأصيب مثلهم. وقامت تركيا بالرد، لتزداد الخشية من أن يؤدي التصعيد بين أنقرة ودمشق إلى تدهور أكبر للوضع المضطرب في إدلب.

قوات عسكرية تركية في إدلب (أرشيف)

قوات عسكرية تركية في إدلب تتعرض من جديد لقصف سوري ومقتل خمسة جنود وجرح مثلهم (صورة من الأرشيف)

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الإثنين (10 شباط/ فبراير 2020) مقتل خمسة جنود في قصف مدفعي شنته قوات النظام السوري على نقطة مراقبة تركية بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا. وأسفر القصف أيضا عن إصابة خمسة جنود آخرين.bوقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام استهدفت القوات التركية المتمركزة في مطار تفتناز العسكري في ريف إدلب الشرقي.

ومن جهته قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن القوات التركية "ردت مباشرة على الهجوم الذي استهدف جنودنا في إدلب، ودمرت مواقع العدو وانتقمت لشهدائنا". جاء ذلك في تغريدة على تويتر.

وأضاف ألطون، بحسب وكالة الاناضول للأبناء التركية الرسمية، :"تم الرد بالمثل على الهجوم ودُمرت مواقع العدو على الفور"، بيد أنه لم يقدم معلومات حول عدد الضحايا في الجانب السوري. وقال ألطون إن "مجرم الحرب الذي أعطى أمر هذا الهجوم، لم يستهدف تركيا فحسب، بل استهدف المجتمع الدولي برمته". 

ويأتي ذلك بعد مرور أسبوع على تبادل لإطلاق النار بين الطرفين في إدلب، ما أوقع ثمانية قتلى أتراك بينهم خمسة عسكريين. وقالت تركيا إنها ردت على ذلك الهجوم بقصف 50 هدفا وقتل العديد من الجنود السوريين، كما أرسلت  منذ ذلك الحين تعزيزات عسكرية ضخمة من مئات الآليات إلى المنطقة. وانتشرت القوات التركية في نقاط عدة، أبرزها مطار تفتناز. وشاهد مراسل لفرانس برس الاثنين تعزيزات تركية من جنود وآليات تتمركز في قرية قميناس جنوب شرق إدلب.

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قصف متبادل سوري تركي ووقوع قتلى

وتواصل دمشق بدعم روسي هجومها في منطقة إدلب، والذي دفع بنحو 700 ألف شخص للنزوح. ويخشى أن يؤدي التصعيد بين أنقرة ودمشق إلى تدهور أكبر للوضع المضطرب في إدلب، حيث بدأت قوات النظام بدعم روسي في كانون الأول/ ديسمبر هجوماً واسعاً في مناطق تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل معارضة أخرى أقل نفوذاً، وتؤوي ثلاثة ملايين شخص، نحو نصفهم من النازحين.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • Syrien Krieg - Ostghuta bei Damaskus (Getty Images/AFP/A. Eassa)

    موجة جديدة من القتل والتهجير في سوريا

    هجمات أكثر دموية مما مضى

    تعيش منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة موجة جديدة من الإبادة والموت. إذ جددت قوات النظام الأربعاء (7فبراير/ شباط 2018) قصفها على الغوطة الشرقية المحاصرة في يوم أُعتُبر الأكثر دموية في المنطقة منذ أشهر.

  • Giftgasangriff des Assad-Regimes in Idlib (picture alliance/AA/M. Bekkur )

    موجة جديدة من القتل والتهجير في سوريا

    عشرات القتلى والجرحى

    ارتفعت حصيلة القتلى المدنيين في سوريا إلى أكثر من 70 قتيلا فيما أصيب أكثر من مئتين بجروح، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

  • Syrien Luftangriff über Ost-Ghouta (picture alliance/abaca/A. Al-Bushy)

    موجة جديدة من القتل والتهجير في سوريا

    المدنيون هم الضحية

    يبقى المدنيون هم الضحية الأولى عقب الهجمات التي تتعرض لها إدلب والغوطة الشرقية وكذلك في عفرين. حيث أسقطت العملية العسكرية (غصن الزيتون) هي الأخرى عددا مهما من القتلى والجرحى المدنيين. كما ساهمت في زيادة مأساة المدنيين بسوريا.

  • Syrien Luftangriff über Ost-Ghouta (Getty Images/AFP/A. Almohibany)

    موجة جديدة من القتل والتهجير في سوريا

    اتهامات باستخدام غازات سامة

    يواجه النظام السوري اتهامات دولية متزايدة لاحتمال استخدامه السلاح الكيميائي في هجمات عدة. وقد خصصت الأمم المتحدة لجنة تحقيق في تقارير تخص استخدام غاز الكلور في الغوطة الشرقية وإدلب.

  • Syrien Abschuss Russischer Kampfjet Suchoi Su-25 in der Provinz Idlib (Getty Images/AFP/O. Hajkadour)

    موجة جديدة من القتل والتهجير في سوريا

    دعوة إلى وقف الأعمال القتالية

    دعت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء(6فبراير/ شباط2018)، إلى وقف فوري للأعمال القتالية المستمرة منذ نحو شهر في سوريا. كما وصفت الوضع في هذا البلد بأنه "معقد وعصيب".

  • Syrien Luftangriffe in Idlib (picture-alliance/abaca/A. Rahal)

    موجة جديدة من القتل والتهجير في سوريا

    هل تتحول إدلب إلى حلب جديدة؟

    إدلب هي الأخرى لم تسلم من موجة الموت وارتفاع عدد الضحايا المدنيين. حيث تشهد مناطق في ريف إدلب الجنوبي مواجهات بين قوات النظام مدعومة بغطاء جوي روسي من جهة، وهيئة تحرير الشام التي تشكلت من جبهة النصرة الإرهابية وفصائل أخرى من جهة ثانية.

  • Syrien Krieg Flüchtlinge in Idlib (picture-alliance/Anadolu Agency/M. Abdullah)

    موجة جديدة من القتل والتهجير في سوريا

    تهجير نحو الشمال

    نزح عشرات الآلاف من المدنيين شمالا بحثا عن الأمان في مخيمات مؤقتة على الجانب السوري من الحدود التركية. وكانت إدلب خلال العامين الماضيين وجهة للسوريين الذين تم تهجيرهم من ديارهم في مناطق أخرى من سوريا.

  • Israel Air Force F-15 (picture-alliance/AP/A. Schalit)

    موجة جديدة من القتل والتهجير في سوريا

    هجوم جوي مكثف

    يكثف الطيران السوري والروسي هجماته على مدينتي إدلب ومنطقة الغوطة الشرقية، إذ تعرضت مناطق مختلفة فيهما للقصف الجوي مسجلة مقتل مدنيين وحالات اختناق كثيرة. إعداد: مريم مرغيش


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الجيش السوري يواصل تقدمه في إدلب وتركيا تجدد تهديدها بالرد  

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