 من جديد.. كليجدار أوغلو أمام حلم "إنقاذ" الديموقراطية في تركيا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 21.05.2023

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سياسة واقتصاد

من جديد.. كليجدار أوغلو أمام حلم "إنقاذ" الديموقراطية في تركيا

يطمح مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو إلى أن يكون "منقذ" الديمقراطية التركية في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، بعد أن تمكن من زعزعة مواقع رجب طيب أردوغان في الجولة الأولى من الرئاسيات، هل ينجح في إزاحته؟

ملصق انتخابي لكمال كليجدار أوغلو - صورة بتاريخ 15 مايو 2023

يطرح أبرز معارض لأردوغان نفسه كمكافح للفساد في السياسة التركية

كمال كليجدار أوغلو  من أشد المناهضين للرئيس التركي  رجب طيب أردوغان  وتمكن من زعزعة مواقعه في الدورة الأولى من  الانتخابات الرئاسية التركية  ويحلم بأن يكون منقذ الديموقراطية التركية التي تضررت من عقدين من سلطة بدون منازع.

لكن لا يزال أمام كليجدار أوغلو مرشح المعارضة الموحدة، الكثير ليفعله الأحد القادم (28 أيار/ مايو 2023) في مواجهة الرئيس التركي الذي يبدو، في هذه المرحلة، غير قابل للإزاحة.

مختارات

في الدورة الأولى من الانتخابات، نال زعيم حزب الشعب الجمهوري (اجتماعي-ديموقراطي) 44,9 بالمائة من الأصوات مقابل 49,5 بالمائة لأردوغان مرغما إياه على خوض دورة ثانية للمرة الأولى.

في مواجهة رئيس الدولة، شدد هذا الموظف الرسمي السابق البالغ من العمر 74 عاما لهجته هذا الأسبوع  حول مصير اللاجئين  ومسألة الإرهاب، خلافا لأسلوبه الهادئ الذي اعتمده خلال حملته الانتخابية للدورة الأولى في محاولة لاستمالة القاعدة الناخبة للقوميين. هذا المرشح الذي لطالما بنى صورة رجل شخصية عامة لا تتمتع بالكاريزما، طوّر حتى الآن رؤيته خلال تجمعاته الانتخابية وخصوصا في أشرطة فيديو بسيطة ينشرها كل مساء على شبكات التواصل الاجتماعي.

هذه الاستراتيجية يبدو أنها أعطت نتائج حيث ان  استطلاعات الرأي  تظهر انه في موقع جيد. لكن نتائج الدورة الأولى خلفت أجواء مخيبة للآمال. في هذا السياق قال كليجدار أوغلو: "سأحمل القانون والعدالة الى هذا البلد. سأحمل التهدئة" واعدا بـ "الربيع".

كما يطرح أبرز معارض لأردوغان نفسه كمكافح للفساد في السياسة التركية منددا منذ سنوات بهذه الآفة المستشرية بحسب قوله في أعلى هرم السلطة.

كليجدار أوغلو يعد بترحيل كل اللاجئين.. دعاية انتخابية أم توجه جديد؟

ووعد بانه في حال انتخابه سيدفع فواتير الماء والكهرباء وسيفضل قصر جانكايا الرئاسي التاريخي على القصر الفخم المكون من 1100 غرفة الذي بناه أردوغان على تلة مشجرة في أنقرة.

كما تعهد كمال كليجدار أوغلو أيضا بعدم مصادرة السلطة، مؤكدا انه "بعد إعادة الديموقراطية" والحد من سلطات الرئيس سيتخلى عن كل شيء للاهتمام بأحفاده.

منذ أن تولى رئاسة حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، قام بتغيير نهج الحزب من خلال محو صورته العلمانية المتشددة. هكذا في 2022 اقترح مشروع قانون لضمان حق النساء التركيات في وضع الحجاب، سعيا منه لاستمالة القاعدة المحافظة.

