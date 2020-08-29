من بينهم غوارديولا.. نجوم ينصحون ميسي بالبقاء في برشلونة

أسابيع قليلة، وينتهي رسمياً العقد الذي يجمع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع ناديه برشلونة الإسباني. ويحبس عشاق النادي الكتالوني أنفاسهم بانتظار ما ستسفر عنه جهود إدارة برشلونة التي ترغب في استمرار صاحب جائزة الكرة الذهبية لست مرات ضمن صفوفها.

ولعل التفاوض مع النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لبرشلونة، قد يكون أحد الأسباب التي تجعل مواطنه ميسي يواصل المشوار في الكامب نو، كما كشف عن ذلك المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا، الذي يتوقع بقاء ميسي في برشلونة.

وقال غوارديولا في مقابلة مع "بي بي سي" متحدثاً عن أغويرو: "ربما أكشف لكم سراً، إنه (أغويرو) قريب من التوقيع لفريق القلب برشلونة"، وتابع: "سيلعب إلى جانب ميسي أفضل لاعب في جميع الأزمنة، وأنا متأكد من أنه سيكون سعيداً وسيجعل فريقي (برشلونة) أكثر قوة".

يشار إلى أن ميسي تمكن خلال فترة إشراف غوارديولا على فريق برشلونة من تسجيل 219 هدفاً، بالإضافة إلى 93 تمريرة حاسمة.

بدوره، نصح الظهير الأيمن السابق داني ألفيس ميسي بالبقاء في صفوف نادي برشلونة. وقال ألفيس، الذي لعب لسنوات طويلة إلى جانب ميسي في برشلونة، خلال مقابلة مع الغارديان البريطانية: "لقد قلت لميسي عدة مرات أنه وُلد ليكون لاعباً في برشلونة، وأن نادي برشلونة تأسس ليكون ناديه". وتابع النجم البرازيلي في حديثه للصحيفة البريطانية: "لا تعرف قيمة ما كان يتوفر لك في برشلونة إلا عندما تغادرها، كل اللاعبين الذين غادروا برشلونة ندموا على ذلك، بمن فيهم أنا شخصياً".

مشاهدة الفيديو 01:05 شارك ميسي وسواريز يفاجئان أطفالا بمستشفى في برشلونة إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3B4JV ميسي وسواريز يفاجئان أطفالا بمستشفى في برشلونة

المهاجم الدولي الأوروغواياني لويس سواريز، المتوج السبت الماضي بطلاً للدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد، أيضاً أكد أنه سيكون "سعيداً ببقاء ميسي" مع برشلونة. وقال سواريز المنتقل في مطلع الموسم الحالي إلى صفوف نادي العاصمة قادماً من النادي الكتالوني لإذاعة "كوبي" الإسبانية: "كصديق وعاشق لكرة القدم، وكأحد المقربين منه، سأكون سعيداً ومسروراً، وهذا ما سأنصحه به لما قدمه للنادي، ولما قدمه له النادي".

ويصل عقد ميسي مع برشلونة إلى نهايته في حزيران/يونيو المقبل وسط شكوك حول مستقبله، إذ لم يتم الكشف عن أي شيء يتعلق بعقد ميسي من قبل الطرفين. وبحسب الصحافة المحلية الأرجنتينية، يميل قائد برشلونة الذي سيبلغ 34 عاماً في حزيران/يونيو المقبل لتمديد عقده والبقاء في "كامب نو".

ع.ش/م.ع.ح/خ.س