المرشح الذي ولد لعائلة متواضعة في مقاطعة تونجلي المتمردة تاريخيا (شرق) ذات الأغلبية الكردية والعلوية، أراد في موازاة ذلك كسب أصوات الأكراد الذين يطلق كثيرون منهم عليه اسم "بيرو"، مثل استحضار لكلمة جد أو شخصية دينية علوية. وخلال الحملة، كسر أحد المحرمات بعدما كشف في شريط فيديو انتشر على نطاق واسع، انتماءه الى الطائفة العلوية.

عينٌ على أوروبا - من يفوز؟ أردوغان أم كليجدار أوغلو؟

هذا الخبير الاقتصادي الذي تولى لفترة رئاسة الضمان الاجتماعي التركي في التسعينيات، كان يعتبر حتى الآن غير قادر على الفوز بانتخابات. لكن الفوز المزدوج في 2019 لمرشحي حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات البلدية في إسطنبول وأنقرة، الذي شكل نكسة غير مسبوقة لرجب طيب أردوغان وحزبه، يعود الفضل فيه إليه بشكل كبير.

متسلحا بهذا النجاح، تمكن هذه السنة من أن يجمع حوله ستة تنظيمات معارضة وأن ينال دعم أبرز حزب مؤيد للأكراد. وأحاط كليجدار أوغلو نفسه خلال الحملة برئيسي بلدية إسطنبول وأنقرة، أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش وهما يحظيان بشعبية واسعة ويريد تعيينهما نائبين للرئيس في حال فوزه وأعاد تشكيل فريقه حول إمام أوغلو في الدورة الثانية.

في كل من  تجمعاته الانتخابية، كان كمال كليجدار أوغلو يتوجه الى مناصريه راسما علامة "قلب" بأصابعه ما أصبح شعار حملته. لكن هذا الرمز المحبب ووعوده بإنهاض الاقتصاد لم تكن كافية لكي يتقدم على الرئيس الحالي.

ويحب كمال كليجدارأوغلو تقديم نفسه كرجل يتحلى بالصبر والمثابرة، وهما صفتان سيكون عليه استخدامهما مجددا لحشد الناخبين وصولا حتى 28 أيار/ مايو اذا كان يأمل في هزم منافسه.

ع.غ/ ح.ز (آ ف ب)

  • Türkei Wahlen | AKP-Parteizentrale | Erdogan

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    للمرة الأولى في تاريخ تركيا

    تستعد تركيا لأول جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية بعد منافسة انتخابية حامية شهدت تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان على منافسه العلماني كمال كليجدار أوغلو دون أن ينجح في تأمين ما يكفي من الأصوات لتأكيد فوزه في الجولة الأولى. بدا أردوغان منتصرا في الانتخابات الرئاسية عندما ظهر أمام حشد كبير من مؤيديه بُعيد منتصف الليل ليعلن بنفسه جاهزيته لخوض جولة انتخابات رئاسية ثانية.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Wähler

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    اخفاق بفارق طفيف

    أظهرت النتائج شبه الكاملة لأهم انتخابات تشهدها تركيا في حقبة ما بعد السلطنة العثمانية أن أردوغان الذي يُحكم قبضته على السلطة منذ عام 2003 ولم يهزم في أكثر من 10 انتخابات وطنية، أخفق بفارق طفيف عن تحقيق نسبة الـ 50 بالمائة المطلوبة زائد صوت واحد.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Bildergalerie

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    وقت لتجميع الصفوف

    يمكن أن تمنح جولة الإعادة أردوغان في غضون اسبوعين الوقت الكافي لإعادة تجميع صفوفه. ومع ذلك سيظل يطارده شبح أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها تركيا في عهده، والقلق بشأن استجابة حكومته المتعثرة لزلزال شباط/ فبراير الماضي الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص.

  • Türkei | Präsidentschaftswahl | Kandidatenkundgebung der türkischen Opposition | Kemal Kilicdaroglu, CHP

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    شباب ينتخبون لأول مرة

    تشهد هذه الانتخابات مشاركة جيل كامل ولد كله في ظل سيطرة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان على السلطة. حيث ينتخب حوالي خمسة ملايين فتاة وشاب لأول مرة في حياتهم. وبالتالي قد تكون أصواتهم حاسمة في ترجيح الكفة بالسباق الانتخابي.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Wähler vor Wahllokal

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    أكثر من 64 مليون ناخب

    يحق لأكثر من 64 مليون شخص المشاركة في انتخابات عام 2023، حيث سيختار رئيسهم وأعضاء البرلمان في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة، ويشهد تقليديا إقبالا على التصويت يتمثل بنسب مشاركة تزيد عن ثمانين بالمائة.

  • Türkei Präsidenten- und Parlamentswahl Wahllokal

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    الزي التراثي

    كثير من المواطنين الأتراك يعتبرون اليوم الانتخابي مناسبة وطنية تستدعي الفرح. هذا الرجل، واسمه ناظم جيهان، اختار الحضور إلى المركز الانتخابي في اسطنبول بالزي العثماني التقليدي، مصطحبا ببغاءه الملّون معه.

  • Türkei | Präsidentschaftswahl in der Türkei 2023

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    أكثر من 191 ألف مركز اقتراع

    وعلى امتداد مساحة البلاد تمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 191 ألف مركز اقتراع. ولم يشهد اليوم الانتخابي أي أحداث خطرة أو أعمال عنف تستحق الذكر.

  • Türkei | Wahlen 2023

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    حضور كبار السن كان واضحا

    شهدت مكاتب الاقتراع في تركيا تدفقا كبيرا للناخبين، في اقتراع يبدو خطرا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يتولى السلطة بدون منازع منذ عشرين عاما.

  • Türkei Präsidenten- und Parlamentswahl Wahllokal

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    عيد الأم في تركيا

    وحضرت الكثير من النساء إلى مراكز الاقتراع في أجواء احتفالية في هذا اليوم الذي يصادف عيد الأمهات في تركيا. ويلعب الوضع الاقتصادي في البلاد دورا هاما في تقرير التوجه الانتخابي.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Wähler

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    سكان أنطاكيا المدمرة ينتخبون

    وتأتي الانتخابات بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وأوقع أكثر من 50 ألف ضحية وشرد الملايين. وعاد بعض سكان أنطاكيا المدمرة إلى مدينتهم للإدلاء بأصواتهم في المراكز الانتخابية التي أقيمت في أبنية مسبقة الصنع.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Recep Tayyip Erdogan

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    أردوغان يدلي بصوته في اسطنبول

    أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصوته في مكتب الاقتراع في أسكدار، الحي المحافظ على الضفة الآسيوية لاسطنبول،. وعبّر عن أمله في "مستقبل جيد للبلاد وللديموقراطية التركية"، مؤكدا على "حماسة الناخبين" وخصوصا في المناطق المتضررة من جراء زلزال 6 شباط/فبراير الذي أوقع 50 ألف قتيل على الأقل.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Kemal Kilicdaroglu

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    كليجدار أوغلو والفرصة الأخيرة

    وحضر مرشح المعارضة الرئيسي كمال كليجدار أوغلو للإدلاء بصوته في أنقرة. وقال "اشتقنا جميعا للديموقراطية، ونفتقد وقوفنا معا ومعانقتنا لبعضنا"، مؤكدا "سترون الربيع يعود إلى هذا البلد إن شاء الله، وسيستمر إلى الأبد. ويتطلع كليجدار أوغلو (74 عاما) لاغتنام آخر فرصة أمامه لتحقيق إنجاز سياسي، بعد أن لعب دور المعارض لسنوات طويلة.

  • Türkei Präsidentschaftswahlen Wahllokal Sinan Ogan

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    سنان أوغان يدلي بصوته أيضا

    وبينما انسحب المرشح محرم إنجه من السباق الانتخابي، بقي سنان أوغان كمرشح ثالث في الانتخابات الرئاسية. وقام أوغان بالإدلاء بصوته في أنقرة أيضا، ولكن فرصه ضعيفة للغاية في تحقيق أي شيء يذكر. إعداد: ف. ي


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